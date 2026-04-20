■Key Music Partyのイベント概要

「Key Music Party」は、「Kanon」「AIR」「CLANNAD」「リトルバスターズ!」「Angel Beats!」「Summer Pockets」をはじめとするKey作品が生み出してきた名曲たちを、DJとLIVEパフォーマンスで全力で鳴らし続けるイベントです。 あの感動のシーンに流れていたあの曲が、フロアいっぱいの音で蘇る。そんな体験をお届けしてきました。 昨年度は全国3都市（大阪・名古屋・東京）で開催し、各会場で予想を超える来場者にお集まりいただきました。 全公演チケット完売、うち2公演は即完売。ご来場いただいたみなさんの熱量に支えられ、今年も開催の運びとなりました。

vol.4は会場キャパシティ拡大による新たな規模で展開

2025年に開催したKey Music Party vol.1~3では、おかげさまでチケットが取れなかったという声をたくさんいただきました。 vol.4 OSAKAでは、より多くのみなさんに参加していただけるよう、会場キャパシティを拡大して開催いたします。 DJとLIVEを融合させたステージ構成はそのままに、Rita・北沢綾香・すずきけいこをはじめとする豪華な出演陣でお届けします。 DJプレイ中の撮影もOK。SNSでの思い出シェアも、ぜひお楽しみください。

開催概要

イベント名：Key Music Party vol.4 OSAKA 開催日時 ：2026年6月14日（日） 会場 ：Takara Osaka 主催・制作：KAGIROI株式会社 協力 ：株式会社ビジュアルアーツ 開催時間 ：第1部：開場 12:00 / 開演 13:00 / 終演 15:50 第2部：開場 17:00 / 開演 18:00 / 終演 20:50 出演アーティスト：Rita / 北沢綾香 / すずきけいこ DJ：ｺﾞｯﾂLO / moja / yuuki / くんゆ～ VJ：KANI-Pan / やまちゃ / Re:Kei / Mano.Hsmt チケット ：一般チケット \7,700（税込） 特典付きチケットA \12,100（税込） 特典付きチケットS \16,500（税込） チケットサイト: https://livepocket.jp/e/key-music-party-vol4 公式HP ：https://key-music-party.com/ 公式X ：​​https://x.com/Key_Music_Party 問い合わせ先：info@key-music-party.com