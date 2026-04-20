【BtoB展示会でも“遊び心”を】マーケティングWeek春2026、販促クラウド「SPinno」ブースに高さ3.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」が再び登場！

株式会社グリーグローブモンスターカプセルイメージ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：上村 正治）は、2026年4月22日(水)～4月24日(金) に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek春2026」にて、株式会社SPinno（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：松原 秀樹）の出展ブースに高さ3.0メートルの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します。

同ブースでは、株式会社SPinnoが提供する販促DXシステム「販促クラウド『SPinno』」ならびに、販促物制作事例、販促BPOサービスなど、SPinnoのソリューションをトータルでご紹介する予定です。

モンスターカプセルイメージ

■大好評だった“巨大ガチャ”が再登場！

株式会社SPinnoでは2025年に開催されたマーケティングWeekにて「巨大ガチャ」を設置しており、今回は1年ぶり3回目の導入となります。

これまで多くの方にブースへご来場いただき、想定を上回るリード獲得につながるなど、大変好評を博しました。

その成果を受け、今回も再度の導入を決定。ブースにお越しいただき名刺交換をされた方は、どなたでもご参加いただけます。



当日はちょっと嬉しいプレゼントも当たるチャンス。ぜひお気軽にご参加ください。

BtoB展示会では一方通行になりがちなコミュニケーションに、ちょっとした“遊び心”を添え、「楽しいブース体験」から始まる出会いを演出いたします。

＜過去の出展ブース＞

■出展情報

・公式URL https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

・展示会名 第26回マーケティングWeek【春2026】

・期間 4月22日（水）～4月24日（金）10:00～17:00

・開催場所 東京ビッグサイト 南展示棟（小間番号：S21-37）

■販促クラウド「SPinno」とは

https://www.spinno.com/(https://www.spinno.com/)

商品・サービスの魅力を伝える、パンフレット・POP・ポスターなどの「販促アイテム」。

販促クラウド「SPinno」はそれらのツールやアイテムの、データ管理・共有、デザイン修正、本部への申請・承認、印刷会社への印刷発注、在庫管理までを一元管理できるクラウドサービスです。



昔ながらの、人依存で煩雑なメール／電話／FAXで依頼や確認を行うプロセスを完全IT化し、業務効率化・コスト削減が可能になります。

製作・保管・廃棄費用の削減なども期待できることから、大手企業を中心に、消費財メーカー・流通小売・多店舗展開企業を中心に、100社以上の企業に導入されています。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ2.0m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ2.4m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ3.0m「モンスターカプセル」 スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

https://monstercapsule.jp

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。