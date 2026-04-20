ソーシャルログインサービス「Login Plus」がパスキー（Passkey）認証機能に対応開始

ファーストデータテクノロジーズ株式会社

ファーストデータテクノロジーズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、提供するソーシャルログインサービス「Login Plus（ログインプラス）」において、新たに次世代認証規格である「パスキー（Passkey）認証」への対応を開始しました。この新機能により、Login Plusを導入しているWebサービスにおいて、ユーザーはパスワードの入力なしに、指紋認証や顔認証などの生体認証を利用して、より安全かつスムーズにログインすることが可能になります。

■ Login Plusについて

お問い合わせはこちら :https://login-plus.jp/?m=modal-contact_pop_loginplusこちらから資料請求も可能です。

「Login Plus（ログインプラス）」は、Google、LINEをはじめとした主要SNSアカウントを活用したソーシャルログインによるパスワードレス認証を提供してまいりました。

本サービスの導入企業様においては、導入企業様においては、ユーザーのシームレスなログイン体験を実現するだけでなく、信頼性の高いSNS IDを取得することで、より精度の高いOne to Oneマーケティングの実践において高い評価をいただいております。

また、LINE公式アカウントとの連携により会員登録時に自動で友だち追加を行う機能を有しており、顧客接点拡大にも寄与しております。

今回のアップデートにより従来のソーシャルログインに加えてパスキー認証にも対応可能となります。

また、今回のアップデート後も月額3万円～の料金体系に変更はございません。

サービスサイト：https://login-plus.jp/

■ 背景：パスワード認証の限界

オンラインサービスの多角化に伴い、ユーザーのパスワード管理負担は限界に達しています。パスワードの忘却による離脱（カゴ落ち）や、使い回しによる不正アクセスの被害は、企業のマーケティング活動における大きな損失となっています。従来のパスワード認証に対し、Apple、Google、Microsoftなどのテックジャイアントが推進する「パスキー認証」は、FIDO2/WebAuthn規格に基づいた新しい認証方式です。デバイスに紐づいた生体認証等を利用するため、フィッシング攻撃に対して非常に強く、パスワードそのものを保持しないため、漏洩のリスクを根本から解消します。

■ パスキー（Passkey）とは？

パスキーとは、パスワードを使わずに、スマートフォンやPCに搭載されている生体認証（指紋・顔認証）やPINコードを用いて、安全かつ簡単にウェブサイトやアプリへログインできる認証方式です。

パスキー認証は、従来のパスワード認証と異なり、「公開鍵暗号方式」という高度なセキュリティ技術を利用しているのが特徴です。

国際標準規格である「FIDO2」に準拠しており、Apple、Google、Microsoftなどの主要プラットフォームで採用が進んでいます。ユーザーは複雑なパスワードを覚える必要がなく、企業側も認証情報の漏洩リスクを劇的に低減できるため、次世代の本人確認のデファクトスタンダードとして注目されています。

■ 「Login Plus」パスキー対応の3つの特徴

1. 強固なフィッシング耐性

従来のパスワード認証とは異なり、チャレンジ＆レスポンス方式を採用しています。

正規のドメインと紐づいたデバイス間でのみ認証が成立するため、巧妙に作られた偽のフィッシングサイトでは認証そのものが成立せず、不正アクセスを防ぎます。

2. パスワード不要による漏洩リスクの排除

認証に必要な「秘密鍵」はユーザーのデバイス内にのみ保存され、ネットワークを通じて外部へ送信されることはありません。

サーバー側でパスワードを保持・管理する必要がなくなるため、万が一のサーバー攻撃時にも認証情報の漏洩リスクを解消します。

3. 多要素認証（MFA）を1回の操作で内包

パスキーによる認証は、「デバイスの所持（ユーザー本人所有の端末）」と「生体認証またはPIN入力（本人確認）」の組み合わせを、1回の操作で満たすことができます。

セキュリティ強度を飛躍的に高めながら、ユーザーに手間を感じさせないスムーズなログイン体験を提供します。

■ 導入によるメリット

サービス事業者様：

セキュリティ事故のリスク低減、カスタマーサポート（パスワード再発行対応）のコスト削減、ユーザー維持率の向上

エンドユーザー様：

パスワードを覚える必要がなく、どのデバイスからでも安全かつ素早くログインが可能

お問い合わせはこちら :https://login-plus.jp/?m=modal-contact_pop_loginplusこちらから資料請求も可能です。

■ ファーストデータテクノロジーズについて

ファーストデータテクノロジーズ株式会社はテクノロジーとデータの可能性を引き出しヒト・モノ・コトを繋ぎ、ビジネスの変革に寄与することを標榜しており、2023年3月よりコンサルティング事業としてLINEをはじめとした各種SNSの運用コンサルティング及びSaaS導入コンサルティング、またSaaSプロダクト事業領域ではLogin Plus（ログインプラス）の他、LINE特化型MA/CRMツールであるMAACを展開しております。

■ ファーストデータテクノロジーズ株式会社 概要

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3F.

WEBサイト：https://firstdata-tech.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

ファーストデータテクノロジーズ株式会社 広報担当

Email：pr@firstdata-tech.jp



