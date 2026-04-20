『名探偵コナン』より、新商品の予約受付中！！

株式会社 パルック

大人気TVアニメ『名探偵コナン』の

劇場29弾「ハイウェイの堕天使」の新ビジュアルを使用した

スタンド付き缶バッジやアクリルネームプレートなどなど

新商品の予約を一挙に予約展開中♫♫

魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！

↓先行予約はこちらから↓

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ご予約期間について

■予約期間：～2026年05月11日（月）23:59まで

■出荷予定：2025年7月頃より随時出荷予定

オリジナルグッズ詳細

▼スタンド付き缶バッジ（全9種）

バイクのスタンドをイメージしたスタンド付きの2WAY缶バッジ！

缶バッジを付けても飾っても楽しめる♪

■価 格 ：各660円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約65φmm

▼長方形型缶バッジ（全9種）

横長の長方形型缶バッジ♪

■価 格 ：各715円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約70×H44mm

▼アクリルカード （全9種）

約53×85mmのアクリルカードです。

集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。

■価 格 ：各715円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約53×H85×厚み1mm

▼クリアファイル・ステッカーセット（全9種）

クリアファイルとステッカーのお得なセット♪

■価 格 ：各990円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：クリファイル／A4 ステッカー／約80×80mm程度内ダイカット

▼ガラスマグネット（全9種）

コレクションとして集めたり、

マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、

使い方はあなた次第♫

■価 格 ：各770円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約40Φmm

▼ワイヤーアクリルキーホルダー（全9種）

キーホルダーがワイヤー仕様になっており、

お手持ちのバッグや小物につけて、一緒にお出かけできます♪

■価 格 ：各1,100円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：１.約W70×70mm内ダイカット、２.約W40×H40mm内ダイカット

▼アクリルネームプレート（全9種）

カバンや小物につけたり、

お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

■価 格 ：各770円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約68×27×厚み3mm

▼マグネット付き缶ケース（全9種）

文房具やアクセサリーなどの収納や保存もできて、

底にマグネットが付いているので、色んな場所に貼ったり飾ったりできます。

■価 格 ：各990円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約95Φ×33mm

▼缶ミラー（全9種）

手のひらに収まるサイズの缶ミラー♪

お出かけ先での身だしなみチェックに便利♪

■価 格 ：各715円（税込）

■種 類 ：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭

/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平

■サイズ ：約76Φmm

↓先行予約はこちらから↓

https://bit.ly/4t3pFZB

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

販売店について

■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア

■U R L ：https://libertasdream.com/

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