体験で選ぶ時代へ。プラントベース商品を“口コミ軸”や”アレルギー軸”で探せる『＆kitto』がリニューアル公開

Ethicalize株式会社

株式会社Ethicalize（本社：東京都文京区）は、プラントベース・アレルギー対応食品を中心に、体験ベースの口コミで商品を選べるプラットフォーム「&kitto（アンドキット）」のアップデートを公開しました。今回のアップデートでは、“安心して人に薦められるか”を可視化する評価設計と、実体験を発信するアンバサダー「KITTOIST」の仕組みを強化。食の制限がある方でも、自分に合った商品を選びやすい体験を提供します。

■ &kittoリリースの背景

近年、プラントベース食品やアレルギー対応食品への関心が高まる一方で、

・本当に美味しいのか分からない

・自分と同じ条件の人の口コミが見つからない

・情報があっても信頼できるか判断しづらい

といった“選びにくさ”が課題となっています。

&kittoは、こうした課題に対し、「体験をもとに選べる世界」をつくることを目指しサービスをリリースしました。

■ &kitto口コミ機能について

&kittoでは、以下のような特徴を持つ口コミ機能を提供しています。

・実際に体験したユーザーによるレビュー

・購入・モニター・プレゼントなど体験背景の明示

・体験ベースでの評価とコメント投稿

表面的なレビューではなく、“体験に基づく信頼できる口コミ”を重視

■ “おすすめ度”の評価基準について

「美味しい」だけでなく、“誰かにすすめたいか”を重視した評価設計

ユーザーは実際に体験した商品に対して、以下の基準で評価を行います。

・★7：強くおすすめしたい（期待を大きく上回る体験）

・★6：とても満足（自信をもっておすすめできる）

・★5：満足（良い商品）

・★4：やや良い（また試したい）

・★3：普通（可もなく不可もなく）

・★2：やや不満（期待には届かなかった）

・★1：不満

■詳細評価について

さらに&kittoでは、体験の中身をより具体的に可視化するため、以下の観点でも評価を行っています。

感覚的な体験を、比較しやすい情報として蓄積

・味/食感：風味や口当たり、満足感

・見た目：色合いや食欲をそそるかの印象

・コスパ：価格に対する満足度

■ ＆kitto公式アンバサダー「KITTOIST（キットイスト）」について

第1期公式アンバサダー「KITTOIST」は15名で活動中

&kittoでは、公式アンバサダー「KITTOIST(https://vegans-life.jp/article/p64tmrs14hz)」を中心に、リアルな声を蓄積しています。

KITTOISTは単なるPRではなく、日常の中で出会った“本当に良いと思ったもの”を発信する存在です。

実体験ベースの継続的なレビュー、日常文脈での発見 により、広告とは異なる信頼性の高い口コミを生み出します。

https://vegans-life.jp/article/p64tmrs14hz

■今後の展開について

今後は、

・アンバサダーを中心とした体験発信の拡大

・SNSと連動した口コミの循環設計

・ユーザー参加型のコンテンツ強化

・口コミデータを活用したランキング

を通じて、“選び方そのものをアップデートするプラットフォーム”としての成長を目指します。



■企業・ブランド様との共創について

＆kittoでは、プラントベース・エシカル商品の魅力をより多くの方に届けるため、メーカー・ブランド様との共創も積極的に行っています。現在進行中のアンバサダー企画では、実際に商品を体験した生活者のリアルな声が、SNSおよびサイト上に蓄積されており、 “一過性のPRではなく、継続的に価値が残る口コミ資産”として機能しています。

商品をご提供いただいたブランド様にとっては、

・実際の使用体験に基づくリアルな口コミの蓄積

・SNSおよびサイトを横断した自然な露出機会の創出

・ターゲットユーザーからのフィードバック

といった価値をご提供可能です。

今後も、価値観に共感いただけるブランド様とともに、

“選ばれる理由が可視化される市場”の創出を目指してまいります。



■代表コメント

プラントベースの商品は増えている一方で、“選びにくさ”はまだ解消されていないと感じています。

＆kittoでは、実際に体験した人の声を起点に、“納得して選べる環境”をつくりたいと考えています。

アンバサダーの方々をはじめ、多くのユーザーのリアルな声が集まることで、誰かの不安を安心に変える。そんなプラットフォームにしていきたいと思っています。

公式Instagram：@and_kitto(https://www.instagram.com/and_kitto/)

WEBサイト:https://kit-to.net/