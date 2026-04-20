システムファイブ、4K60P対応映像無線伝送システム「Hollyland Pyro Ultra」の販売を開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月20日に発表されたHollyland(ホーリーランド) の4K60P対応映像無線伝送システム「Hollyland Pyro Ultra」の販売を開始しました。

ただいま、当店限定の「乗り換え応援キャンペーン」を実施中です。6月26日(金）までに対象機材を下取に出せば通常買取金額が15%UP、さらに5,000円分のすぐに使えるお値引きクーポンを発行いたします。詳細はこちら(https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140158)をご確認ください。

ぜひHollyland Pyro Ultraをお買い求めください。

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/pages/search?kw=Pyro%20Ultra&fq.brand=2365&page=1

主な特長

1台で無制限接続を実現する新しいモニタリング体験

Pyro Ultraは、独自のTWiFiテクノロジーにより、1台の送信機から無制限の受信機への接続を可能にします。大規模な撮影現場においても、複数スタッフ間で安定した映像共有を実現します。

4K/60fpsがもたらす圧倒的な映像クオリティ

4K/60fpsキャプチャに対応し、映画のような高精細映像と豊かなディテールを再現。映像制作におけるクオリティ基準をさらに引き上げます。

わずか20msの低遅延で実現するリアルタイム性能

フォーカスモード（Focus Mode）により、遅延をわずか20msまで低減。精密なフォーカス操作や一瞬の演技表現も逃さず捉え、撮影現場の判断精度を高めます。

最大1.5kmの長距離伝送と高い安定性

最大1.5kmの見通し伝送距離に対応。さらに自動周波数ホッピング機能により干渉を抑え、混雑した環境でも安定した映像伝送を可能にします。

Pyroエコシステムとの連携による拡張性

既存のPyroシリーズとシームレスに連携し、あらゆる規模の制作現場に対応。1台の送信機ですべてのPyroデバイスと接続でき、柔軟で拡張性の高いワークフローを構築します。

ご購入はこちら

Hollyland Pyro Ultra送信機1台/受信機1台セット

当社販売価格：198,000円(税込)～

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216633)

Hollyland Pyro Ultra送信機1台/受信機2台セット

当社販売価格：280,500円(税込)～

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1216634)

＞乗り換えキャンペーンの詳細はこちら(https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140158)

Hollyland（ホーリーランド）について

Hollyland（ホーリーランド）は、ワイヤレス・インカムシステム、映像伝送システム、モニター、ワイヤレスマイクロフォンなどを専門とする、ワイヤレス技術のリーディングプロバイダーです。

2013年の創業以来、映画制作、放送、ビデオ制作、ライブイベント、展示会、劇場、礼拝堂、個人のコンテンツクリエイターなど、幅広い分野において数百万のユーザーに製品とサービスを提供してきました。

現在では、世界約120の国と地域に販売ネットワークを展開し、数十の現地オフィスを通じて、よりきめ細やかなサポート体制を構築しています。

製品や企業に関する詳細は、以下の公式リンクよりご確認いただけます。

公式サイト： https://www.hollyland.com/

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/