【金券ショップのJ・market】2026年3月度の金券問い合わせランキングを発表

コスミック流通産業株式会社

コスミック流通産業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：土居貴洋）が展開する

金券ショップサイト「J・market」（https://j-market.co.jp/）は、2026年3月1日~3月31日の

サイト内問い合わせデータをもとに、2026年3月度の金券需要動向をランキング形式で発表した。

【買取ランキング】１位はテレホンカード 50度数(→)、９位はJTB旅行券 10,000円(NEW)、

１０位バニラVisaギフトカード 100,000円が初ランクイン(NEW)

2026年3月1日~3月31日 【買取】人気金券ランキング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181020/table/8_1_1878106657a725213d141646291244e3.jpg?v=202604201151 ]

※（）先月比べ

【９位(NEW)】JTB旅行券 10,000円 の需要動向

JTB旅行券

・「長距離の移動が億劫になった」「慣れない土地へ行くより、自宅や近場でゆっくり過ごしたい」という方が増えており、売却も選択肢の１つ。

・「いつか使うかもしれません」と数年眠らせていたものを整理し、家計をスッキリさせる

「賢い終活・整理」としても注目。

※買取価格:1枚あたり 9,100円

(４月17日時点)

【１０位(NEW)】バニラVisaギフトカード 100,000円 の需要動向

バニラVisaギフトカード

・冠婚葬祭の贈答品として広く親しまれているが、ライフスタイルの変化に伴い、

売却も選択肢の１つ。

・「使い方がわからない」と眠らせてしまうよりも、現金として大切に活用することを

選択する層が、現在増加傾向。

※買取価格:1枚あたり 91,000円

(４月17日時点)

【番外編】ビール券 860円 の需要動向

ビール共通券

・ビール共通券をもらっても「使う機会がない」方が増えており、売却ケースの広がり。

・近所の酒屋が減り、利用店舗を探す負担が増えたため、売却・持ち込みの増加傾向。

※買取価格:1枚あたり 856円

(４月17日時点)

【販売ランキング】１位はテレホンカード 50度数(→)、２位JR九州旅客鉄道株主優待が好調（↑3）、１０位は記念切手 60円が初ランクイン(NEW)

2026年3月1日~3月31日 【販売】人気金券ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181020/table/8_2_3140460a266dec9b46af575bab54fc9c.jpg?v=202604201151 ]

※（）先月比べ

【１位】テレホンカード 50度数 の需要動向

テレホンカード

・災害時の通信手段を確保するための備え。備蓄用アイテムとしてテレホンカードを選択するお客様の増加。

・未使用カードの賢い活用法。NTT固定電話の通話料支払いに充当可能な便利な仕組み。

※販売価格:1枚あたり430円

(４月17日時点)

【２位(NEW)】JR九州旅客鉄道株主優待 の需要動向

JR九州旅客鉄道株主優待

・旅行や出張の移動コストを大幅にカット。賢い節約術として多くのお客様に選ばれている。

・経費抑制を支えるビジネスマンの強い味方。移動コストを抑えるための欠かせない定番アイテム。

※販売価格:1枚あたり5,000円

(４月17日時点)

【１０位(NEW)】記念切手 60円 の需要動向

記念切手

・趣味で収集されるお客様の多さ。常に安定した高い需要を誇る人気カテゴリーとしての地位。

・通常の切手と同じく郵便代金への充当が可能。

発送コスト削減を追求する法人・個人事業主様からの厚い支持。

※販売価格:1シート 534円

(４月17日時点)

J・market(https://j-market.co.jp/)とは

金券・チケットの高価買取・格安販売なら金券ショップの「J・market（ジェイマーケット）」へ！

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