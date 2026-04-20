５月５日（火・祝）「ＪＡ全農チビリンピック2026」開催！ 中澤佑二さんや全農所属の石川佳純さんなどの豪華ゲストも参加。～「ニッポンの食」で子どもたちの成長と親子のふれあいを応援～

ＪＡ全農は、５月３日（日・祝）～５日（火・祝）に横浜市の「日産スタジアム」で開催される「ＪＡ全農チビリンピック2026」（主催：日刊スポーツホールディングス）に特別協賛します。

このイベントは、スポーツを通じて子どもたちの健やかな心身の成長と親子のふれあいを応援することを目的に、毎年５月５日に開催しており今年で第４８回目を迎えます。

全農が特別協賛をはじめて４０年目となる今回も、高橋尚子さんや全農所属の石川佳純さんをはじめスペシャルゲストをお迎えし、出場選手たちやイベントの参加者とふれあいながらスポーツを楽しみます。

今年も「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」、各種トラック競技（親子マラソン、５０ｍ走、１００ｍ走、ミニマラソン）、「小学生卓球選手権大会」や「マラソンリレー」を実施。また、プロの指導によるかけっこ教室「かけっこアタック」も開催します。

スペシャルゲストが勢ぞろい！

今年もスペシャルゲストをお迎えします。

アニマル浜口さん 高橋尚子さん 吉田沙保里さん 里崎智也さん



中澤佑二さん



岩渕真奈さん



石川佳純さん（全農）

中澤佑二さんと岩渕真奈さんには「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」決勝戦の様子を日刊スポーツ公式YouTubeにて解説していただきます。

昨年の様子（親子マラソン）







昨年の様子（ゲストによるメダル贈呈）

「ＪＡ全農お楽しみ広場」も開催！

日産スタジアムの西口ゲート前広場では「ＪＡ全農お楽しみ広場」も開催します。国産農畜産物消費拡大をコンセプトとしたブースの設置、全農の商品ブランドである「ニッポンエール」の商品や神奈川県産農畜産物の販売などを予定しています。

さらに「ＪＡ全農お楽しみ広場」の特設ステージでは、日向坂４６の髙橋未来虹さん、宮地すみれさんをゲストとしてお迎えするラジオの公開生放送や、「ニッポンエールブランドアンバサダー」であるＡＫＢ４８の倉野尾成美さん、佐藤綺星さん、下尾みうさんによるステージイベントなどの催し物を実施します。









ＡＫＢ４８の倉野尾成美さん、佐藤綺星さん、下尾みうさん

昨年の「ＪＡ全農お楽しみ広場」の様子

昨年のステージ（和牛クイズ）の様子

【ＪＡ全農お楽しみ広場 ステージプログラム（案）】

【ラジオ公開生放送 概要】

（１）放送時間：11:30～13:00

（２）放送局：ＴＯＫＹＯ ＦＭ

（３）パーソナリティ：遠山大輔さん、潮紗理菜さん

※ＪＡ全農ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮパーソナリティ

（４）ゲスト：日向坂４６髙橋未来虹さん、宮地すみれさん



パーソナリティの遠山大輔さん、潮紗理菜さん 日向坂４６の髙橋未来虹さん、宮地すみれさん

※ステージ観覧エリアの座席・スペースには限りがございます。

※ 都合により入場をお断りする場合がございます。 あらかじめご了承ください。

【イベント概要】

（１）名 称：ＪＡ全農チビリンピック2026

（２）日 程：2026年５月５日（火・祝）９：００～１６：３０

※「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」は５月３日から開催

（３）会 場：日産スタジアム（横浜市港北区）、

横浜市港北スポーツセンター（横浜市港北区）（卓球競技）

※５月３、４日は日産フィールド小机、しんよこフットボールパークで開催

（４）主 催：日刊スポーツホールディングス、（公財）横浜市スポーツ協会

（５）ゲスト一覧：アニマル浜口さん、高橋尚子さん、吉田沙保里さん、

里崎智也さん、中澤佑二さん、岩渕真奈さん、石川佳純さん（全農）

（６）スケジュール

優勝した柏レイソル

昨年の全国小学生選抜サッカー決勝大会の様子

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、サッカー大会をはじめ、スポーツと食に関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本イベントの模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

また、開催を記念してプレゼントキャンペーンも実施します。フォローしてお待ちください。

YouTubeチャンネルでの配信

YouTubeチャンネル「日刊スポーツ」、「サッカーキング」で「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」の決勝戦の模様を生配信します。子どもたちの熱戦を是非ご覧ください。

＜日刊スポーツ 公式YouTubeアカウントURL＞

https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

＜サッカーキングYouTube＞※決勝戦のみ生配信

https://www.youtube.com/c/SoccerKingJP

各地区大会の決勝の様子（動画）は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開中です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜日刊スポーツ 公式YouTubeアカウントURL＞

https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「チビリンピック」にて、当日の競技の模様や参加選手のコメントなどイベントの様子を配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic