2025年の万博開催で高まる国際的な賑わいを背景に、グルメサミット実行委員会は、神戸・メリケンパークで開催される大型複合イベント「メリケンわんだーパーク」内にて、2026年5月2日(土)から5月6日(水・祝)まで「ワールドグルメサミット」を開催します。





ワールドグルメサミット





期間中は毎日約30店舗のキッチンカーが出店し、世界各国の多彩なグルメが一堂に集結します。

海と空にひらけた開放的なロケーションの中で、国際色豊かな食の魅力を存分にご体感ください。





台湾を代表する「ルーロー飯」、北米で修行を積んだシェフによる「カナディアンハンバーガー」、韓国屋台の人気スイーツ「マシュマロアイス」や「クロッフル」、トルコ人オーナーが手掛ける本場の「ケバブ」、フィリピンの「アドボライス」、ハワイアンスタイルの「ビーフサンド」、本格中華スパイスが香る「麻婆豆腐」など、世界各国のグルメをお楽しみいただけます。





さらに、「串揚げ」「ぼっかけ焼きそば」「鶏天」「ソーキそば」など、日本各地のご当地グルメも充実し、国内外の味覚を同時に楽しめるラインナップとなっています。





会場ではフードコンテンツに加え、愛犬と楽しめる「わんわんマルシェ」、お子様向け体験型エリア「わんだーキッズパーク」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、クラフト作品が並ぶ「ハンドメイドEXPO」、そして「ストライダージャパン公認レース エンジョイカップ」など、多彩なコンテンツを日替わりで開催します。





ワールドグルメサミット(2)





ワールドグルメサミット(3)





■開催概要

イベント名： ワールドグルメサミット(メリケンわんだーパーク内)

開催期間 ： 2026年5月2日(土) ～ 5月6(水・祝) 各日10：00-17：00

開催場所 ： 神戸メリケンパーク

主催 ： グルメサミット実行委員会

協力 ： 一般社団法人日本催事販売協会

入場料 ： 無料









■同時開催イベント

※各コンテンツは日程により開催内容・実施日が異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。

ハンドメイドEXPO・わんわんマルシェ・20mドッグラン・ベテランドッグギャザリング・ストライダージャパン公認エンジョイカップ・かみこす！・ふわふわキッズランド・バブルボール・NOBY the toy store・いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ-・町工場ワークショップ・ミニ四駆ワークショップ





HP ： https://saiji.org/news/wonderpark.html

SNS： https://www.instagram.com/wonder_park_japan/