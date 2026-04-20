【フェア予約で豪華特典も】4/25(土)~4/27(月)4/29(祝)初体験フェス開催決定 in DRESSY ROOM YOKOHAMA（横浜駅直結）

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、横浜駅直結JR横浜タワー21F、ウェディングの魔法にかかる空間"DRESSY ROOM YOKOHAMA"にて、4/25(土)~4/27(月)4/29(祝)限定で、これから結婚式をお考えのカップル様に向けた、個室相談やウェディングドレス試着ができる豪華特典付きのウェディング初体験フェスを開催いたします。(40組様限定、無料開催)

【4/25(土)~4/27(月)4/29(祝)開催】ウェディング初体験フェス in 横浜

横浜駅直結、JR横浜タワーの21階、PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）の“体験型”花嫁相談カウンター【DRESSY ROOM】で、4/25(土)~4/27(月)4/29(祝限定で開催決定。結婚式場の動画やウェディング診断など充実したコンテンツをご用意。結婚式を考える楽しさはもちろん、リアルで役立つ情報もしっかりお届けします。

『ウェディング初体験フェス』とは？

おすすめコンテンツDRESSY ROOM YOKOHAMAは他にはない体験型のカウンターです。相談カウンターブースでは様々な結婚式相談が可能。全国のエリアの1100以上にもなるPLACOLE & DRESSY認定会場をご紹介いたします。結婚式場相談はもちろんのこと、フォトウェディング、少人数挙式、リゾート挙式、見積もり相談なのど、結婚式に関連する様々な内容が相談可能となっております。そして相談をしながら、様々なウェディングを体験できる体験型相談サロンとなっております。ドレス試着体験やフォト撮影、リング刻印体験、DIYなども体験可能。業界初の“体験型”花嫁相談カウンターで、それぞれの検討状況に合わせてコンテンツをご案内いたします。また、24.25日の2日間だけの特別コンテンツもご用意しております。

豪華特典一覧

特典１.【10組限定】スタートドレスフォト撮影

プチフォトスタジオでウェディングドレスを着用しての撮影体験が可能です。

特典２.【条件を満たせば全員！】増額！最大111,500円分クーポンプレゼント！

結婚式準備をお得に進めるクーポンをプレゼントします。

特典３.【条件を満たせば全員！】オリジナル高級紅茶プレゼント中！

イベントご参加とフェア予約をお取りいただいた方限定で1組に1箱プレゼント。

特典４. 条件クリアでプラコレオリジナル婚姻届も！

260種類以上から選べるオリジナル婚姻届もプレゼント！午年デザインやエリア限定デザインも！

イベント概要

今月のカバーモデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1090_1_36d8311936d276843b1a7ffd8b3f851e.jpg?v=202604201151 ]

■4月号表紙

カバーモデル：俳優 渡邉美穂

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202604-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

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ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896