祝！　「大神」シリーズ20周年。記念特設サイトがオープン！

株式会社カプコン

2006年に発売されたアクションアドベンチャーゲーム『大神』が2026年4月20日（月）に20周年を迎えました。世界中のファンの皆さまからの応援のおかげと深く感謝しております、ありがとうございます。

サイトを飾る20周年記念アートは『大神』でキャラクターデザイナーの1人として参加されたデザイナー 島崎麻里氏の描き下ろし。赤いリボンは『大神』のキャラクターたちと皆さまとの“縁”が表現されており、アマテラスを中心に『大神』の個性的なキャラクターたちが所狭しと並ぶアートとなっています。イラスト内にある”縁”の筆文字は『大神』のロゴをデザインされた書道家 成田眞澄氏に揮毫頂きました。



この他にも、公式サイトでは20周年を記念したさまざまな最新情報はもちろん、皆さまと「大神」シリーズを結ぶ投稿ページもご用意しております。ぜひ、ご訪問ください。

「大神」20周年記念特設サイト

https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/



さらに本報では、たくさんのご要望を頂戴していたオーケストラコンサートの再演情報をはじめ、記念グッズの一部、記念キャンペーンもご紹介いたします。

■本日開設！ 「大神」20周年記念特設サイト

いよいよ開設された「大神」20周年記念サイト。華やかな記念アートがトップを飾るこのサイトではオリジナル『大神』のディレクターを務めた神谷英樹氏からのメッセージをはじめ、皆さまからのご祝辞、メッセージを花に託して植える「大神 声絵巻 20th」やお祝いにいただいた色紙をまとめた特別企画ページに加え、記念グッズやキャンペーンなどの最新情報もお伝えしてまいります。

https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp(https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp)

記念アートがサイトのトップを飾ります最新情報に加えて企画ページも随時更新を予定していますメッセージを花に託す「大神 声絵巻 20th」。ぜひご参加ください

■「大神 20周年記念コンサート ～大神 音絵巻～」追加公演開催決定！

「大神」20周年を記念した公式コンサートの追加公演が決定いたしました！

あの興奮と感動が生演奏で蘇るとっておきのコンサート。追加公演をぜひお見逃しなく。

【追加公演開催概要】 公演名：大神 20周年記念コンサート ～大神 音絵巻～ 日時：2026年12月27日(日) 17:00開演 (16:00開場)

会場：東京国際フォーラム ホールA

指揮：井田勝大

演奏：AUN J CLASSIC ORCHESTRA

大神 20th Anniversary Orchestra

公式サイト：http://www.promax.co.jp/okami

コンサート公式Xアカウント：@Okami_Concert

【チケット販売受付日程】

一次先行販売：2026年4月20日(月)10:00 ～ 5月10日(日)23:59

https://l-tike.com/okami2026/

※抽選 当落・入金期間 2026年5月13日(水)15:00 ～ 5月16日(土)23:59

二次先行販売：2026年5月18日(月)10:00 ～ 5月31日(日)23:59

https://l-tike.com/okami2026/

※抽選 当落・入金期間 2026年6月3日(水)15:00 ～ 6月6日(土)23:59

一般販売：2026年6月7日(日)10:00 ～

https://l-tike.com/okami2026/

【チケット料金】

特典付きS席（デザインチケット・特典グッズ付）：13,200円（税込）

S席：9,900円（税込）

A席：8,800円（税込）

※全席指定

※未就学児入場不可

※特典グッズは当日窓口にて引換え致します。

※「特典付きS席」には、デザインチケット・特典グッズが付きます。チケットは配送引取限定です。

※「特典付きS席」は、ローソンチケットのみの取り扱いとなります。

■リクエスト企画も登場！ イーカプコンで記念グッズの予約受付をスタート

カプコンの公式通販サイト「イーカプコン」では「大神」20周年記念アートを使用した商品の他、 イーカプコンならではの特別な企画や、 これまで周年グッズで登場した描き下ろしアートを蘇らせるような商品をラインナップ。

