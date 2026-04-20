医療脱毛クリニック「まゆりなclinic名古屋栄」(愛知県名古屋市、院長：加藤 成貴)は、就職活動の本格化や新生活のスタートに伴う「清潔感」へのニーズの高まり、および夏に向けた脱毛需要の急増を受け、2026年4月より施術およびカウンセリングの受け入れ枠を大幅に拡大することを決定いたしました。

一般的に医療脱毛の完了には数ヶ月を要するため、夏のインターンシップやレジャー、そして新生活の第一印象を整えたい方にとって、春は開始に最適なタイミングです。当院では、厚労省承認の3波長レーザーを完備した体制のもと、一人でも多くの方が理想のスケジュールで脱毛をスタートできるよう、受入体制を強力にバックアップしてまいります。





当院では、厚労省承認の3波長レーザー(アレキサンドライト・ヤグ・ダイオード)を完備し、個々の肌質・毛質に合わせた「パーソナライズ脱毛」を提供しています。今回の枠拡大により、これまで予約が取りづらかった土日や夕方の時間帯も含め、よりスムーズな通院環境を整え、夏に向けた効率的な脱毛スケジュールを強力にサポートしてまいります。









就職活動や新生活に向けて脱毛を始める方が急増する春。

しかし、「何回施術しても残っている毛がある」「1回の料金は安いけど、結局回数が多く必要」「肌が黒いから使える機器がない」「他院で断られた」「男性は対応していない」「病気があるから脱毛できないかも」と悩む方は少なくありません。

まゆりなclinic名古屋栄は、結果にこだわり続けてきたクリニックとして、開院以来のべ約10,000件の施術実績を積み上げてきました。厚労省承認のレーザー3種類(アレキサンドライト・ヤグ・ダイオード)・方式2種類(熱破壊式・蓄熱式)を同時に完備するだけでなく、アトピー性皮膚炎・心臓ペースメーカー植え込み後・身体的な事情など、基礎疾患をお持ちの方や他院で断られた方の相談・施術も積極的にお受けしています。

また、将来の介護に備えて元気なうちに脱毛しておく介護脱毛にも対応しており、「自分が介護される側になったときのために」とお考えの方のご相談を歓迎しています。





3種の脱毛器





■名古屋の医療脱毛｜就活・新生活シーズンに今始める理由

医療脱毛は、一般的に完了まで5～8回・数ヶ月を要します。夏のインターンシップや就職活動で清潔感を重視したい方、4月から新生活をスタートする方にとって、春は「今すぐ始めることは合理的」なタイミングです。当クリニックでは春の需要増加に対応し、カウンセリングのご予約を積極的にお受けしています。





就活・新生活シーズンに今始める理由





■名古屋栄の男性医療脱毛｜ヤグレーザーで太くて毛根が深い毛にも対応

近年、就活・ビジネスシーンでのひげ・体毛ケアに関心を持つ男性が急増しています。男性の毛は女性に比べて太く、毛根が深いところにあるため、より高出力なレーザーや複数波長の対応が求められます。当クリニックが導入するヤグレーザー(スプレンダーX・エクセルHR)は、太い毛・濃い毛・根元が深い毛へのアプローチに有効とされており、VIOや男性患者様であればヒゲの脱毛には必須のレーザーになります。





男性医療脱毛





■脱毛難民・基礎疾患のある方も｜名古屋栄で断らない医療脱毛

脱毛サロンや他の医療クリニックでは、基礎疾患や身体的な状況を理由に施術を断られるケースが少なくありません。まゆりなclinic名古屋栄では、以下のようなご事情をお持ちの方からのご相談・施術を積極的にお受けしています。





