『名探偵コナン』より、新商品の予約受付中！！

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株式会社 パルック


大人気TVアニメ『名探偵コナン』の


劇場29弾「ハイウェイの堕天使」の新ビジュアルを使用した


スタンド付き缶バッジやアクリルネームプレートなどなど


新商品の予約を一挙に予約展開中♫♫




魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！




↓先行予約はこちらから↓


https://bit.ly/4t3pFZB



ご予約期間について

■予約期間：～2026年05月11日（月）23:59まで


■出荷予定：2025年7月頃より随時出荷予定




オリジナルグッズ詳細

▼スタンド付き缶バッジ（全9種）






バイクのスタンドをイメージしたスタンド付きの2WAY缶バッジ！


缶バッジを付けても飾っても楽しめる♪




■価　格　：各660円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約65φmm




▼長方形型缶バッジ（全9種）






横長の長方形型缶バッジ♪




■価　格　：各715円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約70×H44mm




▼アクリルカード （全9種）






約53×85mmのアクリルカードです。


集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。




■価　格　：各715円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約53×H85×厚み1mm




▼クリアファイル・ステッカーセット（全9種）






クリアファイルとステッカーのお得なセット♪




■価　格　：各990円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：クリファイル／A4　ステッカー／約80×80mm程度内ダイカット




▼ガラスマグネット（全9種）






コレクションとして集めたり、


マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、


使い方はあなた次第♫




■価　格　：各770円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約40Φmm




▼ワイヤーアクリルキーホルダー（全9種）






キーホルダーがワイヤー仕様になっており、


お手持ちのバッグや小物につけて、一緒にお出かけできます♪




■価　格　：各1,100円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：１.約W70×70mm内ダイカット、２.約W40×H40mm内ダイカット




▼アクリルネームプレート（全9種）




カバンや小物につけたり、


お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。




■価　格　：各770円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約68×27×厚み3mm




▼マグネット付き缶ケース（全9種）






文房具やアクセサリーなどの収納や保存もできて、


底にマグネットが付いているので、色んな場所に貼ったり飾ったりできます。




■価　格　：各990円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約95Φ×33mm




▼缶ミラー（全9種）






手のひらに収まるサイズの缶ミラー♪


お出かけ先での身だしなみチェックに便利♪




■価　格　：各715円（税込）


■種　類　：江戸川コナン/灰原哀/工藤新一/毛利蘭


　　　　　　　/萩原千速/横溝重悟/世良真純/萩原研二/松田陣平


■サイズ　：約76Φmm




↓先行予約はこちらから↓


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(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996




販売店について

■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア


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