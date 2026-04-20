【小樽洋菓子舗ルタオ】新登場！3種のチーズと宇治抹茶がとろけ合う和洋折衷の新作テリーヌ『 パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆 』を4月29日（水）より販売開始いたします。

株式会社ケイシイシイ

小樽洋菓子舗ルタオ（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、3種のチーズと厳選された和素材が溶け合う新作テリーヌ「パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆」を、2026年4月29日（水）から販売開始いたします。

商品情報

パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆

『 パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆 』

宇治抹茶のほろ苦さと、餡子の上品な甘さが溶け合う和洋折衷のテリーヌ。 オーストラリア産クリームチーズに、北海道産のマスカルポーネとカマンベールを合わせた3種のチーズを使用し、香り高い宇治抹茶と一体感のある深い味わいに仕上げました。中にしのばせた北海道産エリモ小豆餡子の優しい甘みがアクセントとなり、抹茶の芳醇な余韻を引き立てます。大切な方への贈り物や自分へのご褒美として、旅の思い出を彩る贅沢な味わいをお届けします。

【内容量】235g

【価 格】2,376円（税込）

【販売店】

・ルタオ新千歳空港店

販売日：2026年4月29日（水）～

販売時間：第一弾 8:00～

第二弾 15:00～

・ドレモルタオ

販売日：2026年5月1日（金）～

販売時間：オープンから販売

※ルタオ公式オンラインショップは5月11日より販売開始いたします。

※各店とも数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

「パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆」の誕生

パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&北海道小豆

「パフェ ドゥ フロマージュ」に、より北海道の息吹を感じる素材を組み合わせたい--。

そんな現場の熱い想いを受け、千歳産「エリモ小豆」の餡と融合させる新たな挑戦が始まりました。開発にあたっては、抹茶の苦味、チーズの酸味、そして餡子の甘みが絶妙にマッチするよう試行錯誤を重ね、抹茶の苦味でチーズの爽やかな酸味やコクを消さぬよう、「理想のバランス」を追求いたしました。三つの素材が調和するこだわりの逸品をぜひお楽しみください。

「パフェ ドゥ フロマージュ」とは

パフェ ドゥ フロマージュ

「パフェ ドゥ フロマージュ」は、ルタオを代表する濃厚なチーズテリーヌです。厳選した3種のチーズをブレンドし、隠し味の余市産ナイアガラジュースが、チーズの深いコクに爽やかな風味を添えています。絶妙な火加減でじっくりと蒸し焼きにすることで、濃厚でありながら舌の上でとけるような、なめらかな口どけを実現。この「パフェ ドゥ フロマージュ」ならではの重厚なコクとすっきりとした余韻が、抹茶と餡子とチーズと見事に調和し、今作の深い味わいを生み出しています。

「ルタオ新千歳空港店」について

北海道の玄関口・新千歳空港ターミナルビル2F、スイーツアベニューの一角に位置するお店です。

出発搭乗口と同じフロアにあるため、おみやげ選びはもちろん、出発前にちょっと一息つけるテイクアウトスイーツなども、便利にお買い求めいただけます。

一番人気のドゥーブルフロマージュをはじめ、クレームグラッセ（ソフトクリーム）、さらに限定商品のパルフェもご用意しております。北海道の旅の最後に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

取り扱い店舗情報

【店舗名】ルタオ新千歳空港店

【住所】北海道千歳市美々987

新千歳空港ターミナルビル 2F

【営業時間】8：00-20：00

※毎週木曜日のみテイクアウト商品は19:30まで

ブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/shop/airport/

【店舗名】ドレモルタオ

【住所】北海道千歳市朝日町6丁目1番1号

【電話番号】0123-23-1566

【営業時間】SHOP 10:00-17:00

CAFE 11:00-17:00 （L.O16:30）

※ショップの営業時間が金土日祝日のみ10:00-18:00となります。

※カフェ11:00-17:00 （L.O16:30）の営業となります。

小樽洋菓子舗ルタオについて

ブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/shop/doremo/

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

会社概要

ブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。