【100人のビジネスコーチ直伝】「お花見スルー世代」と心を通わせる令和のチームビルディング術

株式会社スーペリア

「4月といえばお花見。お酒を飲みながら親睦を深めよう！」 そんな一昔前の「当たり前」が、今、大きな曲がり角を迎えています。

最近耳にする「お花見スルー」という言葉。若手世代が会社の行事を敬遠する現象を、単なる「ドライな世代」の一言で片付けてしまっていませんか？

私たち株式会社スーペリア(https://www.superiieur.com/)は、現場の最前線で組織変革を支援するプロコーチ100名を対象に、職場のコミュニケーションに関する実態調査を実施しました。そこから見えてきたのは、マネジメント側がアップデートすべき「切実なサイン」でした。

8割以上のコーチが実感。「飲みニケーション」が離職リスクに？

調査の結果、驚くべき数字が明らかになりました。

■ 調査結果：数字が証明する「飲みニケーション」の逆効果

※概要

調査対象 現役ビジネスコーチ100名

調査方法 オンラインアンケート調査

調査実施者 株式会社スーペリア(https://www.superiieur.com/)

調査時期 2026年3月

【主な調査結果】

※調査対象 現役ビジネスコーチ100名

驚くことに、82%のコーチが部下にあたる層から「会社の飲み会が苦痛である」という本音を聞いています。

さらに同様に、8割超のコーチが、「酒席での強引な誘いが、職場の心理的安全性を著しく阻害している」と警鐘を鳴らしています

※調査対象 現役ビジネスコーチ100名

「お酒を介さないと本音が話せない」という組織文化そのものに、今の世代は強い不信感を抱いています。良かれと思って開催した親睦会が、実は「負の資産」として、離職のリスクを高めている可能性があるのです。

■ プロコーチが分析：「お花見スルー世代」が本当に求めているもの

「お花見スルー世代」は、社内や上司とのコミュニケーションを拒絶しているわけではありません。

では、一体どんなコミュニケーションを望んでいるのか調査結果を見てみましょう。

※調査対象 現役ビジネスコーチ100名

彼らが求めているのは、「アルコール越しの抽象的な本音」ではなく、「シラフで向き合い、自分の価値観や貢献を正当に承認してくれる時間」です。プロコーチ100名が現場で蓄積した知見は、「形式的な親睦よりも質の高い1on1を」という令和型マネジメントへのシフトを強く示唆しています。

■ スーペリアが提案：令和チームビルディングの「３原則」

本調査結果を受け、株式会社スーペリアは以下の3原則を提言提案します。

原則１.「アルコールの1時間」より「シラフの15分」を定例化

週1回・15分の定期的な1on1を推奨。対話の質を可視化・蓄積し、上司と部下の間に「納得感のある信頼関係」を構築します。

長時間の不定期な飲み会より、短時間でも定期的な対話のほうが、エンゲージメント・離職防止の両面で高い効果を発揮します。

原則２. 社内イベントは「選択制」にして心理的安全性を確保

社内行事・懇親会を完全選択制とし、不参加による人事評価への影響がないことを明文化します。

「選べる」という実感が逆説的に組織への信頼感と帰属意識を高め、自発的な参加率の向上にもつながります。

原則３. 「感情のデジタルログ化」で意欲減退を早期検知

飲み会の場での刹那的な称賛ではなく、日々の小さな貢献・感情の変化を蓄積。個人の意欲変化を早期検知し、離職リスクを組織として予防します。

代表取締役 曽我香織のコメント

「私たちが掲げるミッションは『見えない労働人口減の解決』です。お花見スルーという現象の裏には、組織が見落としている『意欲の喪失』という深刻な課題が隠れています。

部下の心が離れてから対策を講じるのでは遅いのです。プロコーチの知見とテクノロジーを融合させ、職場の対話を『組織の資産』へとアップデートする。それが、変化の激しい令和時代において、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮し続けられる組織をつくる、唯一の方法だと確信しています。」

代表取締役 曽我 香織（株式会社スーペリア）■ 「100人のビジネスコーチ直伝」シリーズについて



本リリースは、株式会社スーペリアが配信する「100人のビジネスコーチ直伝」シリーズの第3弾です。現役ビジネスコーチ100名の現場知見をもとに、日本の組織が直面する人材・マネジメント課題を毎回テーマを変えてお届けします。

■ 株式会社スーペリアについて

https://www.superiieur.com/



株式会社スーペリアは、「見えない労働人口減の解決」をミッションに、個人と組織のパフォーマンスを支援する専門企業です。100名を超えるプロコーチの知見とAI技術を融合させ、現代の組織が直面する「潜在的な労働力の損失」を解決。ビジネスパーソンがWell-beingに最高のパフォーマンスを発揮し続けられる組織文化の醸成をトータルにサポートしています。

【主な事業・サービス】



myPecon（マイペコン）：オンライン・コーチング

100名以上のプロフェッショナルコーチ陣による個別1on1支援。従来の傾聴や質問に留まらず、専門的な知見の共有、客観的なフィードバックを通じて個人の「パフォーマンス・コンディショニング」を最適化します。ビジネス成果への直結を強力に支援し、大手企業や官公庁など延べ10,000名以上の導入実績を誇ります。

対話型研修：プロコーチによる超実践的ワークショップ

新任から管理職までの階層別研修をはじめ、キャリア構築、組織マネジメント、ハラスメントを恐れず踏み込む「スパイシーフィードバック」など、現場の切実な課題に特化したプログラムを展開。

各テーブルにプロコーチを配置し、受講者の不明点や思考の停滞をその場で「即時解消」します。 現場を知り尽くしたコーチによる「鋭いフィードバック」が、一方通行の座学では到達できない深い内省と、明日からの確実な行動変容を強制的に引き出します。

ライブ感と適度な緊張感の中で、実戦的な対話スキルを最短距離で習得する、スーペリアならではの研修スタイルです。

1on1クエスト：AI対話型マネジメント・シミュレーター

AIを部下役に見立て、実戦に近い1on1を「失敗できる環境」で反復練習。 独自の解析技術により、感覚的だった対話の質をデータで即座に可視化。 Z世代からベテランまで多様なペルソナを再現し、現場での実践力を最短で向上。 組織全体のマネジメント傾向を数値で把握し、戦略的な人的資本経営を支援。

イスマネ：動的人材マネジメント基盤

組織の「今」をリアルタイムに可視化。アセスメントデータと現場の声を統合し、人的資本データを活用した「適所適材」の配置を実現してミスマッチを解消します。要員の配置検討から実績管理までを一括管理し、根拠に基づいた戦略的な育成と組織状態の把握を強力に支援します。

組織開発コンサルティング 自社開発のリーダーシップアセスメントや組織サーベイに基づき、現状を定量的に分析。確かなデータに基づき、組織文化の変革やリーダーシップの発揮をトータルにサポートします。

【会社概要】



社 名：株式会社スーペリア（SUPERIIEUR Co., Ltd.）(https://www.superiieur.com/)

HP：https://www.superiieur.com/

代 表 者：代表取締役 曽我 香織

所 在 地：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町18-1

Grandir日本橋小伝馬町3F

設 立：2015年9月

本リリース・取材に対しての問い合わせ先：BI@superiieur.com