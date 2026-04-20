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中央大学 法と正義の資料館 第3回企画展示「誰も排除しない社会へ―弁護士 大谷恭子の挑戦」 2026年5月18日（月）より一般公開
中央大学 法と正義の資料館では、法と正義について考える機会を提供しています。
2026年5月18日（月）より第３回企画展「誰も排除しない社会へ―弁護士 大谷恭子の挑戦」を開催いたします。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/85477/ ）。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学資料館事務室
TEL：042-674-2132 FAX：042-674-2203
Email：arcshiryoukan-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年5月18日（月）より第３回企画展「誰も排除しない社会へ―弁護士 大谷恭子の挑戦」を開催いたします。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/85477/ ）。
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TEL：042-674-2132 FAX：042-674-2203
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