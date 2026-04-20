ダブルダッチ

3×3バスケットボール





アーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA」は、2026年4月17日(金)～19日(日)の3日間、広島市のひろしまゲートパークで開催されました。





ブレイキン、ダブルダッチ、3×3バスケットボール、スケートボード、パルクールは連日熱戦が繰り広げられ、会場は興奮と感動に満ち、3日間で延べ76,963人の来場がありました。会場内では各競技大会のほか体験会も開催され、多くの参加者がインストラクターの指導をうけアーバンスポーツの楽しさを体験しました。





イベント概要、競技結果は以下の通りとなります。





パルクール

ブレイキン

スケートボード





【大会概要】

タイトル：「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」

会期 ：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

会場 ：ひろしまゲートパーク (広島県広島市中区基町5-25)

主催 ：アーバンフューチャーズ広島実行委員会

共催 ：日本アーバンスポーツ支援協議会／日本体操協会／

日本ダンススポーツ連盟／日本ジャンプロープ連合／

日本スケートボード協会

協力 ：広島県／広島市

特別協賛：イオン株式会社

入場 ：無料

競技種目：ブレイキン／ダブルダッチ／3×3バスケットボール／

スケートボード／パルクール









【競技大会】

(1) ブレイキン／東急不動産ホールディングスBreaking Summit in Hiroshima

(2) ダブルダッチ／DOUBLE DUTCH CUP HIROSHIMA

(3) スケートボード／FLAKE CUP

(4) パルクール／第7回日本選手権予選＆ネクストジェン予選

(5) 3×3バスケットボール／3×3 URBAN DAYS HIROSHIMA

＊4月18日(土) 3×3. EXE GAME／4月19日(日) 3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027









【来場者数内訳】

4月17日(金) 延べ 4,093人

4月18日(土) 延べ 42,192人

4月19日(日) 延べ 30,678人









【各競技大会の結果】

ブレイキン

優勝 FRESH FRONTIER

2位 States of Style





ダブルダッチ(30 sec. SPEED)

優勝 Junk Swing

2位 Muse Hy West

3位 FURY-M BABES





ダブルダッチ(SHOW CONTEST)

優勝 Junk Swing

2位 Millennium Collection

3位 Muse Hy West

＊総合優勝 Junk Swing





3×3バスケットボール(3×3. EXE GAME)

優勝 エタドリOle

2位 庚午REX(1)





3×3バスケットボール(3×3.EXE TOURNAMENT 2026-2027)

優勝 3STORM.EXE

2位 ZIGEXN UPDATERS.EXE





パルクール スピード(日本選手権予選女子)

優勝 今福 心椛(イマフク コハナ)

2位 富田 陽音(トミタ ハルネ)

3位 松原 夕來(マツバラ ユラ)





パルクール フリースタイル(日本選手権予選男子一回戦)

優勝 大貫 海斗(オオヌキ カイト)

2位 石田 英太(イシダ エイタ)

3位 宮崎 裕来(ミヤザキ ユライ)





パルクール フリースタイル(日本選手権予選女子)

優勝 永井 音寧(ナガイ ネネ)

2位 岸上 はづき(キシガミ ハヅキ)

3位 亀井 彩桜(カメイ サイラ)





スケートボード(Super Kid)

優勝 岡田 悠慎(オカダ ハルマ)

2位 谷河 心絆(タニカワ ルイ)

3位 村瀬 晴(ムラセ ハル)









＜各競技団体ホームページ＞

日本体操協会(パルクール委員会)： https://www.japanparkourcommission.jp/

日本ダンススポーツ連盟 ： https://breaking.jdsf.jp/

日本ジャンプロープ連合 ： https://jjru.sport

FLAKE CUP ： https://flake.jp

株式会社スリストム ： https://3storm.co.jp/