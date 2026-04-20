保証を始めとするスマートフォンや家電製品のライフサイクル・ソリューションを専門的な知見とテクノロジーで革新し続けるAssurant Japan株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤本 潤一、以下「Assurant Japan」)は、KDDI株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下「KDDI」)、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI Digital Life株式会社と、2026年4月20日から、スマートフォンの高機能化や端末価格の上昇を受けて高まっている、品質が保証された中古スマホへの需要に対応するため、「povo 認定中古スマホ」(注1)の提供を開始します。

「povo 認定中古スマホ」は、すべてpovo対応端末で、バッテリー残量80％以上を保証しており、購入後30日間の無償保証も付属するため、安心してご利用いただけます。端末は状態に応じてA(美品)/B(良品)/C(可)の3段階のランクから、お客さまのニーズに合わせて選択可能です。専用の販売サイトからご購入いただけます。





povo 認定中古スマホ





■「povo 認定中古スマホ」の特徴

(1)取り扱いするスマホはすべてpovo対応端末

(2)バッテリー最大容量 80％以上を保障 ※iPhoneに限る

(3)30日間無償保証 ※詳細は販売サイトより「保証規定」をご確認ください。

(4)A(美品)/B(良品)/C(可)ランクから自由に選べる

(5)最大48項目の機能検査と、徹底したデータ消去、細部までのクリーニング・消毒を実施した高品質な端末









■「povo 認定中古スマホ」購入手順

「povo 認定中古スマホ」購入手順





「povo 認定中古スマホ」販売サイトはこちら＜ https://povo-smartphone.assurant.com ＞









■povo2.0とは

KDDIが提供する、プリペイドサービスです。月額基本料金0円(注2)でご使用いただけます。povo2.0は安心のau回線を利用できるため、auの高速5Gネットワークがつながります。

おトクなまとめ買いや月額制、短時間の使い放題など様々な選択肢をご用意し、使いたいとき使いたい分だけギガを買い足せるため、自分のライフスタイルに合わせて、ムダなくご使用いただけます。また、他社の商品とpovoのデータがセットでおトクにご購入いただけるコラボトッピングも提供しています。

povo2.0の詳細はこちら＜ https://povo.jp/ ＞









■認定中古スマホとは

Assurant Japanが設定した厳格な基準に基づき、検査・整備を行い、KDDIがpovo2.0の対応機種であることを認定した高品質な中古スマートフォンです。

Assurant Japanが行う品質管理では、高性能システムを用いた最大48項目の機能検査を実施するとともに、専門スタッフがスマートフォンの外観を一台ずつ丁寧に査定。データ消去を徹底し、製品の表面のみならず、充電コネクタの隙間など細部に至るまで丁寧なクリーニングと消毒を実施。全ての工程を完了したスマートフォンは、専用ボックスに梱包のうえ、安心してご利用いただける状態でお届けします。









■Assurant Japan(アシュラント・ジャパン)とは

ニューヨーク証券取引所に上場し、幅広い分野における保証ソリューションを世界21か国で展開する米国企業、Assurant, Inc.(アシュラント)の日本拠点であるAssurant Japan株式会社は、グローバルで培った専門性とAIを始めとする最新テクノロジーを日本市場に最適化し、スマートフォンの保証・下取り・修理・端末プロセシング・再販といった端末ライフサイクルのトータルマネジメント、あらゆる家電をまとめて保証する家電延長保証、日本最大級の家電管理アプリ「トリセツ」の運営など、コネクテッド時代に求められる最適なサービスと革新的なソリューションを提供しています。

詳細はAssurant JapanのHP( https://www.assurant.co.jp/ )をご覧ください。









■Assurant(アシュラント)とは

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) は、世界の主要なブランドと提携し、スマートフォンを始めとするIoT機器、住宅、自動車などを対象に、お客様のくらしを守る包括的な保証サービスを提供する世界有数のリーディングカンパニーです。フォーチュン500企業として21カ国で事業を展開するAssurantは、データドリブンなテクノロジーソリューションを活用し、卓越した顧客体験を提供しています。

詳細はAssurantのHP( https://www.assurant.com/ )をご覧ください。









(注1)「povo 認定中古スマホ」はAssurant Japan株式会社が販売するものです。購入、中古端末に関する内容は「povo サポート」ではなく、Assurant問い合わせフォーム＜ https://povo-smartphone.assurant.com/shop/contact/ ＞からお問い合わせください。

(注2)オンライン専用。180日超の継続利用に一定の条件有。0円0GB時最大128kbps。データ専用の場合、契約時初回トッピング購入要。通話＋データの場合、通話料等別途要。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。