アニメ「デート・ア・ライブV」の描き下ろし ビーチデートver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「デート・ア・ライブV」の商品の受注を4月10日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. 75mm缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし ビーチデートver. 着用ジップパーカー

※画像は「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. 着用ジップパーカー」を使用しております。

精霊のナンバー、識別名、台詞をジップパーカーに仕上げました。

羽織りやすいジップアップタイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \8,778(税込)

種類 ：全6種（夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪）

サイズ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし ビーチデートver. 等身大タペストリー

※画像は「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. 等身大タペストリー」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全6種（夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪）

サイズ：（約）177×80cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし ビーチデートver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（時崎狂三、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし ビーチデートver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全6種（夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪）

サイズ：本体：（約）23.2×11.5cm 台座：（約）7.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪）

サイズ：本体：（約）17.2×8.5cm 台座：（約）6×2.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 夜刀神十香 ビーチデートver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全7種（夜刀神十香、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、星宮六喰、崇宮澪、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

夜刀神十香、鳶一折紙、五河琴里、四糸乃、時崎狂三、八舞耶倶矢、八舞夕弦、誘宵美九、七罪、本条二亜、星宮六喰、崇宮澪の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「時崎狂三 B 場面写缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/123,839,1287?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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