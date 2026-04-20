世界最大級、次世代燃料“e-メタン”を製造するメタネーション試験設備をメディア初公開

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（社長：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）は、株式会社INPEX（社長：上田隆之、以下「INPEX」）と共同で、INPEXが国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and Industrial Technology Development Organization、以下「NEDO」）から採択された助成事業のもと、世界最大級※となる400Nm3-CO2/h（年間製造能力が家庭用 約1 万戸分のガス消費量に相当）の試験設備における実証運転を2026年2月に開始し、製造した合成メタン（e-メタン）の天然ガスパイプラインへの注入も実施しました。この度、試験設備をメディアに初公開しましたので、お知らせします。

※設備の製造能力、e-NG Coalition（e-メタンの国際的アライアンス）調べ

左からINPEX 執行役員 低炭素ソリューション事業本部長 落合 浩志、大阪ガス 執行役員 ガス製造・エンジニアリング事業部長 幡中 宣夫

Daigasグループのカーボンニュートラルに向けた挑戦：https://www.daigasgroup.com/cnv/

次世代燃料“e-メタン”とは？

「e-メタン」とは、空気中のCO2や工場・下水から排出されるCO2を再利用し、水素と反応させて作る、未来の都市ガスです。燃焼時にCO2を排出しますが、製造段階で同量のCO2を回収しているため、 CO2をリサイクルする「カーボンニュートラル」な仕組みとなっています。

また、e-メタンは現在の都市ガスとほぼ同一の成分であるため、LNG輸送船、受入基地、地中のガスパイプライン、家庭のコンロや給湯器など、既存のインフラ資産をそのままに活用可能です。新たな設備投資を強いることなく、社会コストを最小に抑えながら、“知らぬ間に”カーボンニュートラル化を進めることができます。

Daigasグループでは、2030年度に供給する都市ガスへのe-メタン等１％導入を目指しています。

事業概要

都市ガスのカーボンニュートラル化の鍵となる “e-メタン”

当該試験設備は、原料供給、メタネーションおよびユーティリティー設備等で構成されています。株式会社INPEX JAPANの長岡鉱場（新潟県長岡市）越路原プラント内で分離・回収したCO2を用いて、e-メタンを製造しており、試験設備の試運転にて技術開発目標であるメタン濃度96%のe-メタンが製造できたことから、製造された一部のe-メタンは越路原プラントを介してINPEX JAPANの天然ガスパイプラインへ注入されました。本試験設備では、大規模化に向けた技術のスケールアップや触媒の耐久性についての検証を行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139670/table/227_1_c4c009efe0b404be6f099b8f1665d791.jpg?v=202604201151 ]

コメント

ー大阪ガス 執行役員 ガス製造・エンジニアリング事業部長 幡中 宣夫（はたなか のぶお）

世界中でカーボンニュートラルの動きが加速する中、当社は都市ガスのカーボンニュートラル化を実現する検討を積極的に行っており、本実証への参画もその一環になります。本実証における最大のミッションは、将来のさらなるスケールアップを見据えたエンジニアリングデータの取得に加え、私たちが独自に開発した触媒の耐久性・信頼性を、実環境下で評価・確認することです。我々は、本実証を通じて、e-メタンの早期社会実装を加速させてまいります。

ーINPEX 執行役員 低炭素ソリューション事業本部長 落合 浩志（おちあい こうじ）

将来のカーボンニュートラル実現を目指し、2021年より大阪ガス様と協同で進めてきた本メタネーション実証事業において、今般、世界最大級のメタネーション設備にて合成メタン (e-メタン) の生成に成功し、その設備を多くのメディア方に見ていただけたこと、非常に嬉しく思います。今後も大阪ガス様と共に当該設備の安全・安定操業に努めると共に、得られる運転データを基に様々な知見を蓄積し、将来の事業スケールアップに向けて技術開発を進めることを通して、低炭素社会実現に貢献してまいります。

両社は引き続き、メタネーションによる都市ガスのカーボンニュートラル化の早期社会実装に向けて取り組んでまいります。

メタネーション試験設備 現地写真

Daigasグループが掲げるエネルギーの低・脱炭素化ロードマップ

左：プラント全景（INPEX提供） 右：プラント入口左：メタネーション試験設備 右：原料や製造ガス（e-メタン）等の配管

Daigasグループでは、電気・熱の利用バランスや立地等のお客さまのエネルギー利用特性に合わせて、最適なエネルギーや供給方式を選定することが重要であると考えています。特に、石炭・石油といった熱エネルギー源をカーボンニュートラルなものに変えていくには、トランジション期が必要です。Daigasグループでは、石炭・石油から天然ガスシフトによる2030年までの低炭素化、将来のe-メタンやバイオガスの導入によるシームレスな脱炭素化への移行を軸に、お客さまのニーズに合わせて水素・アンモニアの利用、再生可能エネルギー発電や火力発電所のゼロ・エミッション化を含む電源の脱炭素化を進めていきます。

Daigasグループ エネルギートランジション2050：https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2025/1786064_58387.html

Daigasグループが技術開発を進める3つのメタネーション

■会社概要

企業名：大阪ガス株式会社

本社所在地：大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

代表：代表取締役社長CEO 藤原 正隆

設立日：1897年4月10日

事業概要：ガスの製造・販売、電力の発電・販売 等

WEBサイト：https://www.daigasgroup.com/