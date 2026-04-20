廃棄間近の高級完熟メロンを和スイーツへ再生。(株)メロー静岡と(株)ふる里が葛を活用したアップサイクル事業を開始。フードロス削減と美味しいを両立し収益化を目指す。

株式会社メロ―静岡

新食感のプレミアムな和モダンスイーツ新発売

静岡県の特産品である温室メロン「クラウンメロン」は、品質の良いものは１玉１万円を超える価格で流通する国内有数の高級食品である。しかし、クラウンメロンは非常にデリケートな食品で、美味しく食べるための目安である食べ頃の期間が非常に短い。また、その管理も難易度が高いため、中には食べ頃になってもお客様に召し上がっていただけず、やむなく廃棄されるフードロスが発生している。

フードロスについては農業生産の現場と、外食産業での発生が注目されることが多いが、フードロス全体の20％程度は小売店で発生しているとされており、非常に大きな数字である。

クラウンメロン専門販売店として３０年間現状と向き合ってきた(株)メロー静岡は、和菓子製造の老舗であり、技術力の高い(株)ふる里と手を組み、この勿体ない現状を救うための新名物「プレミアム葛バー“クラウンメロン”」を誕生させ、近年元気のない産地の活性化を目指す。

ガラス温室で一木一果の栽培完熟クラウンメロンのみずみずしい果肉

商品開発にあたっては、素材となる完熟クラウンメロンの特性を再度見つめなおし、素材本来の美味しさを伝えることに重点を置き、方向性を模索した。そのため、完熟メロンの果肉のみをくり抜き冷凍保存。さらにそれを原料としてピューレを製造し、様々な用途に加工しやすい原料素材に昇華させた。

今回は、新食感の和モダンスイーツ葛バーという商品となることで、クラウンメロンの滑らかな果肉感をもっちりとした食感で再現。とてもリッチな仕上がりとなっている。

製造にあたる(株)ふる里は、試行錯誤を重ね完成した商品に自信をのぞかせ、こう語る。「他のフルーツに比べ、メロンはやさしい味のため、その味わいを邪魔しないよう、また最大限味わってもらえるように、他の材料との配合に気を付け、何度も試作をしました。暑い夏に食べられることを考え、複数のクラウンメロンピューレをミックスすることで、スッキリとした味わいに仕上げています。クラウンメロンのもつ、ねっとりとした濃厚な甘みと豊潤な香り、そして当社の葛アイスだからこそのもっちりとした食感をお楽しみください。冷凍フルーツでは表現できない、最高級の“かじれる”冷凍クラウンメロンバーが出来上がりました。」

クラウンメロンの高級感とお腹にたまる満足感を得られながらも低カロリーという本商品は、近年の食文化のトレンドであるヘルシー志向のニーズにも十分に対応している。

また、溶けないアイスという側面もあるため、小さなお子様にも優しい商品となっている。

株式会社メロー静岡は同商品の提供を通じてフードロスの削減に注力し、クラウンメロンの魅力をより大きく発信していく。

商品概要

品名：「プレミアム葛バー“クラウンメロン”」

特徴：完熟クラウンメロンピューレ15％使用、国産葛粉のもっちり食感

サイズ：100ｇ

価格：\480円

発売日：2026年5月1日

販売場所：(株)メロー静岡各店舗（袋井本店、掛川店、浜松店）

ふる里総本家各店舗（浜北店、鍛治町店）

会社概要

社名：株式会社メロー静岡

本社所在地：静岡県袋井市堀越3-5-1

設立：1996年２月

HP：http://mero-shizuoka.ocnk.net/

〈お問い合わせ先〉

株式会社メロー静岡

担当：永田

TEL：0538-42-3056

MAIL：info@mero-shizuoka.ecnet.jp