『朝の支度が遅いADHDキッズの早くしなさいを卒業できる本』電子書籍無料配布開始

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が開発した、親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」講師・高井智代による、『朝の支度が遅いADHDキッズの早くしなさいを卒業できる本』無料配布開始しました。ダウンロードはこちら＜https://www.agentmail.jp/lp/r/23400/182952/＞

はじめまして 発達科学コミュニケーショントレーナーの高井智代です。衝動性が強い子に行動習慣をつける専門家として活動しています。この度は、朝の支度がなかなか進まないADHDキッズの朝の支度が声かけゼロで５分で終わる方法をお伝えする電子書籍をリリースしました。

朝の支度がなかなか進まない子に、「早くしなさい」「何時だと思っているの」と言い続けなければいけない毎日は、ストレスがたまります。 何度言ってもやるべきことが時間通りにできないという問題は、やる気の問題でも性格でもありません。行動を選ぶ力が育っていないからなんです。

そこで、この電子書籍では、行動を選ぶ力を育てる方法を紹介しています。この電子書籍でお伝えする方法を実践され、ママもお子さんも笑顔になることを願っています。



【目次】

１．はじめに

２．支度が遅い子に悩んでいませんか？

３．ADHDキッズの支度が遅い理由

４．ADHDキッズの支度がスムーズになる方法

５．対戦型アクションチャート

６．発達科学コミュニケーション

７．衝動性を活かした子育てをしよう

８．おわりに

ダウンロード方法＜https://www.agentmail.jp/lp/r/23400/182952/＞

こちらより、メールアドレス・お名前をご登録してお受け取りください。

【著者プロフィール】

発達科学コミュニケーショントレーナー 高井智代

衝動性が強く、学校生活が上手くいかない子に行動習慣を身につけて、学校トラブルを解消することを専門にトレーナーとして活動しています。学校でのトラブルに悩まされた自身の経験から解決方法と未来への明るい希望をお届けしています。→Instagram・https://www.instagram.com/takai.tomoyo/

■発達科学コミュニケーションとは？

発達科学ラボ主催の吉野加容子が、臨床発達心理⼠として15年間行ってきた発達支援の実績と経験、および脳科学・心理学・教育学の知識をベースに独自にまとめた、科学的根拠に基づいた、脳の成長・発達を促すコミュニケーション法です。子どもの特性を理解し、子どもの良さを引き出す日常のコミュニケーション術です。発達科学コミュニケーションをマスターすれば、お子さんと会話するだけで、お子さんの困った行動が減り、意欲や能力が伸びます。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー

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