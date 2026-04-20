AIネイティブ人材プラットフォーム「AI Ops Manager」、事業拡大に伴い即戦力AI人材募集を強化。

AI Ops Manager株式会社

AI Ops Manager株式会社（本社：京都市下京区、代表：森井駿介）は、AIネイティブ人材プラットフォーム「AI Ops Manager」において、案件数の急拡大に伴い、AI利用して顧客のビジネス課題を解決できる優秀なAIタレントの大規模募集を開始いたします。

また、併せて、AIタレント向けのプラットフォームのアプリUIを刷新し、より使いやすいデザインへとリニューアルしたことをお知らせします。

■ 急拡大する企業のAI人材ニーズ

企業のAI活用は、PoCや検証段階を越え、業務プロセスそのものを作り替える「実装フェーズ」に本格移行しています。当社が運営するAI Ops Managerでは、企業からの案件依頼が急増し、AI人材の供給体制の強化が急務となっています。

現場では、「AIを導入したい企業」と「AIで実際に成果を出せる人材」の深刻なミスマッチが生じています。

- 企業側：AI導入の意思決定はできても、実務で設計・運用できる人材が社内にいない- 人材側：高いAIスキルを持つプロフェッショナルが、自身のスキルを活かせる最適な機会に出会えていない

このギャップを埋めることは、個別企業の課題を超えて、日本の産業競争力そのものを左右するテーマです。AI Ops Managerは、この需要拡大に全力で応えるため、改めてAIネイティブ人材の大規模募集を開始します。

■ AI Ops Managerとは

AI Ops Manager株式会社は、主に3つの企業向けサービスを運営しています。

AOM Prime

AI人材をOEM提供し、業界に根ざした顧客基盤を持つ企業と連携するアライアンスモデル。パートナー企業の業界知見とAOMのAI人材データベースを掛け合わせ、業界特有の課題に即したAI活用を実現します。

AOM Platform

即戦力のAI推進人材を、企業の課題に合わせて最短即日でアサインするマッチングサービス。12以上の業務領域に対応し、業務設計から実務運用・定着まで一気通貫で支援します。

AOM Consulting

AI推進のPMO（プロジェクト推進支援）として、エンタープライズ企業の大規模なAI導入プロジェクトを伴走支援。複数名のAI人材チームを編成し、全社横断のAI活用戦略の策定から実行までをリードします。

AI Ops Manager（AI オペレーションマネージャー）という職種について

AI Ops Managerとは、企業のAI活用を「戦略立案」から「業務実装」「組織定着」まで一気通貫で推進する専門職です。

従来のAI導入は、コンサルティングファームによる戦略提案やツールベンダーによるソリューション提供にとどまり、現場の業務オペレーションに落とし込む実行フェーズが空白地帯となっていました。AI Ops Managerは、この実行領域を担う新たな職種として、組織の内側に入り込み、業務プロセスの再設計からAIの運用・改善までを一貫してリードします。

■ AI人材の募集を強化中

主な役割：- 業務課題の特定とAI活用領域の設計- AIツール・ワークフローの選定・構築・実装- 現場メンバーへのオンボーディングと運用定着支援- 導入効果の測定・改善サイクルの確立求められる能力：- 業務オペレーション設計とプロジェクトマネジメントの実務経験- 生成AI・自動化ツールに関する幅広い技術知見- 経営層から現場担当者まで横断的にコミュニケーションできる対人スキル- 業種・業界を問わず課題を構造化し、実行計画に変換する問題解決力

AI Ops Manager株式会社では、現在、以下のようなスキル・経験を持つAIタレントの募集を強化しています。

求める人材像（いずれか含む）

- AI/ML領域での実務経験を持つエンジニア・データサイエンティスト- 業務プロセスへのAI導入・運用設計の経験者- PMO・コンサルティング経験があり、AI推進に関心のある方- 副業・複業でAI領域のスキルを活かしたい方

対応領域

カスタマーサポート / 業務フロー改善 / データ分析 / 採用・人事Ops / システム開発 / バックオフィス自動化 など12分野

働き方

■ AIタレント向けアプリのUIリニューアル

- 月20時間～の柔軟な稼働- フルリモート対応可- 副業・複業OK- 業務委託契約● タレントとして参画するメリット- 案件の豊富さ - 多様な業界・規模の案件にアクセス可能- 成長機会 - 企業のAI推進の最前線で、戦略策定から実行までを一貫して経験できる- 柔軟な働き方 - 稼働時間・場所の制約が少なく、本業と両立しやすい- AI人材コミュニティ - 優秀なAIタレントが数多く参加するネットワークの中で知見を共有し合える環境

AIタレント募集の強化に伴い、AIタレントが利用するプラットフォームのUIを全面的に刷新しました。

従来は、多機能であるがゆえに操作が複雑になっていた部分がありました。

今回のリニューアルでは、本当に必要な機能に絞り込み、デザインをゼロベースでブラッシュアップ。

タレントが案件の確認・応募・稼働管理をよりスムーズに行えるよう、直感的な操作性を実現しています。

■ 利用の流れ

主なリニューアルポイント- シンプルな画面構成 - 情報の優先度を整理し、迷わず操作できるUI設計に- デザインの刷新 - モダンで洗練されたビジュアルに統一。ブランドイメージとの一貫性を強化- コア機能へのフォーカス - 機能を絞り込み、案件閲覧→応募→稼働管理の導線をシンプル化

1｜サインアップ

プラットフォームに基本情報を登録。

2｜ポートフォリオ作成

AIアシスタントの質問に答え、自身のAIスキルを可視化。

3｜マッチング

事務局からのスカウトによりプロジェクトに参画。

● 特に需要がある人材要件

- AI Agent / LLMアプリ開発者- RAG / データパイプライン設計者- AI前提の業務再設計ができるAI Ops設計者- AI×デザイン / マーケティング / 製造など専門領域特化型AI実装者

「AIをただ触っている人」ではなく、「AIで一定の成果を出した経験がある人」 を歓迎します。

登録はこちら :https://app.ai-ops-manager.com/

■ 今後の展望

AI Ops Manager では、2026年内にAI人材の登録数を大幅に拡大し、企業のAI推進ニーズに即座に対応できる体制を構築してまいります。企業とAI人材の最適なマッチングを通じて、日本のAIネイティブ化を加速します。

■ 代表コメント

AI Ops Manager株式会社 代表取締役 森井駿介：

「企業のAI活用が本格化し、AI人材への需要はかつてないほど高まっています。AOM Platformを通じて、AI領域で活躍したいプロフェッショナルに最適な機会を届け、同時に企業のAI推進を加速することを目指します。」

■ サービス概要

サービス名： AI Ops Manager

提供会社： AI Ops Manager株式会社

AIタレント向けサイト：https://app.ai-ops-manager.com/

公式Webサイト：h(https://ai-ops-manager.com/)ttps://ai-ops-manager.com/(https://ai-ops-manager.com/AOM)

(https://ai-ops-manager.com/AOM)AOM Prime Webサイト：https://ai-ops-manager.com/prime

AOM Platform Webサイト：https://ai-ops-manager.com/platform

お問い合わせ：https://ai-ops-manager.com/lp-consult