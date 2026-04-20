「いもとようこの ともだちってすてき！」シリーズ最新刊、『おおきな こえで い・れ・て』４月23日発売。新しい世界に飛び込んでいく勇気が、幼い読者の心に響きます
世界文化社 (東京都千代田区) は、絵本『おおきな こえで い・れ・て』(梅田真理・作 いもと ようこ・絵) を４月23日 (木) に発売します。
♦仲よくなるには……いしころの「い」、れんげの「れ」、おてての「て」
「いもとようこの ともだちってすてき！(https://books.sekaibunka.com/search/s105142.html)」シリーズ第５弾。こぐまのふうたは、引っ越してきたばかりです。野原では、みんなが遊んでいます。でも、ふうたは何て声をかけたらいいのかわからず、なかなか友だちの輪に入れません……。
いしころの「い」、れんげの「れ」、おてての「て」── 仲よくなるための大事なことば「いれて」。新しい世界に飛び込むこぐまのふうたの勇気と、優しく支える母親の姿が温かく描かれた一冊。新しいともだちができる嬉しさがいっぱいの絵本です。
♦著者プロフィール
いもと ようこ・絵
兵庫県生まれ。ボローニャ国際児童図書展エルバ賞とグラフィック賞を受賞。「いもとようこの ともだちってすてき！」シリーズ (世界文化社) をはじめ、作品は400タイトル以上。
梅田真理・作
児童文学作家。東京都生まれ。作品に『夢色の風に吹かれて』(文渓社）『ねこライオン』(世界文化社）など。
♦刊行概要 『おおきな こえで い・れ・て』
■発売日：2026年4月23日 (木)
■定価：1,650円（税込）
■仕様：A4変型／24ページ
■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ
■発行・発売：株式会社世界文化社
https://books.sekaibunka.com/book/b10160769.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4418268200/sekaibunkacom-22