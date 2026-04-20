熊本でクリエイターの価値を「リアルな場」で再接続

SNSやポートフォリオサイトが普及する一方で、 「発信しても届かない」「評価や仕事に繋がらない」といった課題を抱えるクリエイターは少なくありません。 また、ユーザー側も 「どんな人が作っているのか分からない」 「直接話して選びたい」 というニーズを持ちながら、それが叶う場は多くないのが現状です。 こうした背景のもと、 クリエイターとユーザーが直接出会い、価値を共有できる場として 4回目となる今年も「クリエイターズリコレ」を開催します。

「“繋がる”を創る」クリエイター主体の展示販売会

「クリエイターズリコレ」は、 クリエイターが主役となり、“繋がる”を創ることを目的とした展示販売イベントです。 作品と作品、作品と人、そして人と人。 単なる販売の場ではなく、交流によって新たな価値が生まれる“場”として設計されています。 プロ・アマチュア、年齢や性別を問わず、 県内外から様々なクリエイターが参加し、 オリジナル作品（一次創作）を中心に展示・販売を行います。

多ジャンルの作品と、クリエイターとの“直接体験”

会場では、以下のような多彩なジャンルの作品が並びます。 ・イラスト ・漫画 ・小説 ・雑貨 ・ワークショップ ほか 来場者は作品を購入できるだけでなく、 制作背景や想いをクリエイター本人から直接聞くことができるのが大きな特徴です。 また、クリエイターにとっても、 来場者からのリアルな反応やフィードバックを得られる貴重な機会となります。

“評価される場”から“繋がる場”へ

「クリエイターズリコレ」は、 単に作品を評価する場ではなく、 ・ファンとの関係性構築 ・新たなコラボレーションのきっかけ ・次の創作につながる気づき を生み出すことを目的としています。 オンラインでは得られない「空気感」や「熱量」を共有することで、 クリエイターとユーザー双方にとって価値ある体験を提供します。

イベント概要

■イベント名 クリエイターズリコレ ■日時と場所 日付：2026年5月4日(祝・月曜) 時間：午前10時～午後4時 場所：熊本市国際交流会館 B2F(熊本市中央区花畑町4-18) ■内容 クリエイターによるオリジナル作品の展示・販売、交流イベント ■出展ジャンル イラスト／漫画／小説／雑貨／ワークショップ／その他 ■入場料 一般：500円 ※高校生以下無料

主催コメント

「クリエイターの価値は、作品単体ではなく“人との関係性”の中で広がるものだと考えています。 クリエイターズリコレは、 作品を“売る場”ではなく、 人と人が出会い、繋がり、次の創作へと続いていく“起点”として設計しています。 この場から、新しいクリエイティブの流れが生まれることを期待しています。」

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