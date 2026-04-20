最大75%OFF！4月20日(月)よりBODYMAKER直営サイト・直営店舗で 割引多数の「Spring Summer Collection」を開催!新作ウエアやが特別価格で登場！同タイトルのDMを発行

日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。

BODYMAKER（ボディメーカー）は、公式直営サイトおよび直営店舗で「Spring Summer Collection」を4月20日(月)から6月末日まで開催いたします。

新作・旧作アイテムを最大75%OFFの特別価格でご提供します。

また「Spring Summer Collection」開催に合わせて新作はもちろんお得な在庫処分目玉アイテムを多数掲載したDMも発行いたしました。

注目アイテムの一例を紹介すると、今回、ランニングやウォーキングに活躍する新作ウエア「RX DRY TECH ハーフスリーブ３昇華・ノースリーブ昇華が通常価格 \5,500 → 特別価格 \4,500（1,000円引き）やジムやトレーニングウエアとして人気のbmtw GYMウェアパーカー1・2通常価格 \10,000 → 特別価格 \8,000（2,000円引き）、また今回マシンコーナーに「ダンベル・マシンセット」「ベンチプレスセット」「ラックセット」などプロが選んだセットが満載。目的に合わせて迷わず購入していただけます。

今回も送料無料商品多数あり、BODYMAKERは挑戦し続けます。ぜひこの機会にBODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともご覧ください。





Spring Summer Collectionはこちらhttps://www.bodymaker.jp/shop/e/edm2023/BODYMAKER公式サイトhttps://www.bodymaker.jp【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347244/images/bodyimage1】

同タイトルの DMを発行

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347244/images/bodyimage2】

BM PERFORMANCE 江坂店オープン掲載

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347244/images/bodyimage3】

配信元企業：BODYMAKER株式会社

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