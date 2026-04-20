インディーゲーム開発会社Studio Doodal(本社：韓国、代表取締役：Kim Minjeong／Lee Gyuwon)が開発し、新世界I&C株式会社(本社：韓国、代表取締役：Yang Yoonji)がパブリッシングを担当する新作2Dメトロイドヴァニアアクションゲーム『ソラテリア(Solateria)』のNintendo Switch版が、来る2026年7月23日(木)、全世界同時発売することをお知らせします。





Nintendo Switch版





■パリィ中心の爽快なバトルと探検の楽しさを味わえる新作ゲーム『ソラテリア』

『ソラテリア』は、精密なタイミングのパリィを中心とした戦闘システムと奥深い探検要素を兼ね備えた作品です。プレイヤーは炎の戦士「トット」を操り、世界を蝕む「影の疫病」に立ち向かい、「原初の炎」を探す旅を体験できます。パリィに成功したら発動される「パイロンアクション」とスローモーション演出が戦闘への没入感を高め、手描きのアートスタイルと様々な自然環境の描写、隠しエリアが探検の楽しさをさらに引き出します。









■ユーザフィードバックを反映し、難易度調整で完成度強化

Steamでのリリース以降、『ソラテリア』はレビュー数300件を突破し、「非常に好評」を獲得しています。リリース初期はパリィ中心の戦闘システムにおける難易度に対する意見が一部挙げられましたが、フィードバックを反映した継続的なアップデートにより、現在は戦闘バランスや利便性が大幅改善されています。

特に、パリィのタイミングの緩和、戦闘難易度の調整、探検の利便性改善など様々なアップデートを通してゲームの全般的な完成度を安定的に引き上げてきました。これにより、ユーザーの評価も徐々に向上しています。









■Nintendo Switch版はダウンロード版とパッケージ版を同時展開

『ソラテリア』のNintendo Switch版は、様々な改善を施した最新アップデートを適用したバージョンで提供されます。ダウンロード版とパッケージ版が全世界で同時発売され、手軽に遊びたいユーザーから、実物としてコレクションしたいユーザーまでを考慮した展開となっています。また、パッケージ版は日本で2026年4月23日(木)から予約販売が開始されます。









■ダウンロード版割引から限定版特典まで、お得な販売施策を展開

Nintendo Switchダウンロード版は、リリースを記念し、一定期間の割引企画が実施される予定です。Steam版リリース以降、コンシューマー版を期待してきたユーザーたちがより手軽にゲームを体験できるように、プレイへのハードルを下げる方向で展開されます。

パッケージ版の初回生産分には、特典としてゲームの人気キャラクター「チャサ」と「ベリータ」が描かれたレンチキュラーカード2種が同梱されます。さらに、パッケージ限定版には、『ソラテリア』の世界観を込めたアートマップと、マップ用マーキングステッカー、NFC対応OSTキーホルダー、ミニキーキャップなど、多彩な特典が付属し、コレクション価値を高めています。





初回特典

限定版特典





■『ソラテリア(Solateria)』 ゲーム概要

・タイトル ： 『ソラテリア(Solateria)』

・ジャンル ： メトロイドヴァニアアクション

・リリース日 ： 2026年3月12日(木)(Steam)／

2026年7月23日(木)(Nintendo Switch)

・プラットフォーム ： Steam／Nintendo Switch

・関連URL ：

●Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/2947280/_/

●公式サイト ： https://studiodoodal.com/

●公式X ： https://x.com/SolateriaGame

●公式Instagram ： https://www.instagram.com/studiodoodal/

●公式YouTube ： https://www.youtube.com/@studiodoodal









■開発会社「Studio Doodal」について

Studio Doodalは、想像力とストーリーテリングの力を信じるインディーゲーム開発会社で、独自の世界観と特徴的なアートスタイルを誇るPC・コンシューマーゲームの開発を目指しています。2019年、大学生チームとしてスタートして以来、初めての作品『LAPIN』を2023年にリリースし、Steamにて94％の高評価で「非常に好評」を記録。そして2026年、『LAPIN』の美学を拡張した2Dメトロイドヴァニアアクションゲーム『ソラテリア(Solateria)』をリリースしました。









■パブリッシャー「新世界I&C株式会社」について

新世界I&C株式会社は、新世界グループのIT専門子会社であり、20年以上にわたり蓄積してきたゲーム流通およびデバイス事業の経験を基に、グローバルなゲームパブリッシング事業を拡大しています。家庭用ソフトおよびデジタルプラットフォームを網羅する流通インフラと、国内外のパートナーシップを活かし、多様なジャンルのゲームをグローバル市場に展開しています。