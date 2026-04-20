写真測量システムグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347363/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「写真測量システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、写真測量システム市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1215540/photogrammetry-system
【市場規模と成長予測】2032年に向けた飛躍的な拡大
写真測量システム市場は、現在大きな転換点を迎えています。QYResearchの最新統計によると、2025年における全球の写真測量ソフトウェア市場の売上高は約82.81億人民元（約1,650億円規模相当）に達し、2032年には146.7億人民元に達する見込みです。この期間中の年平均成長率（CAGR）は8.6％と予測されています。
特に注目すべきは、北米市場が世界全体の40％超を占める最大市場であり、欧州（約32％）、アジア太平洋地域（約21％）がこれに続いている点です。アジア太平洋地域では、中国市場が牽引役として急速な成長を遂げており、製造業の高度化とインフラ投資の拡大を背景に、今後数年間で最も高い成長率を記録すると見込まれています。
【製品定義と技術概要】写真測量システムとは何か
写真測量システムとは、写真技術と画像解析手法を用いて、対象物の幾何学的形状、サイズ、位置、運動状態を計測・再構築する技術システムの総称です。これは、写真術、光学、幾何学、コンピュータビジョン、画像処理といった複数分野の知識と技術を統合したものです。
システムは大きく、従来型の写真測量と近接写真測量、さらには最新の三次元写真測量や構造化光スキャニングに分類されます。近年では、ドローン（UAV）の普及に伴い、空中写真測量の需要が飛躍的に拡大しています。これにより、従来は数週間を要した大規模サイトの測量が数日で完了するようになり、測量現場の生産性が最大40％向上したとの報告もあります。
【業界主要プレイヤーの競争環境】寡占市場の勢力図
写真測量システム市場は、グローバル企業による寡占状態が進行しています。世界の主要プレイヤーとしては、Hexagon、Trimble、Zeiss、Autodesk、Pix4D、BAE Systems、Canon、Nikon、Sony、Phase One などが挙げられます。特に、Hexagonは世界最大の測定技術企業として、約25％の市場シェアを誇る圧倒的なリーダーです。
その他の主要企業としては、以下の企業が市場で重要なポジションを占めています：
Ametek、Artech3D、Trimble Geospatial、Teledyne Optech、MosaicMil、Vexcel Imaging、Airborne Technical Systems、Imperx、Ocean Physics Technology、Puget Systems、Shining3d、Beijing Siwei Vision Information、Scantech、Shenzhen Holon3d、Shenzhen Xtop3d、Shanghai Inca Tech、Beijing Ruilong Technology、Beijing Dongfang Maishi Measurement and Control Technology、Chenwei Technology
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「写真測量システムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、写真測量システム市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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【市場規模と成長予測】2032年に向けた飛躍的な拡大
写真測量システム市場は、現在大きな転換点を迎えています。QYResearchの最新統計によると、2025年における全球の写真測量ソフトウェア市場の売上高は約82.81億人民元（約1,650億円規模相当）に達し、2032年には146.7億人民元に達する見込みです。この期間中の年平均成長率（CAGR）は8.6％と予測されています。
特に注目すべきは、北米市場が世界全体の40％超を占める最大市場であり、欧州（約32％）、アジア太平洋地域（約21％）がこれに続いている点です。アジア太平洋地域では、中国市場が牽引役として急速な成長を遂げており、製造業の高度化とインフラ投資の拡大を背景に、今後数年間で最も高い成長率を記録すると見込まれています。
【製品定義と技術概要】写真測量システムとは何か
写真測量システムとは、写真技術と画像解析手法を用いて、対象物の幾何学的形状、サイズ、位置、運動状態を計測・再構築する技術システムの総称です。これは、写真術、光学、幾何学、コンピュータビジョン、画像処理といった複数分野の知識と技術を統合したものです。
システムは大きく、従来型の写真測量と近接写真測量、さらには最新の三次元写真測量や構造化光スキャニングに分類されます。近年では、ドローン（UAV）の普及に伴い、空中写真測量の需要が飛躍的に拡大しています。これにより、従来は数週間を要した大規模サイトの測量が数日で完了するようになり、測量現場の生産性が最大40％向上したとの報告もあります。
【業界主要プレイヤーの競争環境】寡占市場の勢力図
写真測量システム市場は、グローバル企業による寡占状態が進行しています。世界の主要プレイヤーとしては、Hexagon、Trimble、Zeiss、Autodesk、Pix4D、BAE Systems、Canon、Nikon、Sony、Phase One などが挙げられます。特に、Hexagonは世界最大の測定技術企業として、約25％の市場シェアを誇る圧倒的なリーダーです。
その他の主要企業としては、以下の企業が市場で重要なポジションを占めています：
Ametek、Artech3D、Trimble Geospatial、Teledyne Optech、MosaicMil、Vexcel Imaging、Airborne Technical Systems、Imperx、Ocean Physics Technology、Puget Systems、Shining3d、Beijing Siwei Vision Information、Scantech、Shenzhen Holon3d、Shenzhen Xtop3d、Shanghai Inca Tech、Beijing Ruilong Technology、Beijing Dongfang Maishi Measurement and Control Technology、Chenwei Technology