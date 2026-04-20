キャリアブレイクアカデミー第2期、2026年6月開講。

一般社団法人キャリアブレイク研究所

一時的な離職休職によって、人生と社会を見つめ直す「キャリアブレイク」という考え方を研究・発信している一般社団法人キャリアブレイク研究所（所在地：神戸市垂水区、代表理事：北野貴大、以下：同研究所）は、2026年６月に『キャリアブレイクアカデミー』第２期の受講生募集を開始いたします。

開校の背景

仕事を自分から離れる人が増えている。旅に出た人、本を読み続けた人、ただ立ち止まった人。そういった選択は、その人の可能性を広げる場合もある。まさにキャリアブレイクである。

一方で、そういった人が目の前に現れたとき--採用担当者として、キャリアコンサルタントとして、社会保険労務士として、経営者として、転職エージェントとして、--「いいと思う気持ちと、現実的な部分とが葛藤をし、どう向き合えばいいか」と困惑するのも、正直なところではないか。

その困惑を一人で抱えるのではなく、同じ問いを持つ人たちと、じっくり解きほぐす場が必要になってきた。

キャリアブレイクアカデミー第２期の概要

キャリアブレイクアカデミー全5回の内容

- 主 催 一般社団法人キャリアブレイク研究所- 開催時期 2026年6月～（全５回）- 形 式 フルオンライン（アーカイブ視聴もあり）- 定 員 15名（先着順）- 参 加 費 35,000円（税込）- 参加条件 個人でも、法人でも可- 申込方法 Peatixよりお申し込みください- 今後の予定 年２回（春・秋）定期開催を予定- サイトページ https://careerbreak-lab.com/academy/アカデミーへの申し込み :https://careerbreak-academy02.peatix.com/view

日程（全5回:各回120分、各回とも20:00-22:00）

【参加前に】5月11日（月）公開ガイダンス開催

- 第1回：2026年6月1日(月)- - テーマ「キャリアブレイクとは」- - キャリアブレイクの経験の意味を学び、自分や身近な人の事例を可視化。ブランクではなく「人生を再構築する時間」として捉える視点を育てます。- 第2回：2026年6月15日(月)- - テーマ「ストーリーテリングの文化の種作り」- - 語る・聴くワークを通じて、キャリアブレイクから生まれる“価値”を発見。個人の経験が文化の材料になるプロセスを体験します。- 第3回：2026年6月29日(月)- - テーマ「ケーススタディと組織文化」- - 孤立しやすいケースを題材に、制度・風土コミュニケーションの改善策を検討。“おたがいさま”の空気の作り方を学びます。- 第4回：2026年7月13日(月)- - テーマ「関わりのスタンス／マイテーマ設定」- - 関わりの距離感や境界線をロールプレイで実践。講座後に取り組みたい“自分のテーマ”を言語化し行動への準備を整えます。- 第5回：2026年7月27日(月)- - テーマ「実践アイディア共有」- - 現場での小さな一歩を持ち寄り、仲間からのフィードバックで磨く時間。学びを実践につなげるラストセッションです。

第２期の申し込みに先立ち、オンライン公開ガイダンスを開催いたします。アカデミーの学びの流れや活用法を詳しくご紹介します。「内容を聞いてから検討したい」という方もお気軽にご参加ください。

- 開催日時 2026年5月11日（月）20:00-21:00- 形 式 オンライン（Zoom）- 参 加 費 無料（先着30名）- 申込方法 以下のPeatixよりお申し込みください

こんな方におすすめ

第１期の開催模様

公開ガイダンスへのお申込み :https://careerbreak-academy-orien02.peatix.com/view- 人事・労務担当者、採用担当者- 転職エージェント・キャリアコンサルタント- リワーク支援・産業カウンセラー- まちづくり・移住・地方創生関係者- 教育・学校関係者- キャリアブレイク経験者・当事者

2026年1月よりスタートした第１期（全５回・フルオンライン）は、人事・転職エージェント・キャリアコンサルタント・リワーク支援者・地方創生関係者・キャリアブレイク経験者など、多様な背景を持つ16名が参加し、満席で終了しました。

第１期の参加者の声- 「キャリアブレイクを個人の経験としてだけでなく、支援や組織、社会との関係の中で考えられたことがとても良かったです。」- 「正解を教わるというよりも、自分の経験や感覚を持ち寄りながら考えられる場だったのが心地よかったです。」- 「「信じて待つ」という言葉と、「The Power Pause（力ある休止）」という言葉が特に印象に残っています。キャリアブレイクは単なる空白やブランクではなく、人生に主体的に向き合うための立ち止まりにもなりうると感じました。」- 「支援する側として考えていたつもりでしたが、自分自身も当事者なんだと気づけたことは大きな変化でした。」

アカデミー第1期を終えて

https://note.com/careerbreak_lab/n/n85237dfb1066

キャリアブレイクアカデミー責任者 東信史

キャリアブレイクアカデミー第1期では、キャリアブレイクを経験した方、キャリア支援に関わる方、研究者、人の人生のプロセスに関心を持つ方など、多様な背景を持つ仲間が16名も集まりました。

それぞれの経験や問いを持ち寄る対話の中では、参加者のみなさんはもちろんのこと、私たち運営自身も多くのヒントや新しい問いに出会うことができました。キャリアブレイクを「個人の出来事」として終わらせるのではなく、社会の中で自然に受け入れられる文化として育てていく。そのプロセスの中にいるからこそ得られる学びがあると感じています。

第2期でもまた、新しい視点や経験、そして大切にしたい自身の問いと出会いながら、このテーマを共に探究していけることを楽しみにしています。

キャリアブレイク研究所とは

法 人 名 ：一般社団法人キャリアブレイク研究所

所 在 地 ：兵庫県神戸市垂水区塩屋町4-10-11

設 立 ：2022年10月20日

代 表 理 事 ：北野貴大

社 員 数 ：３人

事 業 内 容 ：キャリアブレイクに関する研究、コンテンツ制作、企業研修など

ポータルサイト ：https://careerbreak-lab.com/

お問い合わせはこちら :https://tayori.com/form/a0744cfbeb27167b2b9f8f0b108d5f09f9788925/