「EC×AI×経営」のMeets Consulting、丸の内へ事務所移転

Meets Consulting株式会社

EC・AI・経営の3領域を統合したコンサルティングを手がけるMeets Consulting株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 祐太、以下「当社」）は、事業拡大および組織体制の強化を目的として、2026年5月7日付で本社オフィスを東京都千代田区丸の内に移転いたします。新オフィスはJR東京駅丸の内南口から徒歩2分に位置し、全国の中堅・中小企業オーナー様との面談やセミナー開催における利便性が向上いたします。

■ 事務所移転の背景――「EC×AI×経営」需要の急増と中堅・中小企業DX支援の拡大

新オフィス：丸の内二丁目ビル７階

当社は2019年の設立以来、EC・AI・経営の3領域を統合したコンサルティングで、中堅・中小企業を中心とした事業者の成長を支援してまいりました。ECコンサルティングで売上基盤を構築し、AI導入支援で業務効率の向上を支援し、経営コンサルティングで事業戦略全体を設計する、この「EC×AI×経営」のアプローチが、多くの中堅・中小企業様にご支持いただいております。

近年は、EC売上の拡大にとどまらず、「人手不足をどう乗り越えるか」「業務をどう効率化するか」「新規事業にAIをどう活かすか」「経営全体をどう立て直すか」といった、より幅広い経営課題のご相談が増加しております。EC・AI・経営の3軸を統合したワンストップ支援への需要が高まる中、コンサルタント・エンジニアの採用強化とチーム体制の拡充が急務となっておりました。なお、ECコンサルティング分野においては2026年3月にAmazonパートナーエージェンシープログラム「ゴールドパートナー」に認定されており、EC領域での実績も着実に積み上げております。

現オフィス（東京都港区北青山・WeWork the ARGYLE aoyama）は創業期からの拠点として事業成長の礎となりましたが、EC・AI・経営の統合支援をさらに加速させるため、人員増加に対応したオフィス移転を決定いたしました。

■ 新オフィスの概要――東京駅徒歩2分、クライアントの利便性を最優先

・移転先住所：東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル7階

・業務開始日：2026年５月７日（木）

・アクセス：JR「東京」駅丸の内南口駅より徒歩２分

新オフィスは、日本のビジネスの中心地である丸の内エリアに位置しています。JR東京駅から徒歩2分という立地は、全国各地からお越しになるクライアント様にとって最もアクセスしやすい環境です。新幹線をご利用のお客様も乗り換えなく直接お越しいただけるため、地方の中堅・中小企業オーナー様との対面コンサルティングや、経営・EC・AIに関するご相談がよりスムーズに行える体制が整います。

また、丸の内エリアには大手EC事業者や広告代理店、物流企業などのパートナー企業が集積しており、クライアント様の課題解決に向けた連携もさらに加速することが期待されます。

■ 移転に伴う今後の展望――「EC×AI×経営」の統合支援体制を大幅強化

今回のオフィス移転を契機に、当社は「EC×AI×経営」の三位一体コンサルティングをさらに進化させてまいります。

経営コンサルティングの強化：中堅・中小企業の経営課題を包括支援

ECの売上向上とAIによる効率化だけでなく、人手不足への対応・業務効率化・資金調達・新規事業・事業承継など、中堅・中小企業オーナーが直面するあらゆる経営課題に対応できる人材を拡充いたします。「EC×AI×経営」の3軸で、売上1億円から100億円を目指す成長企業の経営を、入口から出口まで一貫してサポートいたします。

EC支援の深化：マーケットプレイスから自社ECまで、経営戦略と一体で支援

新オフィスのスペースを活用し、ECコンサルタントの採用を積極的に進めます。Amazon・楽天などのマーケットプレイス支援から自社EC構築・運営代行まで、単なる売上改善にとどまらず、経営戦略と一体化したEC活用をご提案いたします。クライアント1社1社の事業フェーズと経営課題に合わせた、より手厚い支援体制を構築いたします。

AI導入支援の拡充：EC×AIで業務効率を革新

生成AIを活用した商品ページの最適化、在庫需要予測、カスタマー対応の自動化など、EC運営におけるAI導入支援スタッフの増員を進めます。AIの力でEC運営のコストを削減し、売上向上につなげる実践的なソリューションを提供いたします。

エンジニア採用の強化：クライアントの細かなニーズに即応できる開発体制へ

当社ではコンサルタントと並行して、エンジニアの積極採用を進めております。ECサイトの機能改善・システム連携・自社ツールの開発など、コンサルティングの現場で発生する細かな技術的ニーズに、外部委託に頼らず迅速に対応できる内製体制を構築いたします。「提案で終わらない、実装まで一気通貫で対応できる」体制を整えることで、クライアント様の課題解決スピードを大幅に向上させてまいります。

中小企業向けセミナー・勉強会の定期開催

東京駅徒歩2分の好立地を活かし、中小企業オーナーやEC担当者向けのセミナー・勉強会を定期的に開催する予定です。「EC×AI×経営」をテーマにした実践的なプログラムを通じて、全国の事業者様の成長に寄与してまいります。

■ 代表取締役社長のコメント

創業から約6年半、ECの売上向上だけにとどまらず、人手不足への対応・業務効率化・新規事業など、中堅・中小企業オーナーが抱えるあらゆる経営課題に向き合ってまいりました。現場で常に感じてきたのは、『ECもAIも経営戦略も、ワンストップで相談できる場所がほしい』という声です。今回の丸の内への移転は、その声に応えるための一歩です。東京駅から徒歩2分という立地で、全国のお客様がお気軽にお立ち寄りいただける環境を整えました。EC・AI・経営の3つの専門チームと内製エンジニアを同じオフィスに集結させることで、より迅速かつ統合的なコンサルティングをお届けしてまいります。

■ 事務所移転に関するご案内

代表取締役社長 CEO 伊藤祐太

移転後も、メールアドレス・電話番号・公式LINEなどの連絡先に変更はございません。これまでどおり、下記の連絡先よりお気軽にお問い合わせください。

ECコンサルティング、AI導入支援、経営コンサルティングに関するご相談を随時受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

■ ECコンサルティング・AI導入・経営改善のご相談はこちら

▼ Meets Consulting サービス一覧 https://meetsc.co.jp/services/

▼ お気軽にご相談ください（公式LINE） https://page.line.me/531fcknw

▼ メールでのお問い合わせ contact@meetsc.co.jp

■ 会社概要

会社名：Meets Consulting株式会社

新所在地：東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル 7階（2026年5月7日～）

旧所在地：東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

代表者：伊藤 祐太

設立：2019年10月1日

資本金：1,000万円

事業内容：ECコンサルティング、経営コンサルティング、AI導入支援、他

他サービス：https://meetsc.co.jp/services/

URL：https://meetsc.co.jp

お問い合わせ：contact@meetsc.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせは、Meets Consulting株式会社 広報担当（contact@meetsc.co.jp）までお気軽にご連絡ください。