特設サイト

https://www.e-capcom.com/sp/o-kami/20th/

■心温まる世界観を描く人気イラストレーター「おはるちゃん」と「大神」のコラボグッズがカプコンストアに登場

花や植物と生き物が静かに溶け合う、淡い色彩を重ねてやわらかな世界を描くイラストレーター「おはるちゃん」によるコラボレーションイラスト4点がグッズになりました。緑が一気にあふれ出し、大地に緑が蘇る様を感じることができる「大神降ろし」をはじめ、旅の中で出会った仲間たちとの“縁”を感じるような心温まるイラストとなっております。グッズは「クリアファイル」や「リングノート」など日常使いしやすいものから、お出かけ先でもイラストを楽しめる「バックプリントTシャツ」などをご用意。陽ざしのあたたかい春のお出かけに、ぜひ手に取ってみてください。

●発売日 2026年4月21日(火)

●取扱店舗 カプコンストア

●カプコンストア公式サイト https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/2026/04/7898/(https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/2026/04/7898/)

■パセラリゾーツ×「大神」コラボレーションが本日より開催！

東京都内や横浜、大阪に展開中の「カラオケパセラ」の店舗計8店舗、及び「モンハン酒場(東京・大阪)」にて、本日より6月1日(月)まで「大神」とのコラボレーションを開催！ 『大神』の世界観を存分にお楽しみいただけるよう、「アマテラス」をモチーフにしたメニューをはじめ、相棒の旅絵師イッスンが全国を行脚しながら出会った食材をふんだんに使用した「イッスンの和風どんぶり」や、シリーズ20周年を記念した「特製ハニトー」など、多彩なコラボメニューをご用意いたしました。コラボメニューをご注文いただいた方には「オリジナルコースター」をプレゼント！

「モンハン酒場」では、コラボメニューを1点以上ご注文のうえ、お会計金額3,000円(税込)ごとに、オリジナルポストカードを1枚プレゼント。ぜひ「モンハン酒場」でも、「大神」シリーズの20周年をお祝いしよう！

各店舗の確認やご予約等はパセラのコラボカフェ総合サイト、及びモンハン酒場のサイトをご確認ください。

・パセラのコラボカフェ総合サイト「パセラボ」

https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/8032/

・HUNTERS BAR「モンハン酒場」

https://www.paselaresorts.com/collaboration/mhsb/

※予約なしでもコラボメニューのご注文ができます。

※ご注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能です。

※テイクアウト販売は「パセラボ秋葉原館」のみとなっております。

※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございます。

■「大神」20周年記念キャンペーンを本日より開催！

2026年4月20日(月)に「大神」シリーズが20周年を迎えたことを記念して、「大神」関連の豪華賞品が合計20名様に当たるSNSキャンペーンを開催いたします。参加方法は「大神シリーズ（公式）」Xアカウントをフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけ！ さらに、「#大神20th」をつけて、「大神」に関する思い出や感想を投稿すると当選率が2倍にアップします。ぜひ、キャンペーンに参加して豪華賞品を手に入れてください。



■キャンペーン期間

2026年4月20日(月) ～ 2026年5月3日(日) 13:00まで



■賞品

「大神 20周年」レイヤーアクリルスタンド 10名様大神 20th×おはるちゃん ～花咲く筆しらべ～ トートバッグ 4名様（4種類のうちランダムで1種類）

大神 - 塗絵草子 - 6名様

※画像はイメージです。

※賞品を選択することはできません。



■参加方法

１.大神シリーズ（公式）Xアカウント(@Okami_CAP)をフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト

さらに、「#大神20th」をつけて、 『大神』に関する思い出や感想を投稿すると当選率が2倍に！

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260420/o-kami_20thcp/

■『大神』とは？

この世の命が、蘇る。

2006年に発売された『大神』は、日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”アマテラスとなって数多の生命を取り戻す冒険へ挑むアクションアドベンチャー。爽快なアクションゲームの楽しさやキャラクターを成長させてゆく楽しさに加え独自のゲームシステム“筆しらべ”により困難を乗り越える楽しさがプレイヤーを待っています。

独創的な世界観や心温まるストーリー、さまざまなゲームの楽しみを詰め込んだ『大神』は発売から20年の歳月を経た今なお、世界中のゲームファンから愛され続けている作品です。