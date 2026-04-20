【NewOpen：水戸千波湖】「パンの常識を、ぐるぐるさせる！？」パン工房ぐるぐる 水戸偕楽園店がみと好文テラス内に新規オープン！！

株式会社ぐるぐる

株式会社ぐるぐる（本社：茨城県那珂市、代表：栗原淳平）は、「パン工房ぐるぐる 水戸偕楽園店」を2026年4月23日（木）に、みと好文テラスにグランドオープンします。

パンのフェス グランプリ、いばらきお土産大賞受賞、オーナーシェフのパンの世界大会日本代表経験など全国で評価されてきた「パン工房ぐるぐる」の新店舗として、偕楽園・千波湖エリアという立地を活かし、地元の皆さまの日常使いから、観光で訪れるお客様の立ち寄りやお土産まで、幅広いラインナップのパンをご用意しております。偕楽園の梅を使った「偕楽園の梅塩あんぱん」や水戸の歴史をモチーフにし、干し芋とクリームチーズを使った「印籠パン」、大人気！奥久慈卵のとろ～りクリームパンをモチーフにした「奥久慈卵のとろ～りソフトクリーム」など、この店でしか味わえない限定メニューも豊富にご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

「パンの常識を、ぐるぐるさせる！？」新しいパンとの出会いの春♪

パン工房ぐるぐる 水戸偕楽園店では、ここでしか味わえない限定メニューや、新しい発想のパンなど、たくさんとのパンとの出会いをお楽しみいただけます！

ぐるぐるにご来店いただいたことがある方も初めての方も、「こんなパン、初めて！」というわくわく体験を楽しみにいらしてくださいね♪

新商品・限定メニューラインナップ

印籠パン

水戸の歴史をモチーフにした、干し芋とクリームチーズを使ったパン。

ぜひ「あのポーズ」で写真を撮ってみてくださいね！

偕楽園の梅塩あんぱん

偕楽園の梅を使用した、あまじょっぱさとお餅のもちっと食感がクセになるパン。

奥久慈卵のとろ～りソフトクリーム

大人気！奥久慈卵のとろ～りクリームパンがソフトクリームになっちゃいました！！

この他にも、水戸偕楽園店限定メニューをご用意しています。

「何があるかな？」と、わくわくしながらお越しください！

【パン工房ぐるぐる 水戸偕楽園店について】

パン工房ぐるぐる 水戸偕楽園店は、パンのフェスグランプリ、いばらきお土産大賞受賞、オーナーシェフのパン世界大会日本代表経験など、全国で評価されてきた実力派ベーカリーの新店舗です。

千波湖のほとりに生まれた、水戸の魅力を身近に感じられる“湖畔の新名所”「みと好文テラス」内に位置し、毎日のパンを買いに来てくれる方にも、旅の途中で立ち寄ってくれる方にも「こんなパン、初めて！」と思えるようなわくわくをパンでお届けします。

【店舗概要】

住 所：茨城県水戸市千波町3081-1（みと(https://mito-koubunterrace.com/)好文テラス(https://mito-koubunterrace.com/)内）

電話番号：029-291-7954

営業時間：10：00～19：00（19：00～翌10：00は無人販売）

定 休 日：水曜日

最新情報は、こちらでご確認いただけます。

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