中央大学 法と正義の資料館では、法と正義について考える機会を提供しています。

2026年5月18日（月）より第３回企画展「誰も排除しない社会へ―弁護士 大谷恭子の挑戦」を開催いたします。

詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/04/85477/ ）。

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