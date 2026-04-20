【越後つけ麺どんどこ】一宮木曽川に1号店誕生！4月20日（月）グランドオープン＆記念セール開催

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）は2026年4月20日（月）11時、愛知県一宮市に「越後つけ麺どんどこ一宮木曽川店」の第1号店を新規オープンいたします。

「越後つけ麺どんどこ」の自慢は、喉ごしの良さと力強いコシを両立させた“もちもち”の特製麺。この麺に合わせるのは濃厚な魚介の旨味を凝縮した「濃厚魚介つけ麺」、豚の甘みとコクが際立つ「つけとん」、コク深く香ばしい「越後味噌つけ麺」、キレのある味わいの「越後醤油つけ麺」そしてスパイスの刺激がクセになる「カレーつけ麺」など、個性豊かなスープの数々。さらに、味玉や特製トッピングで楽しみ方も広がり、自分好みの一杯にカスタマイズできるのも魅力です。

4月20日（月）から4月23日（木）までの4日間限定で、地域のお客様へのご挨拶を兼ね、当店の看板メニュー「濃厚魚介つけ麺」と「つけとん」を、並・大盛ともにワンコイン（税込500円）でご提供する「オープン記念セール」を開催いたします。さらに、4月24日（金）から5月31日（日）までの期間中は、つけ麺・ラーメン各種を対象に、毎日先着20名様限定でワンコイン（税込500円）にてご提供する特別キャンペーンも実施いたします。

オープン直後だけでなく、継続してお得にお楽しみいただける内容となっており、初めてのお客様にも気軽にご来店いただける機会をご用意しております。

オープン記念セール対象メニュー

濃厚魚介つけ麺（並・大盛）

濃厚な魚介スープに、コシのある自家製麺を合わせた一杯。背脂のコクと魚介の旨みが重なり、最後まで飽きずに楽しめます。とろけるチャーシューと海苔の香りがアクセント。

通常価格 1,050円（税込）⇒ 特別価格 500円（税込）

つけとん（並・大盛）

じっくり炊き上げた豚骨スープのコクを楽しむ一杯。まろやかで深みのある味わいに、自家製麺がしっかり絡みます。チャーシューとともに、豚の旨みを凝縮したつけ麺に仕上げました。

通常価格 980円（税込）⇒ 特別価格 500円（税込）

濃厚魚介つけ麺 並つけとん 並メニュー紹介辛とん 並辛とん

白湯スープをベースに、ラー油や唐辛子の刺激をきかせることで、まろやかさと辛さの絶妙なバランスを実現しました。もちもちの麺に濃厚なつけダレがしっかり絡み、食べ進めるほどに旨みが広がる一杯です。シンプルながら満足感のある味わいをお召し上がりください。

並・大盛 \1,030（税込）

特盛 \1,130（税込）

カレーつけ麺（極）大辛 並カレーつけ麺（極）大辛

カレースープをベースに、唐辛子の辛味と香味油のコクを重ね、ただ辛いだけではない奥行きのある味わいに仕上げました。コシのある自家製麺に濃厚なつけダレが絡み、口に運ぶたびに旨みと刺激が広がります。辛さは3段階からお選びいただけます。

【虜】中辛

並・大盛\1,000（税込）特盛\1,100（税込） 【覚醒】辛口

並・大盛\1,050（税込）特盛\1,150（税込） 【極】大辛

並・大盛\1,100（税込）特盛\1,200（税込）

越後醤油つけ麺

並・大盛\940（税込） 特盛\1,040（税込）

越後味噌つけ麺

並・大盛\980（税込） 特盛\1,080（税込）

濃厚魚介つけ麺

並・大盛\1,050（税込） 特盛\1,150（税込）

つけとん

並・大盛\980（税込） 特盛\1,080（税込）

越後醤油ラーメン越後醤油ラーメン

鶏ガラの旨みに醤油ダレを合わせた、しっかり旨みの効いた一杯。背脂の甘みが加わり、まろやかで飲みやすい味わいに仕上げた、何度でも食べたくなるラーメンです。

並・大盛 \800（税込）

越後味噌ラーメン越後味噌ラーメン

コク深い味噌スープに、バターのまろやかさをプラス。にんにくのパンチが効いた。濃厚でありながらバランスの取れた、満足感の高い味噌ラーメンです。

並・大盛 \970（税込）

得のせ

満足感MAX、全部のせ贅沢トッピング \430（税込）

餃子

肉汁あふれる、三田ポークの旨さ凝縮 \380（税込）

あとめしDX

〆に最強、旨みを余さず食べ尽くす一杯 \330（税込）

お子様ラーメンセット

笑顔セット、家族みんなで楽しめる一皿 \500（税込）

※本リリースに掲載の画像はイメージです。

■店舗情報

店舗名：越後つけ麺どんどこ 一宮木曽川店

住所：〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字中沼北ノ切5番地２

電話番号：070-2485-5264

営業時間：11：00～21：30（ラストオーダー21：00）

最寄り駅：名鉄名古屋本線「黒田」徒歩７分

坪数：41.71坪

席数：39席

越後つけ麺どんどこ について

越後つけ麺どんどこは、「こだわりの一杯で満足と元気を届ける」をコンセプトにした、つけ麺とラーメン業態です。コシヒカリ米粉を練り込んだ自家製ツルモチ麺と、圧力寸胴で炊き上げるクリーミーでコク深い豚骨スープを軸に、素材・製法ともに妥協のない一杯を提供しています。

また、大盛無料というサービスを通じて、「お腹いっぱい食べてほしい」という想いを形にします。学生からビジネスマン、ファミリーまで幅広い層に支持される、日常使いしやすい店舗づくりを目指しています。一杯の満足感だけでなく、食後に「また来たい」と思っていただけるような、温かさと活気のあるブランド。それが越後つけ麺どんどこです。

マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループグルメの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、マルシェグループグルメ公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォローをお願いいたします。

マルシェグループグル公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/