閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」にある、ふれあい動物園「のじま動物園」では、親子で楽しめるイベント『どうぶつえんまつり』を5月10日（日）、5月31日（日）、6月28日（日）の3日間に開催します。 URL：https://nojima-scuola.com/news/zoo/14824/

5月10日は、こいのぼりになりきったモルモットと一緒に撮影できる「モルモットの写真撮影」を開催。同日には、リクガメのベッカムが折り紙の兜をかぶった“こどもの日バージョン”で園内を過ごし、一緒に撮影できる「ベッカムと写真撮影」も実施します。

また、5月31日は、6月2日に誕生日を迎えるポニーのりょうまの「お誕生日会＆キーパーズトーク」を開催。飼育員ならではのエピソードやベストフォトを交えながら、りょうまの魅力をたっぷり紹介します。また、来園された方 限定で「りょうまの塗り絵」体験もご用意しています。

そして、6月28日は、昨年8月に誕生したミニブタたちのイベント「ミニブタフェスタ」を実施。ミニブタのかわいい 魅力や意外な一面を飼育員が紹介する「ミニブタアニマルショー」をはじめ、一緒に園内をお散歩する「ミニブタとおさんぽタイム」、ミニブタのつむぎとこむぎが競って走る「トントンレース」など、心癒されるコンテンツが充実。一生懸命走って頑張る姿を、みんなで応援しながらお楽しみいただけます。

普段なかなか触れ合うことのできない動物たちと一緒に、「のじま動物園」で心ゆくまでお楽しみください。

■『どうぶつえんまつり』 概要

日程：5月10日（日）、5月31日（日）、6月28日（日） 場所：のじまスコーラ のじま動物園（兵庫県淡路市野島蟇浦843） 内容： ＜5月10日＞ ・モルモットの写真撮影／①11：30～ ②14：30～ ・うなぎとかきあげのお誕生日＆キーパーズトーク／①12：00～ ②15：00～ ・ベッカムとの写真撮影／①12：30～ ②15：30～ ＜5月31日＞ ・リョウマと写真撮影／①11：30～ ②14：30～ ・リョウマのお誕生日＆キーパーズトーク／①12：00～ ②15：00～ ・塗り絵／①12：30～ ②15：30～ ・飼育員が選ぶ！ベストフォト ～リョウマ編～ ・ ＜6月28日＞ ・モルレース／①11：00～ ②14：00～ ・ミニブタとおさんぽタイム／①11：30～ ②14：30～ ・ミニブタアニマルショー／①12：00～ ②15：00～ ・トントンレース／①12：30～ ②15：30～ ・トントンミュージアム HP：https://nojima-scuola.com/ 備考：雨天の場合は中止する可能性があります。 詳細はのじま動物園公式Instagramをご確認ください。 Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola_animal/ お問合せ：のじまスコーラ（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-82-1820

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