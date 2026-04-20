株式会社フジノネ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役社長：河越 敬仁)が運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、2026年4月25日(土)に、熱海にある複合型リゾート「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」内にある、伊豆の美味しい食が集まる「IZU-ICHI」に2号店となる「熱海さとり本店 後楽園店」をオープンいたします。1907年創業の静岡の老舗茶屋「丸七製茶」監修の静岡県産オリジナルブレンド抹茶「さとり」を使用した、お濃茶ラテやお濃茶ティラミスといったテイクアウト商品を中心に展開し、訪れた方々に“至福のひととき”をご提供いたします。

【公式サイト】 https://www.atami-satori.com/





「熱海さとり本店 後楽園店」が2026年4月25日(土)にオープン！※外観画像はイメージです





■お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」に待望の2号店がオープン！

「熱海さとり本店」は、1907年創業の静岡の老舗茶屋「丸七製茶」がオリジナルブレンドした静岡県産抹茶「さとり」を使用したお濃茶スイーツが楽しめる熱海で人気のスイーツ店です。2023年12月のオープンから2026年3月末時点で、累計来場者数は18万人、クレープ類の累計販売個数は14万個を突破。通常の2倍もの量の抹茶を使用し店内にて丁寧に練り上げた“お濃茶”を使用したスイーツの数々は、抹茶本来の豊かな香りや濃厚な甘味が感じられると好評をいただいております。お濃茶は茶道にて“大切なお客様をもてなす際の特別な一服”。そんなお濃茶を使用したスイーツを提供する当店は「おもてなしを、もっと特別な瞬間に。」をコンセプトに、訪れた方々に“おもてなしの心”と“熱海での美味しい思い出”をお届けしております。

そして、この度「熱海さとり本店」の2号店となる「熱海さとり本店 後楽園店」が、2026年4月25日(土)に、「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」の「IZU-ICHI」内にオープンいたします。熱海後楽園ホテルの宿泊者や、施設内の人気日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua(フーア)」など日帰りでの利用者を見込み、当店ではドリンク類や冷たいアイスなどを中心にラインナップ。さらに本店で人気のお土産商品も取り扱います。

見渡せば一面熱海の海が広がるラグジュアリーな空間で、丁寧に練り上げたお濃茶を使ったドリンクやスイーツをご提供することで、お客様にゆったりとお寛ぎいただく、とっておきの時間をご提供してまいります。





オリジナルブレンド抹茶「さとり」





※「熱海さとり本店 後楽園店」では、クレープ類の販売はございません。





◆オリジナルブレンド抹茶「さとり」について

静岡の老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるように「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶のこと。

◆「丸七製茶」について

1907年創業。1988年に静岡で初めて抹茶を製造したほか、2010年には藤枝産抹茶を使用した今までにない7段階の濃さを選べる抹茶ジェラートを作り「ななや」を展開。世界で最も濃い抹茶ジェラートとして大好評を得ています。歴史ある中に、ボトルティーやドリップパックなど常に革新的なチャレンジを続け、美味しいお茶作りを目指しています。









■「熱海さとり本店 後楽園店」のテイクアウト商品で贅沢時間をお届け！

【ドリンクメニュー】

・お濃茶ラテ

さとりの香り高いお濃茶とまろやかな牛乳をあわせたラテ。

価格：680円(アレルギー：乳成分)





・お濃茶ラテ 黒糖蜜入り

さとりの香り高いお濃茶とまろやかな牛乳をあわせたラテ。

さらに黒糖のコクと甘味が抹茶を際立たせます。

価格：720円(アレルギー：乳成分)





・お濃茶ラテ 静岡みかんレモン ※店舗限定

さとりの香り高いお濃茶とまろやかな牛乳をあわせたラテに、静岡みかんのさわやかな酸味がアクセント。

価格：720円(アレルギー：乳成分)





左：お濃茶ラテ 黒糖蜜入り 720円、中央：お濃茶ラテ 680円、右：お濃茶ラテ 静岡みかんレモン 720円





・お抹茶サイダー ※店舗限定

お抹茶をシュワっとサイダーで割った新感覚のドリンク。※甘味なし

価格：350円(アレルギー：なし)





