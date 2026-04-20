『名探偵コナン』より、新商品の予約受付中！！
大人気TVアニメ『名探偵コナン』の
劇場29弾「ハイウェイの堕天使」の新ビジュアルを使用した
スタンド付き缶バッジやアクリルネームプレートなどなど
新商品の予約を一挙に予約展開中♫♫
魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/4t3pFZB
ご予約期間について
■予約期間：～2026年05月11日（月）23:59まで
■出荷予定：2025年7月頃より随時出荷予定
オリジナルグッズ詳細
▼スタンド付き缶バッジ（全9種）
バイクのスタンドをイメージしたスタンド付きの2WAY缶バッジ！
缶バッジを付けても飾っても楽しめる♪
■価 格 ：各660円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約65φmm
▼長方形型缶バッジ（全9種）
横長の長方形型缶バッジ♪
■価 格 ：各715円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約70×H44mm
▼アクリルカード （全9種）
約53×85mmのアクリルカードです。
集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。
■価 格 ：各715円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約53×H85×厚み1mm
▼クリアファイル・ステッカーセット（全9種）
クリアファイルとステッカーのお得なセット♪
■価 格 ：各990円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：クリファイル／A4 ステッカー／約80×80mm程度内ダイカット
▼ガラスマグネット（全9種）
コレクションとして集めたり、
マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、
使い方はあなた次第♫
■価 格 ：各770円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約40Φmm
▼ワイヤーアクリルキーホルダー（全9種）
キーホルダーがワイヤー仕様になっており、
お手持ちのバッグや小物につけて、一緒にお出かけできます♪
■価 格 ：各1,100円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：１.約W70×70mm内ダイカット、２.約W40×H40mm内ダイカット
▼アクリルネームプレート（全9種）
カバンや小物につけたり、
お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
■価 格 ：各770円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約68×27×厚み3mm
▼マグネット付き缶ケース（全9種）
文房具やアクセサリーなどの収納や保存もできて、
底にマグネットが付いているので、色んな場所に貼ったり飾ったりできます。
■価 格 ：各990円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約95Φ×33mm
▼缶ミラー（全9種）
手のひらに収まるサイズの缶ミラー♪
お出かけ先での身だしなみチェックに便利♪
■価 格 ：各715円（税込）
■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭
/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平
■サイズ ：約76Φmm
↓先行予約はこちらから↓
https://bit.ly/4t3pFZB
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
販売店について
■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア
■U R L ：https://libertasdream.com/
■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM