『100種類餃子』が進化！にこにこ餃子の看板メニューに「名古屋羽付き餃子」が4月22日登場！

有限会社アイズ

有限会社アイズ（本社：愛知県知立市、代表取締役：岩瀬充昇）が運営する、10種類の餃子と10種類のタレを組み合わせて100通りの味わいを楽しめる看板メニュー『100種類餃子』を提供する餃子専門店「名古屋羽付き餃子 にこにこ餃子」は、2026年4月22日（水）より新たに「名古屋羽付き餃子」の提供を開始します。名古屋コーチンを8時間以上炊き上げた濃厚な鶏ガラスープを練り込み、パリッパリの羽根を纏わせた「名古屋羽付き餃子」は、にこにこ餃子が提案する新・名古屋めしです。

100種類餃子について

名古屋羽付き餃子100種類餃子

100種類餃子は「餃子をとことん楽しむためには？」を追求したことで辿り着いた看板メニューです。「10種類のこだわり餃子」×「10種類の厳選されたタレ」を自由に組み合わせることで、合計100通りの味わいを体験できます。

個性豊かな10種類の餃子

王道の「ひとくち餃子」をはじめ、生姜の効いた「生姜餃子」、香り高い「しそ餃子」、濃厚な「チーズ餃子」など、素材からこだわった10種のラインナップです。この度その仲間に「名古屋羽付き餃子」が加わりました。

進化し続ける10種類のタレ

定番の酢醤油や酢胡椒はもちろん、味噌ダレ、ハニーマスタード、ピリ辛麻婆など、餃子のポテンシャルを最大限に引き出す特製ダレをご用意。そしてこの度ラビットソースが登場しました。

「今日はさっぱりとしそ餃子を特製ポン酢で」「ガッツリ食べたいからにんにく増量餃子を味噌ダレで」といったように、その日の気分やシーンに合わせたカスタマイズが可能です。100通りの組み合わせの中から、自分だけの推しを見つけるワクワク感。それが、にこにこ餃子が提供する『100種類餃子』の醍醐味です。

名古屋羽付き餃子について

名古屋羽付き餃子

【1】「名古屋コーチン」の旨味をまとった黄金の羽根

最大の特徴は日本三大地鶏の一つ「名古屋コーチン」を8時間以上じっくりと炊き上げた濃厚なガラスープです。この希少なスープを餃子のタネに練り込むだけでなく「羽根」にも使用。噛むほどに深いコクが広がる“黄金の羽根”が完成しました。

【2】「パリッ・じゅわっ」のコントラスト

独自に開発した「パンチの効いた専用粉」を使用。外側は突き抜けるようなパリパリ感、内側からは肉汁と鶏ガラスープが溢れ出すジューシーな味わい。一度食べたら忘れられない、中毒性のあるコントラストを追求しています。

【3】名古屋の新名物を目指した「一皿の完成度」

そのまま食べても十分に美味しい濃厚な味わいは、ビールやハイボールとの相性も抜群。にこにこ餃子が培ってきた100通りのノウハウをこの一皿に注ぎ込み、地元名古屋の方々はもちろん、観光で訪れる方々にも愛される「新・名古屋名物」を目指しました。

にこにこ餃子について

にこにこ餃子の歴史

現在愛知県で7店舗展開している「餃子を楽しむ」餃子ダイニングです。10種類の餃子と10種類のタレ、合計で100通りの食べ方が楽しめる100種類餃子が看板メニューです。餃子の『羽根粉』は選び抜かれた小麦粉の中から最も優れた餃子との相性にこだわり、オーダーメイドしたオリジナルの羽根粉を使用しています。

会社概要

岩塚店岩塚店 店内

企業名 ：有限会社アイズ

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬 充昇

所在地 ：愛知県知立市南陽2-1

従業員 ：100名（正社員・パートアルバイト含む）

企業URL ：https://nikoniko-gyouza.com/

設立 ：2006年1月5日

直営店舗 ：6店舗

名古屋羽根付き にこにこ餃子 知立店

名古屋羽根付き にこにこ餃子 安城店

名古屋羽根付き にこにこ餃子 刈谷店

名古屋羽根付き にこにこ餃子 豊田店

名古屋羽根付き にこにこ餃子 岩塚店

名古屋羽根付き にこにこ餃子 太田川店

FC店舗 ：1店舗

名古屋羽根付き にこにこ餃子 岡崎店