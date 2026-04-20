LAPRAS、韓国最大級*の理工系実務教育プラットフォーム「Letuin」と提携を開始

LAPRAS株式会社

LAPRAS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎、以下 LAPRAS）は、韓国の理工系学生から圧倒的な支持を受ける実務教育プラットフォーム「Letuin（レットゥイン）」を運営するLETUIN EDU CO.,LTD.（所在地：韓国ソウル特別市、代表取締役：金 俊浩）と事業提携いたしました。

本提携により、海外エンジニア採用支援サービス「LAPRAS Global Bridge」を通じて、世界トップレベルの技術力を誇る韓国の半導体・理工系実務を習得した若手優秀層の日本企業への紹介を開始いたします。

* Letuin調べ（2025年12月時点）：理工系人材の就活教育プラットフォームとして韓国最大級

背景：先端産業における「即戦力エンジニア」不足の解消へ

世界的に半導体やモビリティ等の先端産業における主導権争いが激化する中、日本国内でも専門知識を持ったエンジニアの不足が深刻な課題となっています。 従来の大学教育だけでは、実際の産業現場との間に知識の隔たりがあり、各企業は新人エンジニアの再教育に多大な時間とコストを投じている現状があります。

一方、韓国では日本以上に修士・博士といった高度な理系人材が豊富であるものの、国内の求人倍率は日本の半分以下という厳しい就職状況にあります。 そのため、日本をはじめとする海外でのキャリアを志向する優秀な若手が急増しています。そのような韓国の理系就活市場において、大学卒業後の「実務への架け橋」として確固たる地位を築いているのが「Letuin」です。

理工系人材の「教育」から「採用」までをシームレスに繋ぐ

本提携は、単なる求人・求職のマッチングを超え、製造現場で即座に成果を出せる「即戦力人材」を日本市場へ供給するという両社の強い意志を反映したものです。

韓国の優秀な理工系卒業生が、Letuinにおいてサムスン電子やSKハイニックス等のグローバル企業出身の講師から、半導体プロセスや回路設計、生産技術、材料工学といった現場密着型の実務を学習します。 こうして磨き上げられた人材が、日本のディープテックや大手製造企業へ即戦力として入社することで、企業側が抱える先端産業エンジニア教育コストを大幅に軽減することが可能となります。

紹介対象となるのは、熾烈な韓国市場で選抜された修士・博士クラスを含む、極めて専門性の高い優秀層です。彼らは世界トップレベルの技術力に加え、日本語や英語でのコミュニケーション能力も兼ね備えています。

LAPRASは本提携を通じて、日本の革新的な企業を支える「核心資産」となる理系・製造業エンジニア採用を強力に支援します。世界最高水準の半導体製造技術を学んだ韓国人材と、日本のディープテック・製造企業を繋ぐことで、日韓両国の技術エコシステムにおけるシナジーの最大化を目指してまいります。

「Letuin」について

LETUIN EDU CO.,LTD.は、韓国最大級の理工系実務教育プラットフォーム「Letuin」を運営するEdTech企業です。大学の理論教育と産業現場の乖離を埋めるため、半導体、二次電池、自動車、ディスプレイといった先端産業に特化した実務教育プログラムを提供しています。これまでに累計50万人以上の会員を抱え、数多くのトップ企業への合格者を輩出してきた実績を持ちます。

＜会社概要＞

会社名 ：LETUIN EDU CO.,LTD.

代表者 ： 金 俊浩

所在地 ：韓国ソウル特別市江南区テヘラン路8キル41 NSBビル2階

URL ：https://www.letuin.com/

LAPRAS Global Bridgeについて

「LAPRAS Global Bridge」は、日本への転職を目指す海外人材と日本の採用企業をマッチングさせるサービスです。 日本での就業機会を望むグローバル人材と、人手不足に喘ぐ日本企業を繋ぐことで、国境を越えた「最善のマッチング」を推進し、日本企業の成長を人材面から支えてまいります。

LAPRAS Global Bridgeについての詳細はこちら

https://lp.lapras.com/global_bridge/

LAPRAS株式会社について

「すべての人に最善の選択肢をマッチングする」というミッションのもと、AI技術やクロール技術などテクノロジーを用いて既存のマッチングモデルを変革するマッチングテック・カンパニーです。個人に対して最善の選択肢をマッチングする採用関連サービスを提供しています。

＜会社概要＞

会社名 ： LAPRAS株式会社

代表者 ： 代表取締役 染谷 健太郎

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 ： 2016年5月11日

資本金 ：3億8913万8200円（資本準備金を含む）

URL ： https://corp.lapras.com/