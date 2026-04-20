なかよし学園、Earth Day Tokyo 2026に参加。HEIWA -NAKAYOSHI peace songを熱唱する。

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（代表：中村雄一）は、2026年4月18日、代々木公園で開催された「Earth Day Tokyo 2026」に参加しました。Earth Dayは、1970年にアメリカで始まり、現在では世界175カ国・約5億人が参加する世界最大級の地球環境ムーブメントです。東京では2026年4月18日・19日の2日間、代々木公園イベント広場・けやき並木にて開催され、持続可能な未来に向けた多様なアクションが展開されました。

今回なかよし学園が参加した背景には、なかよし学園公式アーティストである adatch Entertainment Team との協働があります。両者は現在、共作による平和の歌 「HEIWA -NAKAYOSHI peace song-」 を世界各地で歌い広げていく「PEACE SONGプロジェクト」を展開しており、そのご縁から、adatch Entertainment Teamが出演するEarth Day Tokyo 2026のステージに、なかよし学園も参加することとなりました。

音楽を通して、平和を“理念”ではなく“共有体験”へ

HEIWA -NAKAYOSHI peace song-を披露する中村雄一代表とadatch氏

なかよし学園はこれまで、教育を通じて戦争や貧困の連鎖を断ち切り、世界の子どもたちに「未来を選ぶ力」を届ける国際NGOとして活動してきました。国際連合や英国Windsor城など国際的な場で発信を重ねる一方、日本国内では「世界とつながる学びプロジェクト」を通じて全国50校規模の学校と連携し、平和・探究・包摂を軸にした学びを展開しています。

そのなかで、なかよし学園が一貫して重視してきたのは、「平和を教える」だけでなく、平和を体感し、自分ごととして持ち帰れる形にすることです。学校で作られた教材がシリアやカンボジアで実装されるように、学びが国境を越えて循環する実践を積み重ねてきました。今回のEarth Day参加は、そうした教育実践を、今度は音楽という誰もが参加できる表現へと広げる取り組みです。

「HEIWA」に込めた願い――世界中がひとつの輪になれる歌へ

活動各国でPEACE SONGを歌う中村雄一代表国際連合本部でPEACE SONGを披露する中村雄一代表

「PEACE SONGプロジェクト」で制作が進められている「HEIWA -NAKAYOSHI peace song-」は、中村雄一代表が長年抱いてきた「世界中が平和でひとつになれるような曲を創りたい」という願いを起点に生まれました。

adatch Entertainment Teamは、この曲について、複雑な対立や痛みを無視せずに見つめながらも、最終的には人と人が再びつながっていく希望を描くことを大切にしたと語っています。また、adatch Entertainment Teamのオリジナル楽曲には緻密に構成された作品が多い一方で、「HEIWA」ではあえて “シンプル寄り”“明るめ・温かく・軽やか” なサウンドを志向し、より多くの人が口ずさみ、共有できる楽曲になることを目指しました。

現在、フルコーラスのデモ音源も公開されており、今後は中村代表をメインボーカルとしたバージョンへの更新や、ミュージックビデオの制作も予定されています。

HEIWA -NAKAYOSHI peace song-

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=RF_dxRSJ6Pc

adatch Entertainment Team コメント

なかよし学園が世界各国で創り出すHEIWAなかよし学園が世界各国で創り出すHEIWAなかよし学園が世界各国で創り出すHEIWA

＜今日の感想＞

アースデイ東京への出演は2回目でしたが、今回はなかよし学園さんとのコラボできたことで、とても有意義な時間となりました。ありがとうございました。

＜この曲に込めた想い＞

雄一さんの長年の夢であった「世界中が平和でひとつになれるような曲を創りたい」とのオーダーをいただき、その想いに応える一心でした。

雄一さんには、世界中を駆け巡って来られた現場の経験が既にあるので、それをベースにした“想い・言葉”を最優先することを伝えました。

芸術は、対比を描きつつ、再融合していくことが肝だと思っております。

「光（平和）を感じるには、闇（その逆）も知る必要がある」

「歴史を含め、知らないことが罪なのかもしれない」

「もし触れられたなら、ひとつのものを分かち合えるのではないか」

そんなことを考え、歌詞を補完しつつ、メロディにしていきました。

また、adatch Entertainment Teamのオリジナル曲は、凝ったものが多いのですが、共作したHEIWAについては、全体として“シンプル寄り”“明るめ・温かく・軽やか”を両立させるようなサウンドを意図しています。

