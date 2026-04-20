無料パスで体験、6月のサブスクは39円～--サブスク洗車『スプラッシュンゴー』藤岡大塚店、4月25日プレオープン

株式会社Splash Brothers

株式会社Splash Brothersは、サブスク洗車『スプラッシュンゴー藤岡大塚店』を4月25日（土）より群馬県藤岡市にてプレオープンします。プレオープン期間中（～5月末）は来店者全員に無料洗車パスを即日配布。さらに期間中にサブスク会員へ事前登録すると、6月の月額料金が39円～でスタートできる「事前登録３９キャンペーン」を実施します。

■ プレオープン期間中（4/25～5月末）、来店者全員に無料洗車パスを配布

プレオープン期間中にご来店いただいた方全員に、無料洗車パスをその場でお渡しします。手続きは一切不要。2回目以降はパスをご提示いただくだけで、5月末まで何度でも無料でご利用いただけます。全コース、仕上げにはミネラル分を除去した純水を使用しています。

【無料パスで使えるコース】

▷ プレミアムスタンダード（高圧洗浄＋ワックス仕上げ） 通常月額980円 → 無料

▷ コーティングプラス（高圧洗浄＋コーティング保護剤） 通常月額1,280円 → 無料

※ご利用は1日1回までとなります。

■ 300円・500円で、上位コースにアップグレード可能

無料パスは、受付で300円または500円をお支払いいただくことで上位コースにアップグレードできます。お支払いは最初の一度だけ。以降5月末まで追加料金なしで何度でもご利用いただけます。

上位コースはプレミアムスタンダード比で泡量15倍。摩擦が少なくボディにやさしい洗い上がりになります。最上位の「スーパーデラックス」ではさらにセラミックコーティングが加わり、洗車後の水はじきや艶・光沢感が格段にアップします。

【アップグレードできるコース】

▷ スーパーシャンプーナイアガラ（泡量15倍＋ポリマーコーティング）

通常月額1,480円 → パスに+300円

▷ スーパーデラックス（泡量15倍＋セラミックコーティング）★おすすめ

通常月額2,980円 → パスに+500円

※アップグレードの受付はプレオープン期間中いつでも可能です。

■ プレオープン期間中のサブスク事前登録で、6月のサブスク月額が39円～

プレオープン期間中（～5月末）にサブスク会員へ事前登録すると、6月の月額料金が39円～でスタートできます。最低継続期間の縛りはなく、7月以降は通常料金に切り替わります。サブスク会員になると、群馬・栃木・鹿児島など全国のスプラッシュンゴー全店で同じコースを1日1回・何度でもご利用いただけます。

【事前登録キャンペーン料金（6月のみ）】

▷ プレミアムスタンダード 通常月額980円 → 39円

▷ コーティングプラス 通常月額1,280円 → 39円

▷ スーパーシャンプーナイアガラ 通常月額1,480円 → 399円

▷ スーパーデラックス 通常月額2,980円 → 999円

※登録はパス裏面または店頭配布チラシのQRコードから。公式インスタグラム・ホームページ・店頭スタッフからも受け付けています。

■「洗車」を、面倒なイベントからもっと気軽な日常のケアへ。

これまで洗車は、休日の貴重な時間を使って行う「ちょっと面倒なイベント」でした。スプラッシュンゴーはその常識を変えたいと考えています。思い立ったときに気軽に立ち寄れる環境があれば、洗車は日常のケアになる。キレイになった車に乗り込むちょっとした嬉しさが、その日の気分や自信につながる--そんな体験を、特別な日ではなく普段の生活の中で届けたいと考えています。今回の無料パスは、まずその感覚を実際に体験していただきたいという思いからご用意しました。

■ 会員数15,000人突破、ブランド史上最大規模の新拠点

2026年3月末時点で全店のサブスク会員数が15,000人を突破。「自宅の近くにも出店してほしい」という声を多数いただく中、西毛エリアの新拠点として藤岡大塚店の出店を決定しました。

これまで西毛エリアの拠点は高崎棟高店の1店舗のみでしたが、藤岡大塚店のオープンにより、藤岡市内・高崎市南部・埼玉県北部をカバーする広域拠点が加わります。県道13号沿いのスーパーや飲食店が集まる生活動線上という立地で、日常の外出に洗車を組み込みやすい環境を目指しています。

敷地面積は約820坪。これまで最大だった太田新田店（約640坪）を約28%上回るブランド史上最大規模です。拭き上げスペースを18台分確保し、混雑しやすい平日夕方や休日でもゆったりとご利用いただける空間を実現しています。

【店舗概要】

店舗名：スプラッシュンゴー藤岡大塚店

所在地：群馬県藤岡市中大塚264-1

プレオープン期間：2026年4月25日（土）～5月31日（日）

グランドオープン：2026年6月1日（月）

営業時間：9:00～19:00

拭き上げスペース：18台

HP：https://splashbrothers.co.jp/

※プレオープン期間中は混雑が予想されます。入場制限や待ち時間が発生する場合がございます。お時間に余裕を持ったご来店をお願いいたします。

【会社概要】

株式会社Splash Brothers

所在地：〒371-0804 群馬県前橋市六供町5丁目3-15

代表取締役：中田将允

事業内容：洗車場運営および洗車場フランチャイズ運営、コンサルティング事業

【お問い合わせ】

株式会社Splash Brothers

担当：大野（おおの）

電話：050-1746-2409

メールアドレス：aoono@splashbrothers.co.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oFD6nxBIF7k ]