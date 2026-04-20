Pilates Mirror（ピラティスミラー）6月、玉川学園前（東京都）・千里丘（大阪府）・妙典（千葉県）にオープン！

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、天井にミラーを設置したマシンピラティススタジオ「Pilates Mirror 玉川学園前（東京都町田市）」と「Pilates Mirror 千里丘（大阪府摂津市）」を2026年6月15日（月）に、「Pilates Mirror 妙典（千葉県市川市）」を2026年6月21日（日）にオープンします。

オープンに先立ち無料体験会を実施します。オープン前キャンペーンも開催しますので、他のピラティススタジオにはないPilates Mirrorのレッスンをぜひ体験してください。

■ 新規オープン店舗情報

＜Pilates Mirror 玉川学園前＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/217_1_22fd396efc9464b8ce1fe7df94fdb54b.jpg?v=202604201151 ]

オープン前キャンペーン： 2026年4月19日(日)～2026年6月14日(日)

無料体験会 ：2026年5月28日(木)～2026年6月14日(日)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/tamagawagakuenmae/

＜Pilates Mirror 千里丘＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/217_2_0690b5024b4bdf6502cf6bacc5d71004.jpg?v=202604201151 ]

オープン前キャンペーン ：2026年4月19日(日)～2026年6月14日(日)

無料体験会 ：2026年5月28日(木)～2026年6月14日(日)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/senrioka/

＜Pilates Mirror 妙典＞[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/217_3_769deacb1aba4e65146bf6286441c5a9.jpg?v=202604201151 ]

オープン前キャンペーン ：2026年4月19日(日)～2026年6月20日(土)

無料体験会 ：2026年6月4日(木)～2026年6月20日(土)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/myoden/

■ Pilates Mirror（ピラティスミラー）とは

Pilates Mirrorは、「もっと鏡が見たくなる」をコンセプトに、鏡を効果的に利用する女性専用のピラティススタジオです。スタジオの天井に鏡を設置し、自身の身体の動きを確認しながら取り組むことで、短い時間でも達成感と効果を感じることができます。

1レッスンは30分、シューズや着替えもいらないので、お仕事帰りやお出かけのついでに「気軽に」参加いただけます。少人数制なのでインストラクターの細やかなサポートを受けることができ、ピラティスが初めての方や運動が苦手な方も安心して通うことができます。

弊社は今後もさらに店舗数を拡大し、ココロとカラダをポジティブにする「ピラティスミラー」をより多くのお客様にお届けしていきます。