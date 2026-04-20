【2026年花火大会】屋形船あみ達が「花火屋形船」の予約受付を開始！混雑を避け、場所取り不要の屋形船で

～特等席で味わう料理長特製の特別会席と、夜空を彩る大輪の華～

有限会社船宿あみ達

東京・浅草を中心に屋形船を運営する有限会社船宿あみ達（本社：東京都江戸川区 以下「あみ達」）は、2026年4月20日より主要花火大会を船上から観覧できる「花火大会観覧乗合クルーズ」の予約受付を、2026年4月20日（月）午前10時より開始いたします。

今年は、屈指の人気を誇る「隅田川花火大会」において、通常よりもゆとりを持たせた「升席（ますせき）プラン」をご用意。料理長特製の特別会席とともに、混雑を避けた船上の特等席から、迫力ある花火をお楽しみいただけます。

■ 2026年度 花火大会観覧クルーズ 開催概要

本年度は、5月の足立を皮切りに、都内主要5大会の観覧船を運航いたします。

1.足立花火大会

日程：2026年5月30日（土）

料金：38,000円（税込）

15：00出船予定（14：55ご集合）

江戸川乗船場発着

2.隅田川花火大会（升席販売）

日程：2026年7月25日（土）

料金：100,000円（税込）

13：45出船予定（13：40ご集合）

江戸川乗船場出船～越中島乗船場降船

3.葛飾花火大会

日程：2026年7月28日（火）

料金：28,000円（税込）

16：30出船予定（16：25ご集合）

江戸川乗船場発着

4.江戸川花火大会

日程：2026年8月1日（土）

料金：55,000円（税込）

14：30出船予定（14：25ご集合）

江戸川乗船場発着

5.江東花火大会

日程：2026年8月11日（火・祝）

料金：31,000円（税込）

16：00出船予定（15：55ご集合）

江戸川乗船場発着

※各大会、江戸川乗船場より出船いたします（隅田川のみ降船場所が異なります）。

■ 注目プラン：隅田川花火大会「贅を尽くした升席プラン」

最も注目される隅田川花火大会では、快適性と食にこだわった特別プランをご提供します。

⚫︎【ゆとりある座席設定】 通常8名掛けの掘りごたつ式テーブルを、最大4名様で贅沢に使用する「升席」形式で販売いたします。2名単位でのご予約が可能なため、ご夫婦やご友人同士でゆったりとご観覧いただけます。

⚫︎【料理長特製 特別会席コース】 お刺身四点盛りや贅沢な陶板焼きをメインとした、旬の食材をふんだんに取り入れた本プラン限定の会席料理をお召し上がりいただけます。

⚫︎【豪華特典】 スパークリングワイン（2名につき1本）やあみ達オリジナルおかきのプレゼント、アルコール・ソフトドリンクの飲み放題が含まれます。

お料理

料理長特製の特別会席コース

お刺身四点盛り・贅沢な陶板焼きをメインとした旬の内容

お飲み物・特典

スパークリングワイン 1本（2名様につき）

あみ達オリジナルおかき 2個（おひとり様につき）

各種アルコール・ソフトドリンク 飲み放題

当日スケジュール

13：40 集合 / 13：45 出船予定

江戸川（あみ達本拠地）乗船場 発 → 越中島乗船場 着

降船予定：22：30～23：00頃（会場の混雑状況によるので確約なし）

船の指定不可

■ 予約受付について

⚫︎受付開始： 2026年4月20日（月）10：00～

⚫︎予約方法： 1. お電話にて受付 2. 公式ホームページ内オンライン予約

⚫︎詳細URL： https://www.amitatsu.jp/hanabi/(https://www.amitatsu.jp/hanabi/)

⚫︎予約専用ダイヤル：050-3155-3250（受付時間：10:00～17:00）

■ キャンセルポリシー（全大会共通）

お支払い後のキャンセル・他大会への変更は不可（チケット買い取り制と同様）

花火大会中止時の対応（全花火大会共通）

出船後に雷雨等で中止返金不可当日午前中に中止決定納涼船（約3時間／13,800円）へ切り替え・差額返金

※納涼船不乗船でも13,800円は徴収

当社判断で出船中止（台風・暴風雨等）当日昼頃までに連絡のうえ全額返金花火開催でも前日悪天候・河川状況により出船中止全額返金

その他注意事項（全花火大会共通）

カラオケ利用不可（乗合船のため）

喫煙は船前方デッキのみ可（水門通過時・錨作業時は不可）

ご乗船前に危険行為・返金不可事項に関する同意書の提出が必要

■ 屋形船あみ達のこだわり

あみ達の屋形船は、最新の設備を備えたモダンな造りが特徴です。掘りごたつ式や椅子・テーブル席の船体を導入しており、ご年配の方や海外からのお客様も快適にお過ごしいただけます。

【会社概要】

社名：有限会社船宿あみ達

所在地：東京都江戸川区西瑞江4-1-20

代表者：代表取締役 高橋 悟

事業内容：屋形船の運行・コース料理の提供

公式サイト：https://www.amitatsu.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

屋形船あみ達予約デスク：https://www.amitatsu.jp/yoyaku/

電話：050-3155-3250

お問い合わせフォーム：https://www.amitatsu.jp/yoyaku/mailform.htm

詳細を見る :https://www.amitatsu.jp/hanabi/