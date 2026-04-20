飛行時間型質量分析計（TOFMS）の世界市場2026年、グローバル市場規模（卓上型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年4月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「飛行時間型質量分析計（TOFMS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、飛行時間型質量分析計（TOFMS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の飛行時間型質量分析計（TOFMS）市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は664百万ドルとされ、2031年には877百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.1%であり、安定した成長が見込まれています。
本装置はイオンの質量電荷比に応じた飛行時間の差を利用して質量スペクトルを取得する分析機器であり、高速かつ高精度な分析が可能です。研究開発や産業用途において重要な役割を果たしています。
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企業分析では、Agilent、HORIBA、SCIEX、Ionicon Analytik GmbH、Hiden Analytical、LECO、Bruker、SHIMADZU、Waters Corporation、JEOLなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。
分析精度、測定速度、装置の信頼性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製品性能の向上を通じて市場での優位性を確立しています。また、小型化や操作性の向上も重要な差別化要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特に北米および欧州では研究開発投資の増加により需要が拡大しており、アジア太平洋地域でも産業および研究分野の成長により市場拡大が期待されています。
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製品別では、卓上型と携帯型に分類され、それぞれの用途や使用環境に応じた需要が分析されています。
用途別ではバイオ医療、半導体、環境監視、産業分野に分けられ、特にバイオ医療および環境分野での需要が市場成長を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として研究開発需要の増加や分析技術の高度化が挙げられています。
また、環境規制の強化や品質管理の重要性の高まりも市場拡大を後押ししています。一方で、装置コストの高さや運用の専門性が課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「飛行時間型質量分析計（TOFMS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、飛行時間型質量分析計（TOFMS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の飛行時間型質量分析計（TOFMS）市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供しており、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多面的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は664百万ドルとされ、2031年には877百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は4.1%であり、安定した成長が見込まれています。
本装置はイオンの質量電荷比に応じた飛行時間の差を利用して質量スペクトルを取得する分析機器であり、高速かつ高精度な分析が可能です。研究開発や産業用途において重要な役割を果たしています。
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企業分析では、Agilent、HORIBA、SCIEX、Ionicon Analytik GmbH、Hiden Analytical、LECO、Bruker、SHIMADZU、Waters Corporation、JEOLなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。
分析精度、測定速度、装置の信頼性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や製品性能の向上を通じて市場での優位性を確立しています。また、小型化や操作性の向上も重要な差別化要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特に北米および欧州では研究開発投資の増加により需要が拡大しており、アジア太平洋地域でも産業および研究分野の成長により市場拡大が期待されています。
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製品別では、卓上型と携帯型に分類され、それぞれの用途や使用環境に応じた需要が分析されています。
用途別ではバイオ医療、半導体、環境監視、産業分野に分けられ、特にバイオ医療および環境分野での需要が市場成長を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として研究開発需要の増加や分析技術の高度化が挙げられています。
また、環境規制の強化や品質管理の重要性の高まりも市場拡大を後押ししています。一方で、装置コストの高さや運用の専門性が課題として指摘されています。技術革新や新製品開発は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクの理解が深まります。