・アトピー性皮膚炎など皮膚疾患をお持ちの方

・心臓ペースメーカー・除細動器植え込み後の方

・てんかん・けいれん発作の既往がある方

・身体が不自由な方・通院に配慮が必要な方

・その他の基礎疾患により他院で断られた方

・介護脱毛――将来の介護に備え、元気なうちに脱毛しておきたい方。介護する側・される側、双方の負担軽減を目的としたご相談に対応しています。

※ 施術の可否は診察・カウンセリングにて個別に判断いたします。まずはお気軽にご相談ください。









■アレキサンドライト・ヤグ・ダイオード3波長同時完備｜名古屋栄でも希少

医療脱毛クリニックでも、導入機器が1～2種類にとどまるケースがほとんどです。アレキサンドライト・ヤグ・ダイオードの3波長すべてを厚労省承認機器で揃え、さらに熱破壊式・蓄熱式の両方式を同時に使い分けられるクリニックは、名古屋栄エリアにおいても多くありません。約10,000件の施術を通じて積み上げた知見を活かし、「機器が一つしかなく、対応できない」という状況を生まない設備と技術を追求しています。









■女性こそ、脱毛が進むにつれて機器を変える必要がある

医療脱毛において見落とされがちな事実があります。女性の場合、施術を重ねるにつれて毛質が大きく変化するという点です。脱毛初期は太くて濃い毛が多く、熱破壊式レーザー(アレキサンドライトやヤグ)が高い効果を発揮します。しかし回数を重ねると、太い毛は減り、徐々に細い産毛が残るようになります。この産毛には、毛根への熱を蓄積させながら作用する蓄熱式レーザー(ダイオード)のほうが適しているケースがあります。

つまり、脱毛の「仕上げ」に向かうほど、使うべき機器が変わってくるのです。1種類の機器のみで続けても、毛質の変化に対応しきれず、効果が頭打ちになることがあります。まゆりなclinic名古屋栄では、熱破壊式2機種・蓄熱式1機種の計3機器を完備することで、脱毛の進行段階に合わせた最適な機器選択が可能です。





段階に合わせた最適な機器選択





■名古屋栄の医療脱毛クリニック｜厚労省承認3機器のご紹介

全機器厚労省承認取得





各脱毛器の特長





まゆりなclinic名古屋栄が選ばれる理由｜医療脱毛の特長

・アレキサンドライト・ヤグ・ダイオードの3波長すべてに対応。幅広い肌色・毛質に対応可能です。

・スプレンダーXは、2種類のレーザーを同時照射(ブレンド)できる国内でも希少な機器です。

・蓄熱式(メディオスターモノリス)と熱破壊式(スプレンダーX・エクセルHR)の両方式を完備しており、目的や部位に応じて選択が可能です。

・すべての照射において各メーカーの推奨方法を遵守。安全性と効果の両立を最優先にしています。

・医療機関ならではの厚労省承認機器のみを使用。エステ脱毛とは異なる、医療レーザーの出力で確かな効果をご提供します。









■医療脱毛とは｜エステ脱毛との違い

医療脱毛は、医師または医師の管理下にある医療従事者のみが施術できる脱毛方法です。使用する機器は厚労省の承認を受けたものに限られ、エステサロンで用いられる光脱毛機器とは根本的に異なります。

レーザーの種類によって得意とする毛質・肌質が異なるため、当クリニックでは複数機器を揃えることで、一人ひとりの状態に合わせた最適な施術をご案内しています。カウンセリングにて丁寧にご説明のうえ、施術プランをご提案いたします。









【店舗概要】

店名 ： まゆりなclinic名古屋栄

所在地 ： 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階

矢場町駅 徒歩2分／栄駅 徒歩5分

TEL ： 052-238-0731

営業時間： 月金土 11:00～20:00、水木日 10:00～19:00／火曜定休

診療内容： 医療レーザー脱毛、美容皮膚科

(シミ治療、ニキビ跡治療、たるみ治療、しわ治療、薄毛治療、

ヒアルロン酸治療、ボトックス治療、その他注入治療、

ダイエット治療、多汗症・ワキガ治療など)

導入機器： SplendorX(スプレンダーX)/ Excel HR(エクセルHR)/

Mediostar Monolith(メディオスターモノリス)

(全機器 厚生労働省承認取得)

HP ： https://mayurina-clinic.com/





まゆりなclinic名古屋栄