・静岡みかんレモンサイダー ※店舗限定

静岡県産みかんとレモンのさわやかなサイダー。

価格：450円(アレルギー：なし)





・冷やし抹茶 ※店舗限定

冷やしてさっぱり飲めるお抹茶です。※甘味なし

価格：350円(アレルギー：なし)





左：静岡みかんレモンサイダー 450円、中央：お抹茶サイダー 350円、右：冷やし抹茶 350円





【トッピング(お濃茶アイス、生クリーム、粒あん)】

ラテ用のトッピングです。





・トッピングお濃茶アイス

価格：200円(アレルギー：乳成分)

・トッピング生クリーム

価格：150円(アレルギー：乳成分)

・トッピング粒あん

価格：150円(アレルギー：なし)





左：トッピングお濃茶アイス 200円、中央：トッピング生クリーム 150円、右：トッピング粒あん 150円





【スイーツメニュー】

・お濃茶ティラミス ※店舗限定

なめらかなティラミスクリームに、抹茶ガナッシュ、抹茶わらび餅、あんこ、生クリームなどを重ねた、お濃茶仕立てのティラミス。

価格：550円(アレルギー：乳成分・大豆)





お濃茶ティラミス 550円





・さとりお濃茶パフェ ※店舗限定

抹茶わらび餅、抹茶ガナッシュ、あんこクリームを重ね、仕上げに白玉とお濃茶ソフト、あんこソースを合わせ、当店人気のお濃茶ラングドシャを添えました。

価格：600円(アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆)





さとりお濃茶パフェ 600円





・お濃茶モンブランソフト

オリジナルブレンド抹茶「さとり」ならではの、すっきりとした苦味や甘みを味わうソフトクリーム。

価格：520円(アレルギー：乳成分・小麦・大豆)





お濃茶モンブランソフト 520円





【お土産商品】

・さとりサンド

スフレパンケーキと抹茶ホイップのふわしゅわ食感が楽しめるオリジナルサンドです。

価格：1個 390円、4個BOX 1,750円

(アレルギー：乳製品・卵・小麦・大豆・ゼラチン)





・お抹茶フロマージュケーキ

ナパージュ、チーズクリーム、ババロアの3層のお抹茶フロマージュケーキは、濃厚なお抹茶が香り立つ、口溶けなめらかな上品な味わいです。

価格：2,700円(アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン)





・お濃茶ラングドシャ

お濃茶の濃厚なチョコレートを、サクサクな抹茶クッキーでサンドした、お濃茶ラング・ド・シャです。

価格：5枚入 650円、9枚入 1,180円、16枚入 1,940円、24枚入 2,840円

(アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆)





・お濃茶バーム

お濃茶をふんだんに使用したしっとり食感のバームです。外側の抹茶チョコレートがさらに美味しさを引き立てます。

価格：1,620円(アレルギー：卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンド)





※「熱海さとり本店」で販売しているクレープ類の販売はございません。

※価格は全て税込です。









■「熱海さとり本店 後楽園店」概要

店舗名 ： 熱海さとり本店 後楽園店

所在地 ： 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN の IZU -ICHI 内

アクセス ： JR熱海駅よりシャトルバスで約10分

オープン日： 2026年4月25日(土)

TEL ： 0557-81-0800

営業時間 ： 10：00～17：00

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/









■「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」について

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE(アクア スクエア)」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua(フーア)」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBOR'S W(ハーバーズ ダブル)」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI(イズイチ)を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。

【ATAMI BAY RESORT KORAKUEN 公式ホームページ】https://www.atamibayresort.com/









■「熱海さとり本店」について

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」が誕生しました。「熱海さとり本店」は、1907年創業の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出したクレープやソフトクリームなどの“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。





熱海さとり本店 外観





【熱海さとり本店 公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamisatori/





●店舗

名称 ： 熱海さとり本店

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町10-16

TEL ： 0557-29-6295

営業時間： 10：00～18：00(L.O.17：30)

※平日は営業時間が変更となる場合がございます。

定休日 ： 不定休





名称 ： 熱海さとり本店 後楽園店

所在地 ： 〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10 -1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN の IZU -ICHI 内

TEL ： 0557-81-0800

営業時間： 10：00～17：00

定休日 ： 不定休









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/