最初のワンコーラスのデモを聴かせたとき、雄一さんが泣いてくれたことが印象に残っており、作曲者としての冥利に尽きました。

現在、フルコーラスのデモは完成しており、今後、雄一さんをメインボーカルとしたバージョンへの更新と、MV制作を進めていく予定です。

たくさんの人が聴いて、歌ってくださり、世界中がひとつの輪になれるなら、こんなに素敵なことはありません。

＜普段の活動＞

adatch Entertainment Team（aET）は、世界的サステナアーティストを生涯をかけて目指すadatchのプロジェクトチームです。オリジナル曲は、緻密に設計された「Mixture Pop」。年間50本以上の路上ライブ、フェス出演、オンライン配信などの音楽活動に加え、東京都のアクセラレーションプログラム採択を機に、アニメ映画制作にも取り組んでいます。

公式ホームページ：https://www.adatch-entertainment-team.jp

環境と平和を、分けずに考える

なかよし学園がadatch Entertainment Teamと共に出演したEarth Day Tokyo2026

Earth Day Tokyo 2026では、「インクルーシブ」「ピース」「エネルギー」「みんな」「ユース」「多文化共生・交流」という6つのアクションが掲げられ、約300ブースと学生団体50ブースが参加しました。会場では、再生可能エネルギーの活用、多文化共生、平和表現、若者主体の提言など、環境と社会課題を横断する多様な実践が行われました。

なかよし学園が国内外で取り組んできた活動もまた、教育、平和、包摂、持続可能性を切り離さずに考える実践です。紛争地や難民キャンプでの教育支援だけでなく、日本国内の学校と連携し、海洋プラスチック再活用教材や平和教材の制作・実装を通じて、「学ぶことが、誰かの未来を支える」循環をつくってきました。こうした取り組みは、環境問題を単なる知識ではなく、人と人との関係性や未来への責任として考える学びへとつなげています。

今回のEarth Day参加は、なかよし学園にとって、環境アクションの場に平和教育の視点を持ち込み、同時に平和教育の場に音楽と共感の力を取り込む機会となりました。

代表メッセージ特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト 代表 中村雄一

アースデイで熱唱する中村雄一代表とadatchアースデイで熱唱する中村雄一代表とadatch

私たちはこれまで、世界の紛争地や貧困地域で教育支援を続けてきました。その中で強く感じてきたのは、平和は遠い理想ではなく、日々の暮らしや学び、そして環境と深く結びついているということです。

戦争や貧困が深まる場所では、教育だけでなく、自然環境の破壊や資源の不均衡もまた、人々の不安や分断を大きくします。だからこそ、平和をつくることと、地球を大切にすることは、同じ未来への行動だと私たちは考えています。

今回、Earth Day Tokyoという場で、adatch Entertainment Teamの皆さんとともに「HEIWA」を届けられたことは、大きな意味がありました。言葉や国境を越えて、誰かが同じ歌を口ずさみ、同じ願いを持てる。そこに、争いを減らし、共に生きる社会をつくる力があると信じています。

なかよし学園はこれからも、教育、平和、環境、そして共生をつなぐ活動を通して、日本と世界の子どもたちが「自分の行動で未来を変えられる」と実感できる機会を広げてまいります。

今後の展望

南スーダン難民居住区にて

なかよし学園では今後、「HEIWA -NAKAYOSHI peace song-」を軸に、学校、地域、海外の活動地をつなぐ 「PEACE SONGプロジェクト」 をさらに展開していく予定です。歌を通じて、平和を“知る”だけでなく、“一緒に歌う”“一緒に感じる”“一緒につくる”ものへと変えていくことで、子どもから大人までが参加できる新たな平和アクションを生み出してまいります。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事業内容：世界とつながる学び（CoRe Loop）を軸とした探究・平和・包摂教育プログラムの企画運営／国内外の教育・食・心のケア支援 等

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト（事務局）

E-mail：peace.office@nakayoshigakuen.org