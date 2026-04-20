【渋谷餃子】3日間限定「渋谷餃子の日 3DAYS」開催！ 餃子1皿分相当（350円）を割引

株式会社エムピーキッチンホールディングス

餃子1皿分相当（350円）の割引が受けられる人気企画を、3日間限定で実施いたします。

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、毎月4日に実施している「渋谷餃子の日」の拡大版として、2026年4月28日を中心に、2026年4月27日（月）～4月29日（水）の3日間、「渋谷餃子の日 拡大版」を開催します。

期間中は、LINE友だち登録で、焼餃子・揚餃子・水餃子 1皿分に相当する350円をお会計から値引き。さらに、ニラ餃子・ネギ餃子・チーズ餃子の人気アレンジメニューも期間限定の特別価格で提供いたします。

毎月多くのお客様にご好評いただいている本企画を、今回は期間を拡大して実施し、より多くの方にお楽しみいただける機会を創出します。

企画の背景

■ 毎月4日の人気企画を拡大、「渋谷餃子の日」をさらに浸透へ

渋谷餃子では、日頃よりご愛顧いただいているお客様への還元企画として、毎月4日を「渋谷餃子の日」とし、来店のきっかけづくりを行ってきました。

今回の取り組みでは、その人気企画を3日間に拡大し、4月28日（火）を中心とした特別期間として開催。これまでタイミングが合わなかったお客様にもご利用いただけるよう、来店機会の創出を図ります。

今後は本企画を通じて、「渋谷餃子の日」をより多くの方に認知いただき、継続的にご来店いただける店舗づくりを目指してまいります。

注目ポイント

■ 餃子1皿分相当を値引き

LINE友だち登録で、焼餃子・揚餃子・水餃子1皿分相当の350円をお会計から値引き。登録端末ごとに適用可能なため、グループ利用でもお得に楽しめます。

■ 人気のアレンジ餃子が特別価格

ニラ餃子ネギ餃子チーズ餃子



通常480円の「ニラ餃子」「ネギ餃子」「チーズ餃子」を、期間中は400円で提供。定番の焼餃子に加え、変わり種メニューも気軽に楽しめます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：渋谷餃子の日 3DAYS

実施期間：2026年4月27日（月）～4月29日（水）

実施店舗：渋谷餃子 全店

（渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店）

■ 来店者特典

LINE友だち登録で、焼餃子・揚餃子・水餃子 1皿分相当の350円をお会計から値引き

■ 期間限定価格

・ニラ餃子

・ネギ餃子

・チーズ餃子

→ 通常480円 → 400円

注意事項

※渋谷餃子公式LINEの「LINE友だち」限定サービスとなります。ご来店当日の友だち追加でも対象となりますので、ご注文時にLINEの「友だち画面」をご提示ください。

※餃子以外に1品以上ご注文のお客様に限ります。

※コース・他キャンペーンとの併用はできかねます。

※本イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

【渋谷・新宿・恵比寿 各店へのご予約はこちら】

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公式LINE ： https://page.line.me/557udqgh ID：@557udqgh

会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL ：http://www.mpkitchen.co.jp/