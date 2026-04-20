株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO対策商材「AIO Assist」の代理店制度が注目を集める理由─SEO会社・広告代理店が次の収益の柱として続々採用
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）が提供するAIO対策プログラム「AIO Assist」の販売代理店制度に、SEO会社や広告代理店からの加盟が増加しています。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
広告・SEO事業者が抱える課題
近年、AI検索の普及により従来型の広告やSEOだけでは集客効果が低下する局面が増えています。クライアントからは「広告費を使っても問い合わせが減っている」「SEO順位は維持しているのにアクセスが落ちている」といった相談が増加しており、既存サービスだけでは顧客の課題を解決しきれないケースが生じています。
既存の顧客基盤がそのまま営業先になる
AIO Assistの代理店制度が広告・SEO事業者に適している理由は、すでに集客支援を提供している顧客に対して「AI検索対策」を追加提案するだけで商談が成立しやすい構造にあります。実際に、広告代理店を経営する代理店加盟者は、既存取引先300社への提案だけで月間400万円の売上を安定的に記録しています。
施策実行を自社で行う必要がない
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346626/images/bodyimage1】
一般的な代理店商材と異なり、AIO Assistでは施策の実行はすべて本部が担当します。代理店側に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみであり、技術的な知識やリソースは不要。そのため、少人数で運営する事業者でも本業と並行して参入できます。
代表・深作浩一郎が直接指導する体制
代理店向けの研修では、代表・深作浩一郎自身が指導にあたります。深作浩一郎は創業から10年以上にわたり複数事業を黒字成長させながら、累計2,016社以上の企業支援を行ってきた実務家マーケターであり、マーケティングや経営に関するノウハウを研修システムを通じて体系的に学べる環境が整備されています。
代理店制度の主な特徴
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・代理店経由でないと本部は受注しない、代理店ファーストの体制
・提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・テンプレートの提供
・起業・独立・経営に関するノウハウも学べる制度
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の詳細、AIO対策の仕組みと実績、収益シミュレーションを解説する無料ウェビナーを常時開催しています。新たな商材を探している事業者、代理店ビジネスへの参入を検討している方は、まずウェビナーへの参加を推奨します。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年4月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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広告・SEO事業者が抱える課題
近年、AI検索の普及により従来型の広告やSEOだけでは集客効果が低下する局面が増えています。クライアントからは「広告費を使っても問い合わせが減っている」「SEO順位は維持しているのにアクセスが落ちている」といった相談が増加しており、既存サービスだけでは顧客の課題を解決しきれないケースが生じています。
既存の顧客基盤がそのまま営業先になる
AIO Assistの代理店制度が広告・SEO事業者に適している理由は、すでに集客支援を提供している顧客に対して「AI検索対策」を追加提案するだけで商談が成立しやすい構造にあります。実際に、広告代理店を経営する代理店加盟者は、既存取引先300社への提案だけで月間400万円の売上を安定的に記録しています。
施策実行を自社で行う必要がない
一般的な代理店商材と異なり、AIO Assistでは施策の実行はすべて本部が担当します。代理店側に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみであり、技術的な知識やリソースは不要。そのため、少人数で運営する事業者でも本業と並行して参入できます。
代表・深作浩一郎が直接指導する体制
代理店向けの研修では、代表・深作浩一郎自身が指導にあたります。深作浩一郎は創業から10年以上にわたり複数事業を黒字成長させながら、累計2,016社以上の企業支援を行ってきた実務家マーケターであり、マーケティングや経営に関するノウハウを研修システムを通じて体系的に学べる環境が整備されています。
代理店制度の主な特徴
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・代理店経由でないと本部は受注しない、代理店ファーストの体制
・提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・テンプレートの提供
・起業・独立・経営に関するノウハウも学べる制度
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年4月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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