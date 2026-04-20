「老化は防ぐもの」から「取り除くもの」へ。日本医療製薬株式会社(本社：東京都千代田区)は、老化の根本原因とされる「老化細胞(通称：ゾンビ細胞)」を、正常な細胞を傷つけることなく安全に取り除く新素材「SENOX25」の開発に成功しました。そして世界159カ国で特許出願中のこの革新的な技術を詰め込んだ日本初※の次世代サプリメント『SenoRich(セノリッチ)』が、2026年4月より一般販売を開始しました。





SenoRich外箱＆中身





■なぜ今、「ゾンビ細胞」を取り除く必要があるのか？

今、ハーバード大学やMITなど世界のトップ研究機関が注目しているのは、単なる栄養補給ではなく「体内の掃除」です。加齢とともに増える「老化細胞」は、死滅せずに体内に居座り続け、周りの健康な細胞にダメージを与える炎症物質を出し続けます。その姿から、研究者の間では「ゾンビ細胞」と呼ばれています。このゾンビ細胞こそが、体の衰えや見た目の老けを招く「老化の親玉」であることが分かってきました。









■世界初※クラスの技術：悪い細胞だけを“狙い撃ち”して大掃除

新素材「SENOX25」は、食用真菌由来の複合成分。ゾンビ細胞が生き残るために必要な「特定のエネルギー源」をブロックすることで、正常な細胞には目もくれず、ゾンビ細胞だけを自然に消滅(アポトーシス)させます。これまでのサプリメントが「足りないものを補う」ものだったのに対し、SENOX25は「老化の元を断つ」という全く新しいアプローチを実現しました。





A 試験グラフ





■「掃除」して「エネルギーを満たす」。これ一粒で次世代の体ケア

国内で唯一※、この「SENOX25」を配合したのが、次世代サプリ『SenoRich(セノリッチ)』です。

1. 【大掃除】 ：SENOX25が、不要なゾンビ細胞をクリアに。

2. 【エネルギー】：話題のNMNや5-ALAなどが、若々しい細胞の活動をサポート。

この「不要なものを捨て、必要なエネルギーを作る」という二段階のサイクルにより、これまでのサプリでは体感できなかった、体内環境の劇的なリセットを目指します。





SenoRichカプセル

SenoRich外観





■日本から世界へ。「人生120年」を元気に楽しむ未来を

「人生100年」から、さらにその先の「120年」へ。日本医療製薬は、この老化細胞除去技術をさらに進化させ、美容や健康維持だけでなく、誰もがずっと自分らしく活動できる社会を目指します。世界159カ国で特許出願中の「日本発・世界基準」のテクノロジーが、あなたの健康の常識を変えていきます。









※当社調べ









【製品情報】

名称 ：SenoRich(セノリッチ)

原料開発：日本医療製薬株式会社

総販売元：Nジェネレーション株式会社

主要成分：SENOX25(独占配合)、NMN、HIF-1、5-ALA他









【会社概要(配信元)】

会社名 ： 日本医療製薬株式会社

事業内容： 医薬品・健康食品原材料の研究開発、製造、販売

所在地 ： 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

URL ： https://jpmd.co.jp









【本件に関するお問い合わせ先／販売元】

会社名： Nジェネレーション株式会社

所在地： 滋賀県大津市粟津町4-7 石山駅前近江鉄道ビル6F

URL ： https://ngeneworld.com

E-Mail： info@n-generation.life