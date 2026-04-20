写真工房ぱれっと、インバウンド向け新Instagramアカウントを開設 | 多言語で“新たな表現と景色”を世界へ発信

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.instagram.com/studiopalette_en/

本アカウント（Instagram：studiopalette_en）は、英語をはじめとした多言語での情報発信に特化し、世界中のユーザーに向けて「日本でのフォト体験」の魅力を発信していきます。

■ グローバルに広がるフォト体験の価値

近年、日本を訪れる海外観光客の増加に伴い、「旅の記録を写真として残す」ニーズはますます高まっています。

写真工房ぱれっとは、これまでベビー・キッズ・成人・ブライダルなど、人生の節目を写真として残すサービスを提供してきました。

今回の新アカウントでは、その技術とクリエイティブをベースに、

“観光”を“作品”へ昇華する新しいフォト体験を世界へ届けます。

■ 新アカウントのコンセプト

本アカウントは単なる情報発信ではなく、

「新たな表現と景色を創造する」ことをコンセプトに設計されています。

・日本ならではの和装・ロケーション

・洗練されたスタジオ演出

・空気感まで切り取る撮影ディレクション

これらを掛け合わせることで、

“ただの記念写真”ではなく、世界観としての写真を発信。

言語を越えて伝わるビジュアルを軸に、

グローバルユーザーとの接点を拡張していきます。

■ 英語・多言語対応でインバウンド導線を強化

新アカウントでは英語を中心に、今後は多言語対応も強化予定。

・撮影プランの紹介

・日本での撮影体験の魅力

・スタジオ・ロケーションの世界観

を、海外ユーザーにも直感的に理解できる形で発信し、

予約導線の拡張とブランド認知の向上を図ります。

■ 「写真をつくる」から「体験をデザインする」へ

写真工房ぱれっとは、

“写真を残す”だけでなく、その瞬間の体験そのものをデザインするスタジオとして進化を続けています。

「未来の笑顔のために。」という想いのもと、

写真を通じて人生の価値を拡張していくブランドとして、

国内外問わず新たな顧客創造に挑戦してまいります。

■ アカウント情報

Instagram：studiopalette_en

詳細を見る :https://www.instagram.com/studiopalette_en/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp