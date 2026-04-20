推し活女子必見！奈良・秀長ゆかりの三社寺を巡って手に入れる、今だけの「限定ステッカー」

株式会社ワールド・ヘリテイジ限定ステッカー4種

株式会社ワールド・ヘリテイジ（奈良市高畑町 代表：東 正教）が運営する「ホテルアジール・奈良」「奈良ロイヤルホテル」「ホテルアジール・奈良アネックス」の3施設は、2026年4月13日より、大和国（奈良）の礎を築いた豊臣秀長ゆかりの地を巡る「いくなら奈良から、宿泊者限定特製ステッカープレゼントキャンペーン」を実施いたします。

今回のキャンペーンは、今まさに注目を集める「豊臣秀長」の足跡を辿るファンに向けた特別企画。対象の三社寺（長谷寺・春岳院・壷阪寺）の参拝や、ホテルのInstagramフォローを通じて、ここでしか手に入らない全4種のオリジナルステッカーをゲットしてください。

ステッカー全種もらえる！限定宿泊プランのご予約はこちら

- ホテルアジール・奈良(https://www.worldheritage.co.jp/asyl/news/20260406-1)- 奈良ロイヤルホテル(https://nara-royal.co.jp/staying-information/20260406/11667/)- ホテルアジール・奈良アネックス(https://www.worldheritage.co.jp/annex/news/20260406-1)【“推し活”の聖地へ。奈良が誇る歴史の深層に触れる旅】

かつて、天下人・秀吉が最も信頼した弟、秀長に託した「大和国」。そこには興福寺の僧兵（奈良法師）をはじめとした、時の権力をも凌駕する寺社勢力が存在していました。

「なぜ秀長はこの地を統治することになったのか？」 「彼が愛し、守ろうとした奈良の姿とは？」

ゆかりの地を歩き、その威容を肌で感じる――。そんな「推し活のその先」にある、知的好奇心を刺激する旅を、宿泊拠点として強力にバックアップします。

壷阪寺 本堂春岳院長谷寺【キャンペーン概要：3つの方法で手に入れる限定特典】

ここでしか手に入らないステッカーは、奈良県観光局の「ドラマは奈良にある」ロゴをあしらった特別仕様。全4種の「ゆる可愛い」デザインは、コンプリート必至です。

【キャンペーン詳細：宿泊×参拝×SNSで集める限定特典】

■実施期間： 2026年4月13日(月) ～ 2027年1月22日(金)

■対象施設： ホテルアジール奈良(https://www.worldheritage.co.jp/asyl/)、奈良ロイヤルホテル(https://nara-royal.co.jp/)、アジール奈良アネックス(https://worldheritage.co.jp/annex/)

■プレゼント内容： 秀長と秀吉の仲睦まじい姿や甲冑姿を、親しみやすいイラストで描き下ろした全4種類のオリジナルステッカー。

■獲得条件：

- 4種類コンプリート： 「ステッカー付宿泊プラン」で予約・宿泊で1セット（4枚）- 聖地巡礼： 宿泊時に「長谷寺」「春岳院」「壷阪寺」いずれかの特製切り絵朱印を提示（ランダムで1枚）- SNSフォロー： 宿泊時にホテル公式Instagramをフォロー（ランダムで1枚）ステッカー使用イメージ：スマホケースの背面に【旅の拠点としての利便性：東海・関西を繋ぐ中間地点】

「ホテルアジール・奈良」「奈良ロイヤルホテル」「ホテルアジール・奈良アネックス」は、聖地巡礼の移動拠点としても抜群の立地を誇ります。

- 名古屋から： 特急利用で乗換1回。- 大阪城へ： 乗り換えなしで約1時間。 東海・奈良・大阪の3都市を巡る「豊臣兄弟ゆかりの地巡り」の宿泊地として最適です。さらに、駅チカの「アジール奈良」、広々とした駐車場を完備する「ロイヤル」「アネックス」と、お客様の旅のスタイルに合わせてお選びいただけます。ホテルアジール・奈良 客室ホテルアジール・奈良 朝食奈良ロイヤルホテル 客室奈良ロイヤルホテル フィンランド式サウナホテルアジール・奈良アネックス 客室ホテルアジール・奈良アネックス 駐車場

株式会社ワールド・ヘリテイジ

株式会社ワールド・ヘリテイジは奈良・大阪で宿泊、観光施設を運営し、地域文化を尊重し地域の観光振興のために事業活動をしてきました。

2025年10月28日時点の東京商工リサーチの調査において、株式会社ワールド・ヘリテイジは奈良県内の宿泊業における売上高No.1を達成いたしました。今後も、奈良の魅力を国内外へ発信し、皆様に愛される宿泊施設づくりに努めてまいります。