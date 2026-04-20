熱成形包装機の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
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食品、医療、家電など多岐にわたる産業で採用が進む「熱成形包装機」。GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、業界関係者必見の最新調査レポート 「熱成形包装機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、市場分析に基づき、販売量、売上、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを徹底的に掘り下げています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細な市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期予測を提示。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を解釈するための定性的な分析も実施し、業界リーダーや経営企画担当者が戦略的意思決定を行えるよう支援する内容となっています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1131033/thermoforming-packaging-machines
熱成形包装機とは - 基本定義とプロセス概要
熱成形とは、プラスチックシートを加熱により柔軟な成形温度まで熱し、金型で特定の形状に成形し、トリミングすることで最終製品を作り出す製造プロセスです。熱成形包装機は、このプロセスを自動化・効率化する装置であり、加熱条件下で熱可塑性シート材を深絞り成形し、高品質な包装容器を連続生産します。
現在、世界の主要プレイヤーには MULTIVAC、ILLIG Maschinenbau、BMG Solutions、GABLER Thermoform、Kiefel などが名を連ね、トップ5社で業界シェアの46％以上を占めています。製品タイプ別では、完全自動熱成形機（Fully Automatic Thermoforming Machines） が最大セグメントであり、市場シェアは89％に達します。用途別では、食品分野（Food） が約57％と圧倒的なシェアを誇り、今後もその優位性は続くと見込まれます。
主要企業の市場シェアと競争環境 - 業界再編の兆し
熱成形包装機市場の主要企業には、以下のグローバル＆リージョナルリーダーが含まれます：
ILLIG Maschinenbau、Kiefel、MULTIVAC、BMG Solutions、GABLER Thermoform、Asano Laboratories、SCM Group、Irwin Research & Development, Inc.、MAAC Machinery、WM Thermoforming Machines、GEISS AG、Scandivac、Veripack、Colimatic、VFK、Inpak、Hamer Packaging Technology、Agripak、ZED Industries、BMB srl、Honghua Machinery、Mengxing、Cheng Mei Machine、CHU LIING MACHINERY、Jornen Machinery
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの詳細な比較分析に加え、M&A戦略、新製品開発、地域拡張などの最新動向を網羅。業界関係者が競争優位性を構築するための洞察を提供します。
製品別・用途別市場分類 - 成長ドライバーを徹底解析
熱成形包装機市場は以下のようにセグメント化され、それぞれの成長性と将来性を詳細に予測しています。
製品別：
Manual Thermoforming Machines（手動式）
Semi-Automatic Thermoforming Machines（半自動式）
Fully Automatic Thermoforming Machines（全自動式）
用途別：
Food（食品） - 最大の需要分野。鮮度保持と省人化ニーズが牽引。
Pharmaceutical and Medical Device（医薬品・医療機器） - 無菌包装の高まりで成長加速。
Consumer Goods（消費財）
Consumer Electronics and Home Appliances（家電・電子機器）
食品、医療、家電など多岐にわたる産業で採用が進む「熱成形包装機」。GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、業界関係者必見の最新調査レポート 「熱成形包装機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートでは、市場分析に基づき、販売量、売上、価格推移、市場シェア、主要企業ランキングなどを徹底的に掘り下げています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細な市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期予測を提示。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を解釈するための定性的な分析も実施し、業界リーダーや経営企画担当者が戦略的意思決定を行えるよう支援する内容となっています。
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熱成形包装機とは - 基本定義とプロセス概要
熱成形とは、プラスチックシートを加熱により柔軟な成形温度まで熱し、金型で特定の形状に成形し、トリミングすることで最終製品を作り出す製造プロセスです。熱成形包装機は、このプロセスを自動化・効率化する装置であり、加熱条件下で熱可塑性シート材を深絞り成形し、高品質な包装容器を連続生産します。
現在、世界の主要プレイヤーには MULTIVAC、ILLIG Maschinenbau、BMG Solutions、GABLER Thermoform、Kiefel などが名を連ね、トップ5社で業界シェアの46％以上を占めています。製品タイプ別では、完全自動熱成形機（Fully Automatic Thermoforming Machines） が最大セグメントであり、市場シェアは89％に達します。用途別では、食品分野（Food） が約57％と圧倒的なシェアを誇り、今後もその優位性は続くと見込まれます。
主要企業の市場シェアと競争環境 - 業界再編の兆し
熱成形包装機市場の主要企業には、以下のグローバル＆リージョナルリーダーが含まれます：
ILLIG Maschinenbau、Kiefel、MULTIVAC、BMG Solutions、GABLER Thermoform、Asano Laboratories、SCM Group、Irwin Research & Development, Inc.、MAAC Machinery、WM Thermoforming Machines、GEISS AG、Scandivac、Veripack、Colimatic、VFK、Inpak、Hamer Packaging Technology、Agripak、ZED Industries、BMB srl、Honghua Machinery、Mengxing、Cheng Mei Machine、CHU LIING MACHINERY、Jornen Machinery
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアの詳細な比較分析に加え、M&A戦略、新製品開発、地域拡張などの最新動向を網羅。業界関係者が競争優位性を構築するための洞察を提供します。
製品別・用途別市場分類 - 成長ドライバーを徹底解析
熱成形包装機市場は以下のようにセグメント化され、それぞれの成長性と将来性を詳細に予測しています。
製品別：
Manual Thermoforming Machines（手動式）
Semi-Automatic Thermoforming Machines（半自動式）
Fully Automatic Thermoforming Machines（全自動式）
用途別：
Food（食品） - 最大の需要分野。鮮度保持と省人化ニーズが牽引。
Pharmaceutical and Medical Device（医薬品・医療機器） - 無菌包装の高まりで成長加速。
Consumer Goods（消費財）
Consumer Electronics and Home Appliances（家電・電子機器）