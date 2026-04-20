千葉商科大学生が考案 “若者がルネサンスに行きたくなるプラン” 『前日駆け込みルネ』スタート！

千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）サービス創造学部（学部長：石井泰幸）藤本耕平ゼミナール（若者マーケティング）と同学部の公式サポーター企業である株式会社ルネサンス（所在地：東京都墨田区両国 代表取締役社長：望月美佐緒 以下：ルネサンス）は、若者のリアルな視点から生み出されたサービスプラン『前日駆け込みルネ』を共同で企画し、期間限定で4月20日（月）より、スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス亀戸24にて運用を開始します。

本プランは、ルネサンスから提示された「若者がルネサンスに通いたくなる仕掛けを考える」に対し、学生たちが自身の感覚に加え、実態調査や分析を踏まえて若者の価値観や行動特性を深掘りし、サービスとして具体化したものです。複数の企画提案のなかから、その独自性と実現可能性が評価され、実店舗での導入に至りました。

学生たちは、若者がデートやイベントなどの大事な予定を控えた「前日」に、写真映りを意識し、むくみを軽減したいというニーズに着目。「大事な日は最高のビジュで！」をコンセプトに、サウナやジムで短時間に整える集中ケアプラン『前日駆け込みルネ』を企画しました。あわせて、スタンプカードを導入することで、継続的な利用を促す仕組みも取り入れています。

本取り組みは、ルネサンスが若年層との接点拡大と新たな価値提供を模索する中で、当事者である大学生の視点を積極的に取り入れた点が特長です。また、本学にとっても、学びを社会実装につなげる実践的な教育機会となっています。

両者は今後も連携を継続し、本プランの実施期間中における利用状況や満足度を検証し、その成果を踏まえて他店舗への本格展開も視野に入れていく予定です。さらに、学生のアイデアを起点としたサービス創造を継続し、若年層に新たな体験価値を提供することをめざしてまいります。

『前日駆け込みルネ』 概要

【プラン詳細URL】https://www.s-re.jp/kameido/topics/article/?topicsId=112654

【期 間】4月20日（月）～7月31日（金）

※最終申込受付は、7月31日（金）まで。施設の利用は、9月30日（水）まで可能。

【実施店舗】スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス亀戸24（東京都江東区亀戸2-1-12-4F）

【企画趣旨】若年層の価値観・行動特性に着目した前日集中ケアの提案

【目 的】サウナ・ジム・プールなどを活用したコンディション調整

【対 象】一般来館者 ※利用条件等の詳細は店舗にご確認ください。

【利用料金】770円（税込）

※スタンプカード（有効期間：2カ月）の利用により、最大8回まで割引あり

【その他】利用方法・注意事項などの詳細は、スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス亀戸24にお問い合わせください。





◇ 千葉商科大学サービス創造学部 藤本ゼミナールWebサイト

URL：https://fujimoto-seminar.studio.site/

◇ 株式会社ルネサンス 公式Webサイト

URL：https://www.s-renaissance.co.jp/