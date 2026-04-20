豊橋市と実証実験に取り組む協働パートナー2社を発表「給食費管理のDX、地域包括支援センターの業務標準化」など

NPO法人コミュニティリンク

アーバン・イノベーション・ジャパン（UIJ）（事務局：特定非営利活動法人コミュニティリンク／兵庫県神戸市 代表：中西雅幸）が運営する「Urban Innovation TOYOHASHI」（https://urban-innovation-japan.com/city/toyohashi-city/）において、豊橋市と協働で実証実験に取り組む協働パートナー2社を発表しました。2026年4月-8月を実証期間とする予定です。

■「Urban Innovation TOYOHASHI」とは

UIJはスタートアップ企業との協働実験を通じて自治体が抱える社会課題を解決するプロジェクトで、2018年の兵庫県神戸市における取り組みを皮切りにこれまで全国の自治体とプロジェクトに取り組んできました。全国に拡大するきっかけとなったのが2020年から続く豊橋市の実証プロジェクト「Urban Innovation TOYOHASHI（アーバンイノベーション豊橋）」です。特定非営利活動法人コミュニティリンクは事務局としてその運営をサポートします。

豊橋市は、国内有数の農業と多様な製造業が集積し、東三河の中核都市として発展してきました。課題解決に向けて全国のスタートアップから提案を募る仕組みにより、実証から事業化につながりやすい環境を提供しています。

「Urban Innovation TOYOHASHI」は、柔軟な発想と優れた技術を持つスタートアップと地域の実情に詳しい市の職員が協働し、地域や行政の抱える課題の解決に挑むプロジェクトです。採択企業は、市役所業務や豊橋市のフィールドを活用した実証実験を通じて効果を検証し、市民サービスの向上と新たなビジネスの創出の実現を目指します。

■実証実験を行う課題と採択企業

「属人化」を解消！地域包括支援センターの業務を標準化したい

解決したい課題：地域包括支援センターの「属人化」を解消し、新人職員が定着する環境へ。市独自のひな形マニュアル等を構築し、多種多様な業務を標準化したい。（課題詳細はこちら(https://urban-innovation-japan.com/project/toyohashi-city/2025-9/ccsc-manual-standarlization/)）

所管課：豊橋市 長寿介護課

協働パートナー：Zero To Infinity株式会社(https://www.zti.co.jp/)（東京都新宿区）

実証実験の内容：一部のセンターにおいて、現場に即した運用手順を試作・導入する。マニュアル整備を通じて、業務の標準化や人材育成への効果を検証し、現場のフィードバックを踏まえて仕組みの精度を高める。

脱・Excel！給食数管理を見直し、学校と市の双方の負担を軽減したい！

解決したい課題：75校分の給食費管理の複雑なエクセルと手作業をデジタル化したい。業務効率化を実現し、先生が子どもと向き合える環境を創りたい。 （課題詳細はこちら(https://urban-innovation-japan.com/project/toyohashi-city/2025-9/school-lunch-fee-dx/)）

所管課：豊橋市 保健給食課

協働パートナー：ピープルソフトウェア株式会社(https://pscsrv.co.jp/)（岡山県倉敷市）

実証実験の内容：一部の学校で、給食注文数管理に特化した新たな仕組みの構築・検証を行い、学校と市の間で発生しているデータ作成・確認・転記の一連の業務について、システム化とフローの統一による業務量の削減効果を評価する。

■「Urban Innovation JAPAN」とは

Urban Innovation JAPAN（アーバン・イノベーション・ジャパン、UIJ）は神戸市から生まれ、日本全国の自治体の課題とスタートアップ・事業者をマッチングするオープンイノベーション・プラットフォームです。

DXに取り組む自治体のニーズを、本当に課題を解決できる人のところにまで届け、適材適所に課題を解決できる事業者との出会いが加速する姿勢が高い評価を受け、2021年にはグッドデザイン賞を受賞しました。

▼これまでの事例（24自治体 2026年4月20日時点）

https://urban-innovation-japan.com/past/

プロマネが語る！ドローンを使った「コミュニティ配送」実証の舞台裏

▼公式ウェブサイト／公式アカウント

・公式ウェブサイト：https://urban-innovation-japan.com/

・YouTube「UIJ CHANNEL」(写真左上)：https://bit.ly/UIJ_CHANNEL

・Facebook：https://www.facebook.com/UrbanInnovationJapan/

・X(旧Twitter)：https://twitter.com/UIJ_info

＜イベントレポート＞「Government Innovation Gathering」開催～社会課題の解決を目指して～

・note(写真左下)：https://note.com/uij_info