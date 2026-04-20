『終末のワルキューレDOJ』×『転生したらスライムだった件』





タイマンバトルRPGアプリゲーム『終末のワルキューレ The Day of Judgment』(略称、『終末のワルキューレDOJ』)と、大人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボを4月20日(月)から5月7日(木)まで開催いたします。





TVアニメ『転生したらスライムだった件』の人気キャラクター「リムル＝テンペスト」「ミリム・ナーヴァ」「ディアブロ」「ルミナス」が獲得できるコラボ限定ガチャが登場いたします。

また、コラボを記念したイベントクエストをはじめ、限定ミッションやレイドバトルなど、豪華コラボイベントが盛りだくさん！

各報酬はゲーム内チャットで使える「コラボキャラスタンプ」や「コラボ限定称号」など、今しか入手できないコラボ限定アイテムも登場します。





そのほか、終末のワルキューレDOJの公式Xではプレゼントキャンペーンも開催！

『終末のワルキューレ The Day of Judgment【公式】( @ragnarok_doj )』をフォローし、対象ポストをリポストいただいた方の中から抽選で10名様に、Amazon、GooglePlay、Appleいずれかのギフトコード3,000円分をプレゼントいたします。









【TVアニメ『転生したらスライムだった件』について】

スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー「転生したらスライムだった件」、通称「転スラ」。





WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破しました。





TVアニメ『転生したらスライムだった件第4期』は分割5クールのビッグプロジェクトで展開することが決定し、日本テレビ/BS11、その他配信サービスにて連続2クールが絶賛放送中！









■TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式サイトURL

https://www.ten-sura.com/





■権利表記

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会









【『終末のワルキューレ The Day of Judgment』について】

全世界で大人気のアニメ『終末のワルキューレ』を原作とする白熱バトルRPGアプリゲームが登場！

本作『終末のワルキューレ The Day of Judgment』では豪華声優陣による完全新規撮りおろしボイスを実装し、ゲームならではの演出でストーリーを追体験できます。

アニメに登場する神々と人類の闘士たちを自由に編成・育成し、自分だけのチームで魂を燃やすタイマンバトルに挑むことができます。





■タイトル：終末のワルキューレ The Day of Judgment

■カテゴリ：ゲーム(RPG)

■価格 ：ダウンロード無料(アプリ内課金あり)

■対応機種：iOS15以降、Android10以降

■発売元 ：株式会社EX





■ゲームダウンロードURL

http://app.adjust.com/1lrz7uzh





■公式X

https://x.com/ragnarok_doj





■権利表記

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレ製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレII製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会









【アニメ『終末のワルキューレ』について】

神VS人類の最終闘争＜ラグナロク＞を描く、超絶バトルエンタメアクションアニメ。

原作漫画は累計発行部数1,800万部を突破し、『月刊コミックゼノン』(コアミックス)にて好評連載中の超人気作！

2021年6月にNetflixにてアニメ第1期が配信開始されました。

さらに、2023年1月にNetflixにて世界配信された第2期では1期を超える大ヒットを記録し、世界84ヵ国で週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)入り＆日本を含む世界17ヵ国で「今日のシリーズTOP10」1位を獲得しました。

第3期となる『終末のワルキューレIII』は2025年12月にNetflix配信後、48の国と地域でNetflix週間TOP10を達成、うち5か国では1位を獲得し、日本のみならず世界中で人気を博しています。『終末のワルキューレIII』は現在MBS/TOKYO MX/BS11にて絶賛TV放送中です。





■アニメ公式サイト

https://ragnarok-official.com/





■アニメ公式X(日本語)

https://x.com/ragnarok_PR





■アニメ公式X(英語)

https://x.com/ror_anime





■Netflixにてシリーズ全話独占配信中

https://www.netflix.com/title/81281579





■権利表記

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレ製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレII製作委員会

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレIII製作委員会