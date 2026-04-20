電通と東京大学、異能クリエイティブ人財の育成を目指す「INOU CREATIVE School」第2期募集を開始

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里、以下「電通」）と国立大学法人東京大学（キャンパス：東京都文京区、総長：藤井 輝夫、以下「東京大学」）は、社会課題解決のモデルケースとなる新しいアイデアの創出と、その社会実装を通じて｢異能クリエイティブ人財｣の育成を目的としたプログラム「INOU CREATIVE School※1」について、その第2期となる2026年度の参加学生募集を、2026年4月1日から開始しています。

【INOU CREATIVE School公式ウェブサイト】https://inou-creative.com/

2026年度は、「日本発、世界を変える食のイノベーションを。」をテーマに、生産から加工、消費、廃棄循環まで、人類に欠かせない｢食｣に関わるさまざまな課題の現場を実際に体験します。これらの体験を通じて、日本にとどまらず世界の食の課題解決に貢献するアイデアの創発に取り組みます。課題発見力から構想力、社会実装までの一連のプロセスを実践的に行います。第2期も前期と同様に、共創したアイデアをプロジェクト化することで、産学協働での社会実装を目指します。

第1期の2025年度は、「東京湾を、世界一豊かな海に。」をテーマに取り組みました。東京大学の研究成果に着目し、新たな素材を発明して東京湾の環境改善に挑戦した企画や、東京湾に豊富に存在する海産物に着目し、これまでにない形での再資源化を図った企画など、いずれも革新的なアイデアが生まれ、現在、社会実装に向けて推進しています。

今後も、電通と東京大学は、本プログラムを通じて、独自のクリエイティビティによる新たな価値創造を担う人財を育成・輩出し、日本や世界が抱える社会課題の解決に貢献してまいります。

※1 2025年7月15日発表。https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0715-010911.html

以上